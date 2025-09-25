子会社（発注ナビ株式会社）への事業譲渡に関するお知らせ
アイティメディア株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：小林教至、以下、当社）は、2025年９月25日開催の取締役会において、以下の通り、当社事業の一部を当社の連結子会社である発注ナビ株式会社（以下、「発注ナビ」）へ譲渡することを決議いたしましたので、 お知らせいたします。
１．事業譲渡の概要
（１）譲渡部門の内容
SaaSを中心としたIT製品比較・選定支援サイト「ITセレクト」
https://www.itmedia.co.jp/itselect/
（２）譲渡部門の資産・負債の項目・金額
資産：ソフトウェア 14百万円
負債：該当事項はありません
（３）譲渡価額
14百万円
（４）譲渡手続き
本事業譲渡は、会社法第467条第１項各号の規定に該当しない事業譲渡であるため、当社の株主総会の決議を要しません。
２．事業譲渡の理由
SaaS市場の拡大を背景に、当社は子会社である発注ナビと連携し、同市場におけるリード獲得、商談獲得サービスを開設し、運営してまいりました。当社の専門性の高いメディア運営の知見を活かしたSaaS製品の選定のための情報源となるメディア「ITセレクト」により、SaaS製品の導入を検討するユーザーの集客を図り、発注ナビのマッチングプラットフォームによってユーザーごとに最適なSaaS製品をご紹介するものです。
発注ナビおよび同サービスはこれまで堅調に拡大をしておりますが、「ITセレクト」の運営を発注ナビに移管することで、事業責任を明確化すると共に、意思決定を迅速化し、同領域のさらなる拡大を図ります。
３．事業の譲渡先（発注ナビ）の概要
（１） 名称：発注ナビ株式会社
（２） 所在地：東京都千代田区紀尾井町３番12号
（３） 代表者の役職・氏名：代表取締役社長 浅井 英行
（４） 事業内容：システム会社比較・検討サイト「発注ナビ」の運営
（５） 資本金：55百万円
（６） 設立年月日：2011年９月１日
（７） 純資産：168百万円
（８） 総資産：431百万円
（９） 大株主及び持株比率：アイティメディア株式会社 100％
４．日程
（１） 取締役会決議日：2025年９月25日
（２） 契約締結日：2025年９月25日
（３） 事業譲渡日：2025年10月１日（予定）
５．今後の見通し
本事業譲渡は、当社グループ内の事業譲渡であり、当期の連結業績への影響はありません。
以 上
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
アイティメディア株式会社 広報担当
https://corp.itmedia.co.jp/pr/inquiry/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ アイティメディア株式会社について https://corp.itmedia.co.jp/
IT、ビジネス、製造・産業、コンシューマー領域を専門とする、インターネット専業のメディア企業です。IT総合情報ポータル「ITmedia」をはじめ、ITエキスパート向けの問題解決メディア「＠IT」、モノづくり専門情報ポータル「MONOist」、トレンド情報メディア「ねとらぼ」など、ビジネスパーソンからコンシューマーまで、幅広い層に支持されるメディアを展開。
月間4億ページビュー、6,000万ユニークブラウザという圧倒的なリーチ力で、読者のニーズに合わせた信頼のおける情報を迅速かつ正確に発信しています。
［東証プライム市場、証券コード：2148］
配信元企業：アイティメディア株式会社
