³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ô¥¤.¥Ô¥¤.¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Î³ô¼°¼èÆÀ¡Ê»Ò²ñ¼Ò²½¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤» -¤µ¤é¤Ê¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¶¯²½¤È¸ÜµÒ¸þ¤±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¹âÅÙ²½¤Ø-
¥¢¥¤¥Æ¥£¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡§¾®ÎÓ¶µ»ê¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯£¹·î25Æü³«ºÅ¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥¤.¥Ô¥¤.¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¡¢»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·èµÄ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°¼èÆÀ¤ÎÍýÍ³
Åö¼Ò¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÎÎ°è¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¼¤¤ÃÎ¸«¤òÍ¤¹¤ëµ¼Ô¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¤è¤ëÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ë¾ðÊó²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢Åö¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½¸¤Þ¤ë¥æー¥¶ー¤ÎÂ°À¾ðÊó¡¢¹ÔÆ°¾ðÊó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ÎÃíÎÏ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÆÉ¼Ô¥Ëー¥º¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³«È¯¤·¡¢²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥Çー¥¿¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¡¢¤ª¤è¤ÓÅö¼Ò¤ÎÊÝÍ¤¹¤ë¥Çー¥¿¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÁÃÍÁÏ½Ð¤¬¤Ç¤¤ë»ö¶ÈÎÎ°è¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ô¥¤.¥Ô¥¤.¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤Î¼¼²°»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Í¥½¨¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¥ê¥µー¥Á¥ãー¤òÍ¤·¡¢¹ñÆâÂç¼ê´ë¶È¤ò¸ÜµÒ¤È¤·¤Æ¡¢CES¡¢MWC¡¢SXSWÅù¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë³¤³°Å¸¼¨²ñ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¹âÅÙ¤Ê¥ê¥µー¥Á¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤¬Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÆÉ¼Ô¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¶¯²½¡¢°ìÉô¤ÎÍÎÁ²½¡¢¸ÜµÒ¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Î³ÈÄ¥¤È¹âÅÙ²½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥µー¥Á¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êーÎÎ°è¤òÍË¾¤Ê»Ô¾ì¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ô¥¤.¥Ô¥¤.¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤òÃ¼½ï¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤âÆ±ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¥ê¥½ー¥¹¤Î³È½¼¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ô¥¤.¥Ô¥¤.¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Î³µÍ×
¡¡²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ô¥¤.¥Ô¥¤.¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º
¡¡½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-27-11 Í´¿¿¥Ó¥ëËÜ´Û5F
¡¡ÀßÎ©¡§1990Ç¯8·î
¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¼¼²° ½¨¼ù
¡¡¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°´ë²è
¡¡URL¡§https://www.ppcomm.co.jp/
¡ãËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä
¥¢¥¤¥Æ¥£¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö
https://corp.itmedia.co.jp/pr/inquiry/
¢£¥¢¥¤¥Æ¥£¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡https://corp.itmedia.co.jp/
IT¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢À½Â¤¡¦»º¶È¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥ÞーÎÎ°è¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀì¶È¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤Ç¤¹¡£ITÁí¹ç¾ðÊó¥Ýー¥¿¥ë¡ÖITmedia¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢IT¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¸þ¤±¤ÎÌäÂê²ò·è¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¡÷IT¡×¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤êÀìÌç¾ðÊó¥Ýー¥¿¥ë¡ÖMONOist¡×¡¢¥È¥ì¥ó¥É¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¤Í¤È¤é¤Ü¡×¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤«¤é¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÅ¸³«¡£
·î´Ö4²¯¥Úー¥¸¥Ó¥åー¡¢6,000Ëü¥æ¥Ëー¥¯¥Ö¥é¥¦¥¶¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¥êー¥ÁÎÏ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿®Íê¤Î¤ª¤±¤ë¾ðÊó¤ò¿×Â®¤«¤ÄÀµ³Î¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÎÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2148¡Ï
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¥¢¥¤¥Æ¥£¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
