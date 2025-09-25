【新商品】「とっとリキュール白うさぎ」発売決定！
松井酒造合名会社（所在地：鳥取県倉吉市）はこの秋、素材を活かした新感覚リキュールシリーズ「とっとリキュール白うさぎ」 を発売いたします。
フレーバーは、 二十世紀梨・ゆず・桃・レモン・りんご・みかん・マンゴー・ぶどう・いちご・梅・抹茶 の全11種類。
本シリーズは、すべてブランデー仕込みで仕上げており、しっかりとしたコクと深みが特徴です。
ブランデーのリッチな香りと風味が広がるリキュールで、カクテルやソーダ割りはもちろん、アイスやヨーグルトにかけたり、フルーツと合わせたりと、色んなアレンジを楽しめるのも魅力です。
リキュール初心者の方でも、気軽に味わえるまろやかな飲み口です。
パッケージは、因幡の白兎にちなんだ白うさぎをポイントにした可愛らしいデザインで、どこか懐かしいレトロ感も演出。
色とりどりのカラフルな見た目は、選ぶ楽しさも味わえます。季節の贈り物やちょっとしたギフトとしてもおすすめです。
■商品情報
フレーバー：（画像左より） 二十世紀梨・ゆず・桃・レモン・りんご・みかん・マンゴー・ぶどう・いちご・梅・抹茶
容量：700ml
アルコール度数：8%（梅のみ12%）
希望小売価格：\1,360（税込\1,496）
出荷予定：2025年10月6日より順次出荷
■倉吉蒸溜所について
倉吉蒸溜所は鳥取県倉吉市に蒸溜所を構え、ウイスキーなど蒸溜酒の製造、販売をしています。
「お酒の製造を通じて、人々を幸せに」という経営理念を掲げ、日本国内のみならず世界65ヵ国以上で「倉吉」「鳥取」「山陰」など地元にちなんだ商品名の「マツイウイスキー」ブランドを販売しています。
現状に満足せず、10年後、20年後、30年後の流通、販売を予測し、世界へ向けて新たな価値を生み出し続けます。
■企業情報
松井酒造合名会社 倉吉蒸溜所
〒682-0934 鳥取県倉吉市上古川656-1
公式HP：https://matsuiwhisky.com
■商品についてのお問い合わせ先
松井酒造合名会社
電話（06-4309-6250）もしくは、メール（info@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。
※営業のご連絡は全てお断りしております
■このプレリリースへのお問い合わせ先
松井酒造合名会社 広報
メール（pr@matsui-shuzo.co.jp）にてお待ちしております。
※SEO対策・マーケティングやシステムなどの営業メールは全てお断りしております