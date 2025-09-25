スマイルゲートの新作RPG『カオスゼロナイトメア』10月22日(水)より正式サービスを開始

Smilegate Holdings, Inc., Megaport Branch

スマイルゲート・メガポート(以下、スマイルゲート)は、SUPER CREATIVEが開発している新作RPG『カオスゼロナイトメア』(以下、『カオゼロ』)の正式サービスを10月22日(水)に開始することを9月25日(木)に発表し、同日12時に『カオゼロ』公式YouTubeチャンネルにて映像を公開しました。

スマイルゲートは、９月18日(木)から９月21日(日)まで、『カオゼロ』の特別先行テストを実施し、正式サービス開始へ向けて準備を進めています。

特別先行テストの参加者からは、SFとダークファンタジーが融合した重厚な世界観や、「カード」を使用した独特なローグライク式の戦闘、高品質なアニメーション演出などが高い評価を受けました。

特別先行テスト中に実施したアンケートでは、ゲームプレイに対する肯定的な意見が多く寄せられました。

スマイルゲートは正式サービス開始に先立ち、特別先行テストの参加者からのフィートバックに対する開発者コメンタリー映像も公開予定です。

また、スマイルゲートは本日9月25日(木)から9月28日(日)まで、千葉県の幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」に大規模なブースを設置し、来場者を迎えます。

現場では、『カオゼロ』をプレイできる試遊台が用意され、人気コスプレイヤーとのフォトセッションなど、様々なイベントを開催予定です。

スマイルゲートのキム・ジュヒョン事業室長は「全世界のサブカルチャーファンの皆様、長らくお待ちいただいた『カオゼロ』の正式サービス開始日が決定いたしました。テストのフィートバックを基にゲームの完成度を高め、予定通りにお届けできるよう最後まで最善を尽くして参ります。」と述べました。

『カオスゼロナイトメア』に関する最新情報は、「X」や「YouTube」などの公式コミュニティ、「公式サイト」で確認できます。

■ゲーム情報

[ タイトル ] カオスゼロナイトメア

[ ジャンル ] 選択が導くカオスループRPG

[ 対応OS ] iOS / Android / PC

[ 価格 ] 基本無料（アプリ内課金あり）

[ サービス開始日 ] 2025年10月22日予定

■ウェブサイト情報

公式サイト

https://chaoszeronightmare.onstove.com/ja

公式コミュニティ

https://page.onstove.com/chaoszeronightmare/jp

公式X

https://x.com/CZN_Official_JP

公式YouTube

https://www.youtube.com/@ChaosZeroNightmare_JP