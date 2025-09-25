¡ÖÆ²ËÜ¹ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡×¿·¾Ï»ÏÆ°¡ªNetflix¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ø¤Î¡È¤¤¤¤¹¤®¤¿°¦¡É¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿ZOZOTOWN¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óEC¡ÖZOZOTOWN(https://zozo.jp/)¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒZOZO¡ÊËÜ¼Ò︓ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO︓ß·ÅÄ ¹¨ÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢LINE¥ä¥Õー³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Æ²ËÜ¹ä¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÆ²ËÜ¹ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡×¿·¾Ï¤ò»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¡ÖÆ²ËÜ¹ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
Æ²ËÜ¹ä¤µ¤ó¤Ï¡¢2002Ç¯¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢²»³Ú¡¢ÇÐÍ¥¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¥Ç¥Ó¥åー20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2022Ç¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤òÁí³ç¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡ÖÆ²ËÜ¹ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡×¤ò»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡Ö¤Ä¤è¤·P¡×¤ä¡¢¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤ÎÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Âè2ÃÆ¤Ç¤ÏZOZO¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¡ÖI, Knew Me¡Ê¥¢¥¤¥Ë¥åー¥ßー¡Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Æ²ËÜ¹ä¤µ¤ó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤è¤ê¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ø¤Î¡È¤¤¤¤¹¤®¤¿°¦¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³èÆ°µ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¤â´¬¤¹þ¤àÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ãÆ²ËÜ¹ä¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡ÖÆ²ËÜ¹ä¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤¤Ç¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤¬Ãå¤¿¤¤Éþ¤òºî¤ë¡×¤òÃæ¿´¤ËZOZO¥×¥í¥Ç¥åー¥¹´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¥³ー¥É¥ì¥Ã¥É¤Ç¤¹¡ª¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¹¥¤¤Ê¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¤½¤ì¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹³èÆ°¤Ë°ì½ï¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¥Ó¥Ã¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤ÁÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¡È°¦¡É¤ò»×¤¤ÀÚ¤êÃíÆþ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡×¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤È¤³¤È¤ó³Ú¤·¤á¤¿¤é¤È¶»¤òÌö¤é¤»¤Ê¤¬¤éºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Æü¡¹À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤È¤Ë¤«¤¯²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡ªÁá¤¯¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¥¨¥ë¤Î¥Ýー¥º¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥·¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡ª°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ãÂè3ÃÆ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¾ÜºÙ¡ä
¡Ê1¡ËNetflix¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
¡¦³µÍ×¡§Netflix¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ø¤Î¡È¤¤¤¤¹¤®¤¿°¦¡É¤ò¤Ä¤á¤³¤ó¤À¡¢Æ²ËÜ¹ä¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤è¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤òZOZOTOWN¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£¡È¥ª¥¿¥¯¡É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ·¤Ó¿´¤ÈºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¸÷¤ë¡¢ÆÃÊÌ´¶¤ÈÆü¾ï»È¤¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¦¥¢¥¤¥Æ¥à·¿¿ô¡§20·¿¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦ÈÎÇä»þ´ü¡§2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡ËÀµ¸á¤è¤ê¼õÃíÈÎÇä³«»Ï¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹
¡Ê2¡Ë¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈÇÛ¿®
¡¦³µÍ×¡§Æ²ËÜ¹ä¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë ¡È¤¤¤¤¹¤®¤¿°¦¡É ¤ò¹þ¤á¤Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ëÉñÂæÎ¢¤ËÌ©Ãå¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁ´ËÆ¤òÄÉ¤¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ
¡¦ÇÛ¿®´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ãNetflix¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
1980Ç¯Âå¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¥Ûー¥¥ó¥¹¤ËÆÍÁ³½Ð¸½¤·¤¿¡ãÎ¢Â¦¤ÎÀ¤³¦¡ä¤È¤¤¤¦¡È°ÛÀ¤³¦¤Î¶¼°Ò¡É¤Ë¡¢¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤Ê¾¯Ç¯¾¯½÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¬ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡¢¥ß¥¹¥Æ¥êー¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡õÀÄ½ÕÊª¸ì¡£80Ç¯Âå¤ÎÌ¾ºî±Ç²è¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤È¶ÛÄ¥´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥ê¥éーÉÁ¼Ì¡¢¤½¤·¤Æ¿´Ìö¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÍ§¾ð¤ÈËÁ¸±¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢2016Ç¯¤Î¥·ー¥º¥ó1ÇÛ¿®³«»Ï°ÊÍè¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¡ªÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ä¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¼Ò²ñ¸½¾Ý¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ëNetflix¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦ 5¡×¤Ï¡¢VOL 1¡ÊÂè1～4ÏÃ¡Ë¡§11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢VOL 2¡ÊÂè5～7ÏÃ¡Ë¡§12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¥Õ¥£¥Êー¥ì¡ÊÂè8ÏÃ¡Ë¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£