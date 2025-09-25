秋の味覚をお台場で堪能！さつまいもスイーツが集結する3日間「ODAIBA おいもフェス」開催！

三井不動産商業マネジメント株式会社

三井不動産商業マネジメント株式会社（所在：東京都中央区 代表取締役社長大林修）が運営するダイバーシティ東京 プラザでは、2025年10月11日(土)～10月13日(月・祝)の3連休の期間、近年人気沸騰中のさつまいもが楽しめるキッチンカーイベント「ODAIBA おいもフェス」を開催します。

イベント期間中は、ベストお取り寄せ大賞で金賞の受賞実績のある店舗をはじめ総勢8店舗がお台場に集結。シンプルな焼き芋やスイートポテトだけでなく、ブリュレやたい焼きなどさつまいもを味わい尽くす多彩なスイーツが楽しめる他、さつまいもご飯などスイーツ以外のメニューも取り揃えています。また、「ODAIBA おいもフェス」の出店キッチンカー限定でお得に利用できる三井ショッピングパークポイントLINE公式アカウント登録キャンペーンも実施します。

企画の見どころ

・ベストお取り寄せ大賞受賞店も登場！絶品さつまいもグルメをお台場で満喫！

・「LINE公式アカウント登録でお得に！三井ショッピングパークポイントキャンペーン」

※詳細は施設ウェブサイト https://mitsui-shopping-park.com/divercity-tokyo/event/3166531.html をご確認ください。

ベストお取り寄せ大賞受賞店も登場！絶品さつまいもグルメをお台場で満喫！

イベント期間中、絶品さつまいもグルメのキッチンカーがお台場に集合。海外で人気のバブルワッフルのさつまいも味や、かき氷とさつまいものコラボレーションメニューの他、さつまいも味のヴィーガンたい焼きの期間限定メニューも提供します。また、かき氷とさつまいもの限定コラボレーション商品も登場します。10月の3連休は、SNS映えするさつまいもスイーツと共に、ダイバーシティ東京 プラザでスイーツの秋をお楽しみください。

＜開催概要＞

開催期間：2025年10月11日(土)～10月13日(月・祝)

開催時間：10:00～19:00

開催場所：2F フェスティバル広場

※屋外につき、荒天は中止になる場合がございます。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

※2025年9月25日現在の出店キッチンカーの情報は以下の通りです。変更になる場合がございます。

■出店キッチンカー・メニューの一例

※出店状況は開催日によって異なりますので、あらかじめ施設ウェブサイトをご確認ください。

※メニューは変更になる可能性がございます。

※写真は全てイメージです。

「LINE公式アカウント登録でお得に！三井ショッピングパークポイントキャンペーン」

イベント期間中、三井ショッピングパークポイントLINE公式アカウントを友達登録＆施設お気に入り画面をご提示いただいた方の中から、先着1,000名様限定で「ODAIBA おいもフェス」のキッチンカーで使用できる100円引きクーポンをプレゼントします。

＜開催概要＞

開催期間：2025年10月11日(土)～10月13日(月・祝)

参加方法：2F フェスティバル広場におりますスタッフまでお声掛けください。

※お1人１回のご使用に限ります

ダイバーシティ東京 プラザ 施設概要

名称：ダイバーシティ東京 プラザ

住所：〒135-0064 東京都江東区青海1-1-10

TEL：0570-012780(代) (受付時間：10:00～18:00)

敷地面積：約32,900平方メートル （約9,950坪）

店舗数：約140店舗

営業時間：最新の営業時間は下記 URL よりご確認ください。

URL：https://mitsui-shopping-park.com/divercity-tokyo/