ブランド旗艦店「青山店」・「新宿サザンテラス店」が多彩なインテリアコーディネートを展開したライフスタイル提案型店舗へリニューアル

ライフスタイルを提案するインテリアブランド『Francfranc（フランフラン）』は、2025年10月17日（金）、旗艦店の「Francfranc 青山店」および首都圏の地域旗艦店「Francfranc 新宿サザンテラス店」を同日リニューアルオープンします。今回のリニューアルは、デザイン性のある家具やインテリア雑貨とそのコーディネートにより、心高鳴るライフスタイルを提案するというブランドの原点に立ち返り、インテリアを中心としたライフスタイル提案を通じてより一層お客様に“心の高鳴り”を感じていただける空間を目指すものです。

各店舗の新たなコンセプトの初公開に加え、限定アイテムやノベルティ、さらにFrancfrancの最新クリスマスアイテムで彩られた「ロンドンバス アフタヌーンティー」が当たるキャンペーンなど、リニューアルを記念した特別な体験をご用意しました。新しく生まれ変わる2店舗を通じて、Francfrancはライフスタイルを彩る唯一無二のインテリアブランドとして、特別な体験と心の高鳴りをお届けしてまいります。

【青山店】

旗艦店である「Francfranc 青山店」は、インテリアの魅力を存分に体感できる唯一無二の空間へとリニューアル。店内には18種類に及ぶコーディネートを展開し、モダン・フェミニン・エレガントなどの多彩なインテリアスタイルを提案します。青山店には、インテリアコーディネーターの資格を持つ専任スタッフを中心に、コーディネートに精通したスタッフを多数配置。青山店限定の専用タブレットを用いたスタイル紹介や、店内のコーディネートと連動した新サービス「インテリアスタイル診断」を通し、お客様の好みや暮らしに寄り添いながら、ワンランク上の理想の空間づくりを叶えます。

さらに店舗装飾には、イベントに合わせて柱のカラーが変化するエントランス演出や、リニューアルを象徴する巨大モニュメントなど、訪れるたびに新鮮な体験を楽しめる仕掛けを導入。

ブランドの旗艦店として、インテリア提案を軸にした特別な体験を叶える店舗へ生まれ変わります。

＜巨大モニュメント イメージ＞

【新宿サザンテラス店】

「Francfranc 新宿サザンテラス店」は、国内随一の商品ラインアップを誇る首都圏の地域旗艦店としてリニューアル。豊富な商品数に加え、リビングルーム・ベッドルーム・バスルームなど、暮らしの時間軸に沿って巡る回遊型の店内で、住空間をトータルにコーディネートする楽しさを提案します。

都市生活者の多様なライフスタイルに寄り添い、豊富な商品数と多彩なコーディネートを融合し、「選ぶ歓び」と「暮らす歓び」を同時に体感できる店舗へ進化します。

限定アイテム

リニューアルオープンを記念して、数量限定の特別なアイテムやノベルティをご用意しました。

各店限定販売のオリジナルアイテムには、青山店・新宿サザンテラス店それぞれの外観をモチーフにしたマグやリニューアルへのメッセージをデザインしたトートバッグ、シリーズ累計販売数が約7万点※1を突破した「リボン」シリーズから限定カラーのマグが登場します。ここでしか手に入らない特別なアイテムが、リニューアルの記念を華やかに彩ります。

また、商品をお持ち帰りいただくショッパー（紙袋）も限定仕様に。青山店には港区の花「薔薇」、新宿サザンテラス店には新宿区の花「つつじ」をあしらい、地域にゆかりのあるモチーフでデザインしました。

新しい店舗での特別な体験を、思い出とともに特別なショッパーでお持ち帰りください。

【商品名】【青山】リニューアル 記念マグ

【種類】グレー/ホワイト

【価格】500円

【商品名】【新宿】リニューアル 記念マグ

【種類】ホワイト/ピンク

【価格】500円

各店舗の外観をモチーフにした、リニューアル記念の限定マグカップです。Francfrancのデザイナーが手描きで仕上げた特別なイラストをあしらっています。各店舗の2カラーをセットにしても、青山店と新宿店の各色を組み合わせても映える上品なカラー展開です。

【商品名】リボンマグ

【種類】グレー（青山店限定）

レッド（新宿サザンテラス店限定）

【価格】1,500円

累計で約7万点販売している「リボン」シリーズの限定カラーのマグカップです。すらっとした直線的な形状に、ゆるっとした細い立体リボンの持ち手がデザインのポイント。甘くなりすぎず、単調にもならない、シンプルながらもキャッチーなワンポイントが人気のアイテムです。

【商品名】【青山】リニューアル記念トート

【種類】パープル/グリーン/グレー/ブラック

【価格】1,500円

【商品名】【新宿】リニューアル記念トート

【種類】パープル/グリーン/グレー/ブラック

【価格】1,500円

リニューアルへのメッセージをデザインした限定トートバッグです。それぞれのリニューアルにふさわしい特別なメッセージをあしらいました。ブランドの旗艦店となる青山店には、新しい姿とお客様への変わらぬ想いを込めた「New Look, New Mood, Same Love.」、 新宿店には、店舗の“新しい外観”とお客様の“新たなスタイル”のダブルミーニングを込めた「Are You Ready for a New Look?」を採用。スタイリッシュもフェミニンも叶える4つのデザインとカラー展開で、お出かけを華やかに彩ります。

【商品名】リニューアル限定ショッパー

【種類】グレー（青山店限定）/ピンク（新宿サザンテラス店限定）

【価格】20円

それぞれの店舗の外観と店舗にゆかりのある区の花をデザインしたリニューアル記念の限定ショッパーです。

Francfrancのデザイナーが手描きで仕上げた特別なイラストをあしらっています。青山店には港区の花「薔薇」、新宿サザンテラス店には新宿区の花「つつじ」を上品にあしらい、華やかに仕上げました。

先着ノベルティ

各店舗のリニューアルオープンを記念して、税込3,000円以上をご購入のお客様に店舗の外観をデザインしたオリジナルートバッグをプレゼントします。Francfrancのデザイナーが手描きで仕上げた特別なイラストをあしらったトートバッグで、リニューアル店舗でのお買い物をより特別な思い出にしませんか？

※1：2025年 3月～2025年8月のFrancfranc店舗、Francfrancオンラインショップ、ZOZO TOWN、楽天ファッション、Amazonで販売したシリーズ合計数です。

※限定商品はお一人様各5点までとなります。数量限定のため、なくなり次第終了です。

リニューアルオープン記念 ラッピングロンドンバス

リニューアルオープンを記念して、10月15日（水）～10月21日（火）の期間中、Francfrancオリジナルラッピングを施したロンドンバスが、Francfranc 青山店・新宿サザンテラス店間を走行します。

※ラッピングイメージ

ロンドンバス アフタヌーンティーイベント

Francfranc 青山店・新宿サザンテラス店間を走行するロンドンバス内では、Francfrancの最新クリスマスアイテムで彩られた特別なアフタヌーンティーを実施します。9月25日（木）～10月6日（月）の11日間は、Francfranc公式SNS（Instagram・X）にて、アフタヌーンティーご招待キャンペーンを開催。抽選で各SNSから6組12名様（合計12組24名様）を特別なティータイムへご招待します。

さらに、10月17日（金）～19日（日）の3日間は、Francfranc 青山店にて、各日オープンから13:00までに税込3,000円以上お買い上げいただいたお客様から抽選で、当日に実施のアフタヌーンティーへご招待します。

Francfrancならではの世界観を表現した華やかなティータイムとともに、両店舗の魅力をめぐる特別な体験をお楽しみください。

＜青山店 お買い上げキャンペーン＞

■キャンペーン内容:

Francfranc 青山店にて各日11:00～13:00に税込3,000円以上お買い上げいただいた方から抽選で、各日2組4名様（合計6組12名様）を当日に実施のロンドンバス アフタヌーンティーにご招待。

■ご招待枠

2025年10月17日（金） 14：00～15：00

2025年10月18日（土） 14：00～15：00

2025年10月19日（日） 14：00～15：00

※当日限り有効です。

■実施期間:

2025年10月17日（金）～2025年10月19日（日）

■参加方法:

1.Francfranc 青山店にて各日11時～13時に税込3,000円以上をお買い上げ

2.お会計後に専用カウンター（1F）でエントリー

■当選連絡:

各日13時頃に抽選のうえ、当選者へお電話いたします。

※当選のご連絡が繋がらない場合、10分以内に折り返しが無い場合は当選無効となります。

＜Instagramキャンペーン＞

■キャンペーン内容:

Francfranc公式Instagramをフォローと該当投稿に「Francfrancの好きなところ」をコメントいただくと、抽選で 6組12名様 をロンドンバスのアフタヌーンティーにご招待。

■ご招待枠

2025年10月18日（土） 16：00～17:00

■実施期間:

2025年9月25日（木）～2025年10月6日（月）

■参加方法:

1. Francfranc公式Instagram（@francfranc_official）をフォロー

2.「 Francfrancの好きなところ」をキャンペーン投稿にコメント

※非公開アカウントの方は当選対象外です。

■当選連絡:

応募期間後に当選者へDMを送付いたします。

＜Xキャンペーン＞

■キャンペーン内容:

Francfranc公式Xをフォローと該当投稿をリポストいただくと、抽選で6組12名様をロンドンバスのアフタヌーンティーにご招待。

■ご招待枠

2025年10月19日（日） 16：00～17:00

■実施期間:

2025年9月25日（木）～2025年10月6日（月）

■参加方法:

1. Francfranc公式X（@Francfranc_web）をフォロー

2.キャンペーン投稿をリポスト（引用リポストで当選確率アップ）

※非公開アカウントの方は当選対象外です。

■当選連絡:

応募期間後に当選者へDMを送付いたします。

＜各キャンペーンについて＞

※詳細はFrancfranc公式SNS（Instagram・X）のキャンペーン投稿をご確認ください。

※Francfranc青山店で受付後、ロンドンバスにご案内します。青山から都内を走行して新宿まで周ります。

※応募期間、当選連絡日は予告なく変更される場合がございます。 また、システムエラー・システム障害等その他やむを得ない事情により、予告なくキャンペーンを途中で中止、終了する場合がございます。

※会場までの交通費はお客様のご負担となります。

店舗詳細

＜Francfranc 青山店＞

■店舗名 : Francfranc 青山店

■所在地 : 東京都港区南青山3-1-3スプライン青山東急ビル 1F/2F

■総面積 : 1F:431.38平方メートル ／130.49坪 2F:716.19平方メートル ／216.65坪

■リニューアルオープン日: 2025年10月17日（金）

＜Francfranc 新宿サザンテラス店＞

■店舗名 : Francfranc 新宿サザンテラス店

■所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1新宿サザンテラス内

■総面積 : 644.28平方メートル ／194.89坪

■リニューアルオープン日 : 2025年10月17日（金）