【日本初】土壌改善AIと成果保証型雑草管理でお米の収量を保証

NEWGREENは、節水型乾田直播栽培を行う水稲生産者向けに、日本初となるお米の収量保証型*¹サービス「xarvio(R) HEALTHY FIELDS for RiTA（ザルビオ(R) ヘルシーフィールド フォー リタ）」の提供を開始します。これにより、農業者が「節水型乾田直播栽培」に取り組むリスクを低減し、持続可能かつ安定的な農業経営を支援します。

*¹収量未達時にサービス料を返金するものであって、収入等を補償するものではありません





1. 収量保証型サービス「xarvio(R) HEALTHY FIELDS for RiTA」提供の背景と経緯

>>> 説明会申込フォームはこちらからご登録いただけます(https://zfrmz.jp/bhgyljF5CXopLnTMQlXn) <<

近年、日本の農業は極めて深刻な課題に直面しています。農業経営体の急激な減少は生産力低下と耕作放棄地の増加を招き、さらに気候変動による猛暑や水不足といった未曾有の事態は、安定的な生産を一層困難にしています。これにより、食料自給率の維持や環境保全の観点からも、抜本的な解決策が求められています。

このような状況の中、NEWGREENでは、持続可能な農業の実現を目指し、生産性向上と環境負荷低減を両立する「節水型乾田直播栽培」によるお米の栽培を推進してまいりました。これは、通常の乾田直播栽培に加え、栽培期間中の湛水を極力減らすことで、使用する水、投資コスト、労力の大幅な削減が期待できる画期的なアプローチです。

【安定生産への道筋で見えた「土壌改善」の重要性】

当社は、節水型乾田直播栽培の普及と再現性の向上に向けて、様々な取り組みを行ってきました。今年度からは、BASFが提供する、節水型栽培における成果保証型の雑草管理サービス「xarvio(R) HEALTHY FIELDS」を導入し、精密な雑草管理を通じて生産の安定化を図ってきました。

しかし、収量の増加や、再現性の確立の実現には、単なる栽培方法や雑草管理だけでなく、「土壌の健康状態」が極めて重要な要素であるという気づきを得ました。つまり、土壌環境の不均一や養分バランスの偏りがあると、優れた栽培技術や管理サービスを導入しても、その効果を最大限に引き出すことができないという現実があります。この気づきから、当社は「土壌改善」が不可欠であるとの結論に至りました。

【土壌改善 AI サービス「Humus」とは】

「Humus（ヒューマス）」は、Revivix株式会社がQuantum Nexus株式会社および土壌コンサルタント須藤貴之氏と共同開発した革新的な土壌改善AIサービスです。「Humus」の科学的基盤は、ニュージーランドの農業・土壌コンサルティンググループで10年以上活動し、海外で4万ヘクタール以上、日本国内で1万ヘクタール以上の農地への土壌改善実績を持つ土壌コンサルタント須藤貴之氏の専門的な知見に基づいています。

「Humus」は、日本を含む世界の多様な環境下での実績に裏打ちされた土壌診断と改善処方を、AI技術と融合させることで、拡張性、再現性、迅速性を向上させ、農業者の圃場（エリア）ごとに最適化した資材を提供するサービスであり、当該資材の調達・流通までを行います。迅速性から、2~3毛作や輪作などの栽培ごとの利用が可能です。

土壌改善は、出芽率・生育の向上、雑草の抑制を支援し、収量や品質の安定化、ひいては収益性の改善を促進します。また、土壌改善は継続的な取り組みにより資材投入量を段階的に減少させることが可能であり、土壌への「貯金」のような特性を持ちます。さらに、土壌自体の回復力（レジリエンス）が高まることで、気候変動による猛暑や水不足などの影響に対する耐性が向上し、新しい栽培方法を導入する際に懸念される連作障害などのリスクへの備えとしても期待されます。

2. 収量保証型サービス「xarvio(R) HEALTHY FIELDS for RiTA」とは

従来の「xarvio(R) HEALTHY FIELDS」による精密な雑草管理に加え、「Humus」による科学的根拠に基づいた土壌改善を組み合わせることで、ついに日本の農業分野において初めてとなる『お米の収量保証』を可能にするサービスが実現しました。

「xarvio(R) HEALTHY FIELDS for RiTA」は、節水型乾田直播水稲栽培における収量成果保証型サービスであり、節水型乾田直播栽培の導入に伴う収量リスクを軽減することを目的としています。農業者は作業負担軽減と、収量・品質の安定化に加え、気候変動リスクへの耐性向上を期待できます。

【収量保証型サービス「xarvio(R) HEALTHY FIELDS for RiTA」と土壌改善AIサービス「Humus」の説明会申込】

NEWGREENでは、「xarvio(R) HEALTHY FIELDS for RiTA」ならびに「Humus」についての説明会を開催いたします。より詳細な情報に関心のある農業者のみなさまは、ぜひご参加ください。

※「Humus」は収量保証サービス（xarvio(R) HEALTHY FIELDS for RiTA）に付帯するサービスとしてだけでなく、単体で提供することも可能です。



＜注意点＞説明会への参加はどなたでも可能ですが、下記ご了承ください

「xarvio(R) HEALTHY FIELDS for RiTA」には申込にあたっての参加資格があり、これまでに節水型乾田直播栽培に取り組んだ経験がある方が対象です。一方で、「Humus」はこれまでのご経験を問わず、幅広くご利用いただくことが可能です。

＜説明会日程＞ONLINEでの開催（各回最大10名）

2025年10月13日 16時～、17時～、18時～、19時～

2025年10月14日 16時～、17時～、18時～、19時～

2025年10月15日 16時～、17時～、18時～、19時～



【メディアを除く、非農業者向け】お問い合わせフォームはこちら(https://zfrmz.jp/C5pRv1yckUxnmXTEVNSj)

3. サービス提供体制

「xarvio(R) HEALTHY FIELDS for RiTA 」は、株式会社NEWGREEN、BASFジャパン株式会社により提供され、株式会社 RiTAジャパンが農業技術監修を行います。「Humus」は、Revivix株式会社がQuantum Nexus株式会社および土壌コンサルタント須藤貴之氏と共同で開発し、同社がサービス提供を行います。日本市場における販売については、NEWGREENが販売代理店として担います。

■ BASFについて

BASF（ビーエーエスエフ）は、ドイツ ルートヴィッヒスハーフェンに本社を置く総合化学会社です。私たちは、持続可能な将来のために化学でいい関係をつくることを企業目的とし、経済的な成功とともに環境保護と社会的責任を追求しています。また、お客様のグリーントランスフォーメーションを可能にする、選ばれる化学会社になるという意欲的な目標を掲げています。全世界で約 112,000人の社員を有し、世界中のほぼすべての産業に関わるお客様に貢献しています。ポートフォリオは、コア事業の事業セグメント（ケミカル、マテリアル、インダストリアル・ソリューション、ニュートリション＆ケア）、スタンドアローン事業の事業セグメント（サーフェステクノロジー、アグロソリューション）から成ります。2024 年の BASF の売上高は 653 億ユーロでした。BASF 株式はフランクフルト証券取引所（BAS）に上場しているほか、米国預託証券（BASFY）として取引されています。BASF の詳しい情報は、 https://www.basf.com/global/en.html をご覧ください。

■ 株式会社RiTAジャパンについて

RiTAジャパンは農業者のためのエコシステムをパートナーと共創する総合農業ソリューション企業です。RiTAジャパンの「利他」とは、自分の利益だけでなく、他者（顧客、従業員、パートナー企業、社会全体など）の利益や幸福を積極的に追求する姿勢を指します。利他的なビジネスによるエコシステムの創出が企業ミッションです。複数の企業や組織、さらには顧客や個人といった多様なステークホルダーが、それぞれの技術、ノウハウ、強みを持ち寄り、相互に連携・協力しながら、新しい価値を創造し、共存共栄する仕組みを構築します。自然界の生態系のように、各要素が密接に影響し合い、全体として持続的に成長していくことを目指します。短期的な「利己」を超えた長期的な「利他」の視点を持つことで、より強靭で、より革新的で、そして社会に貢献する持続可能なビジネスエコシステムを構築することが可能と考えます。

■ Revivix株式会社について

Revivix（リバイヴィックス）は、企業やイノベーターの知識・ノウハウを最先端AI技術で再生し、再現性のある持続的な競争優位性を創出する専門企業です。生成AIとRAG技術による知的資産活用環境構築でビジネス成長を加速する先端AI技術導入支援、データドリブンとサイエンスを融合した次世代農業を推進する土壌改善AIサービス「Humus」、知識資産とテクノロジーの連携による経営コンサルティングの3つのポートフォリオで、企業の「見えない知識資産」を「見える組織価値」へ再生し、AI時代の真の競争優位性を共創するパートナーです。

■ Quantum Nexus株式会社について

Quantum Nexus（クオンタムネクサス）は、サイエンスの専門性を活かした革新的なソリューションを提供する企業です。同社は「創造力と洞察力で未踏領域を切り拓く」ことをミッションに掲げ、ビジネス変革をリードすることを目指しています。また、東京大学・東京科学大学・北海道大学などの主要研究機関や化学メーカーとの強固な連携により、最先端の学術知見とビジネスを融合させた、各分野に特化したサービスやAIソリューションを開発・提供しています。

■ 須藤貴之氏について

農業・土壌コンサルタント有資格者。ニュージーランドの農業・土壌コンサルティンググループであるEric Kawabe & Associatesに10年以上所属し、アメリカの土壌分析ラボと提携しながら、農業における土壌改善と生産性向上に従事。Eric Kawabe & Associatesコンサルタントは、日本での主な活動の一つに、30年以上に渡り続く、Soil Research Union （SRU） 北海道への土壌コンサルティングプログラムがあり、再現性の高い農業生産性の向上に定評がある。

■ 株式会社NEWGREENについて

NEWGREENは、世界のコメ市場とグリーン市場という二大成長市場と日本農業をつなぐ企業です。農業者に必要なサービスを創造・提供すると同時に、自らも農業者として実践しています。戦略の軸は「生産性向上」と「環境負荷低減」。水田の自動抑草を行う農業ロボット「アイガモロボ」の開発・製造、節水型水稲栽培に適した資材の開発・販売、有機米や節水型栽培米などの環境負荷の低い農産物の生産・販売等を通じ、農業者の所得向上に貢献します。これらの挑戦は、気候変動や食糧危機といった地球規模の課題にも向き合うものです。私たちは、社会的インパクトと経済的成長を同時に追求し、日本農業から世界の未来を切り拓いていきます。

本リリースについての問い合わせ先

株式会社NEWGREEN

広報担当 田中草太 sota_tanaka@shonai.inc