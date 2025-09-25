大人気特撮シリーズ「牙狼＜GARO＞」の展覧会「牙狼＜GARO＞２０周年 魔戒録」グッズ情報ついに解禁！コラボゾイドの先行販売のほか、ガロ、ゼロと会えるグリーティング撮影会も実施決定！！

株式会社エニー

いよいよ来週に迫った「牙狼＜GARO＞２０周年 魔戒録」のグッズおよび入場特典をいち早く公開！また、コラボゾイドも会場内での先行販売開始が決定！

■ゾイド（ZOIDS）コラボ商品を会場にて先行受付！

本展覧会の開催を記念して牙狼とリアルムービングキット（組立式駆動玩具）「ゾイド（ZOIDS）」（発売元：株式会社タカラトミー）のコラボが実現！

黄金騎士牙狼をイメージした金メッキパーツ仕様、オリジナルデカール付きの「ハンターウルフ牙狼」の先行受付が決定！

商品名：ZOIDS「ハンターウルフ牙狼」

価格：7,700円（税込） ※送料別

先行受付開始：2025年10月3日（金） 「牙狼＜GARO＞２０周年 魔戒録」会場にて

著作権表記：(C)2025「TAIGA」雨宮慶太／東北新社 (C) ＴＯＭＹ

※販売数に達し次第受付終了。

※後日ECサイトで販売となる可能性がございます。

※12月中旬以降発送予定。

■入場特典

展覧会限定オリジナルアクリルカード（全２０種から1枚）を入場者全員にプレゼント！

※絵柄は選べません。

※無くなり次第配布は終了となります。

入場特典

■グッズ情報≪第一弾≫

本展覧会の開催を記念したオリジナルグッズも多数販売いたします！

■第一弾グッズ情報■番犬所ノ像 1/6スタチュー

完全限定100体！Movie Props Replica第２弾・「番犬所ノ像 1/6スタチュー」。劇中の重要アイテム、番犬所にある魔戒騎士の武器を浄化する像を約1/6のサイズで細部まで完全再現するスタチューです！

価格：29,700円（税込）※ 2026年1月に発送予定

■牙狼20周年記念刺繍スタジャン

闇(ブラック)を切り裂く黄金騎士(ゴールド)をベースに、牙狼もう一つのイメージカラーの赤を使用するスタジャンです。雨宮慶太監督の筆文字と絵をボディー全体に金色の刺繍を入れた豪華な１着となります。

※M~XL・各サイズ33着限定

価格：33,000円 （税込）※ 2026年1月に発送予定。

■黄金騎士ガロ、銀牙騎士ゼロがやってくる！グリーティング撮影会が決定！

◆チケット情報

【魔戒ショット券】1,200円（税込）

黄金騎士ガロまたは銀牙騎士ゼロとの写真撮影、またはお客様とのツーショット１枚の撮影が可能。

【魔戒ツーショット券】2,200円（税込）

黄金騎士ガロと銀牙騎士ゼロのツーショットまたは、お客様とのスリーショット１枚の撮影が可能。

◆発売期間： 9月26日（金）13:00～

【プレイガイド】

ローソンチケット：https://l-tike.com/garo20th_makairoku/ （Lコード 33361）

■撮影会に関する注意事項

※展覧会入場には本券のほかに入場券（税込2,000円）のご購入が必要となります。

※お客様ご持参のカメラもしくはスマートフォンでの撮影となります。

※本チケットは対象日前日の17時までの販売となります。混雑状況によっては当日会場にて当日券を販売する可能性がございます。

※「魔戒ショット券」「魔戒ツーショット券」は日時指定となり、本券のみではご入場いただけません。「入場券」をご購入の上、必ず開始時間までにお越しください。

また、お時間に遅れた場合はご参加いただけない場合がございます。

※開催時間および登場キャラクターは予告なく変更になる可能性がございます。

※1枚につきお一人様1回限り参加可能となります。複数人での撮影はできません。

※入場口でお待ち頂く場合がございますので、予めご了承ください。

※再入場はできません。

※中学生以上有料、小学生以下は保護者同伴に限り入場無料です。

※各回定員になり次第、受付を終了します。

※撮影エリアへのご入場は、イベントの入場券が必要です。

※ご来場日時の変更、キャンセル及び払戻しはできません。

―「牙狼＜GARO＞２０周年 魔戒録」詳細―

◆会期：2025年10月3日（金）～2025年10月26日（日）※10月７日（火）を除く

※10月17日（金）～展示内容一部入れ替え予定。

◆場所：西武渋谷店モヴィーダ館6・7階 特設会場 東京都渋谷区宇田川町21-1

◆開催時間：11:00～21:00（最終入場20:30）

※開催時間は変更になる場合があります。

◆展覧会公式サイト：https://www.ticketport.co.jp/lp/garo20th_makairoku/

◆企画・制作：エニー、GAMES GLORIOUS

◆協力：東北新社、サンセイアールアンドディ

◆入場券について

【日時指定入場券】2,000円(税込)

対象期間：2025年10月3日（金）～10月5日（日）

販売期間：2025年9月１1日（木）13:00～10月2日（木）17:59まで

【一般入場券】2,000円(税込)

※10月７日（火）は終日閉場となります。ご入場いただけませんのでご注意ください。

対象期間：2025年10月6日（月）～10月26日（日）

販売期間：2025年9月１1日（木）13:00～10月26日（日）17:59まで

【当日入場券】2,000円(税込)（会場販売）

※10月７日（火）は終日閉場となります。ご入場いただけませんのでご注意ください。

※日時指定の日程については空きがでた枠のみ、会場内にて販売をいたします。その他の日程につきましては、混雑状況により入場制限をさせていただく場合がございます。

※当日券は当日限り有効、会場内のみでの販売となります。

【プレイガイド】

ローソンチケット https://l-tike.com/garo20th_makairoku/ （Lコード 36544）

◆チケット購入時の注意事項

※10月７日（火）は終日閉場となります。ご入場いただけませんのでご注意ください。

※10月17日（金）～展示内容一部入れ替え予定。

※日時指定券の日程の当日入場券の販売枠については展覧会公式X（旧Twitter）：「牙狼＜GARO＞」プロジェクト公式X （https://x.com/GARO_PROJECT）にてご案内いたします。また、全日程混雑状況により入場を制限させていただく場合がございます。ご予定がお決まりの方は事前に入場券のご購入をお勧めいたします。

※必ずご入場についてのご案内、および注意事項を公式サイトにてご確認ください。

※チケット1枚につき1名様、1回限り有効です。

※中学生以上有料、保護者1名につき小学生以下1名まで入場無料です。

※スケジュールおよび展示内容は予告なく変更になる場合がございます。

※会期途中で展示内容一部入れ替え予定。日程は後日発表いたします。

■展覧会注意事項

※本展覧会に関する情報は予告なく変更になる場合があります。展覧会公式サイト及びX(旧Twitter)にて最新情報や注意事項を必ずご確認の上、ご来場ください。

※ご来場の際は、本注意事項、係員の指示・誘導に従ってください。お守りいただけない場合は、入場をお断りする場合や退場していただく場合があります。

※再入場は不可です。なお物販コーナーはチケットをお持ちのお客様のみ入場可能です。

※会場が混雑した場合、お客様の安全確保の為、入場規制を行う場合がございます。

※混雑の際は入場までお待ちいただく場合や、予告なく開催時間などを変更させていただく場合がございます。

※通路などの共有スペースでの座り込みなど、他のお客様のご迷惑になるような行為はご遠慮ください。

※会場内は飲食禁止、禁煙となります。

※会場内は一部撮影ができない個所がございます。ご入場時にスタッフよりご案内いたします。またフラッシュ撮影、自撮り棒・三脚等の使用、動画撮影、録音はご遠慮ください。撮影の際は、周囲のお客様にご配慮いただくとともに、スタッフの指示に従ってください。

※撮影した写真の用途は私的利用に限ります。なお撮影可エリアで撮影された写真のSNSへの投稿は問題ございませんが、他のご来場者様等の写り込みにはご注意ください。

※担当スタッフが、会場にて写真、ビデオの撮影を行う場合があります。撮影した写真、画像は今後のイベントの宣伝物などに使用させていただく可能性がございますので、予めご了承ください。

※社会状況によりイベント・営業内容に変更の場合がございます。また天災や機器トラブル時には、営業を中止・変更することがございます。

※天変地異及びそれに伴う交通機関トラブルの場合でも、展覧会が開催された際には払い戻しできません。

※展示品及び展示ケースや壁などには触れないでください。

「牙狼＜GARO＞」は2005年から放送を開始した、特撮シリーズです。”陰我“を抱える人間に取り憑き、人々を脅かす魔獣”ホラー“を狩ることを宿命付けられた魔戒騎士や、彼らをサポートする魔戒法師たちの活躍を描いています。劇場版のほか、スペシャルドラマやスピンオフ作品、アニメ、玩具、ゲーム、遊技機などあらゆるジャンルに派生し、展開を続けています。ダークで独特な世界観とデザイン、VFX技術を駆使した映像、ダイナミックなアクションシーンは大人向けの特撮アクションドラマとして絶大な人気を誇っています。

■牙狼＜GARO＞の商品化に関するお問合せ先

株式会社東北新社 ライツビジネスセンター IPマーケティング部

Email：charanet@tfc-i.com

その他、東北新社が取り扱う商品化ライセンスはこちらをご参照ください。

http://www.tfc-chara.net/

(C)2025「TAIGA」雨宮慶太／東北新社

「牙狼＜GARO＞」公式サイト：https://garo-project.jp/

「牙狼＜GARO＞」プロジェクト公式X：https://x.com/GARO_PROJECT

「牙狼＜GARO＞」プロジェクト公式YouTube：https://www.youtube.com/@GAROofficial

「牙狼＜GARO＞」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@garoproject_official

「牙狼＜GARO＞」公式Instagram：https://www.instagram.com/garo.project/