ACEBEAM、3光源搭載の懐中電灯、K1 EDCを発表

深圳（中国）、2025年9月25日 /PRNewswire/ -- 高性能ポータブル照明の主要イノベーターであるACEBEAMは、このほど3つの光源を搭載したコンパクトなEDC懐中電灯「K1」を発表しました。究極の汎用性を追求した本製品は、アウトドア愛好家から都市生活者まで、あらゆるユーザーにとって理想的な相棒となることを目指して設計されています。





ACEBEAM K1は、1,000ルーメンのCREE XP-LR 6500K白色LED、精密なグリーンビーム、365nmの紫外線をポケットに収まるサイズのデバイスに統合し、「利便性」の概念を再定義します。

K1の設計の核心となっているのが、優れた操作性です。磁気ロータリー・スイッチによるデュアル・スイッチ・システムで3光源をシームレスに切り替えることができます。また、テール・スイッチによって瞬時に点灯・消灯し、白色光とUV光の設定を調整することができます。

K1は耐久性を追求しており、硬質アルマイト加工されたAL6061-T6アルミニウムでできています。IP68規格に準拠しており、防塵性能に加えて、水深2メートルで30分間の防水性能、1.5メートルからの落下耐性があります。重量はわずか77.4g（2.73オンス）、全長110mm（4.33インチ）のコンパクトな設計で、頑丈なクリップでしっかり装着できます。

電源は付属の交換式14500 1000mAhバッテリーです。バッテリーにはUSB-Cポートが内蔵されており、外部の充電器は不要で、簡単に充電することができます。さらに汎用性を高めるために、標準的な単三形乾電池でにも対応しています。

「K1は、ハイキングやキャンプはもちろん、日常の作業で信頼できる光源が必要な場合にも、多用途で頑丈、かつコンパクトな照明ツールとして需要に応えるよう設計されています。」とACEBEAMの広報担当者は述べています。「当社の革新と品質への取り組みを体現する製品です。」

新たなポイント・プログラム

ACEBEAMはK1の発売に合わせて、新たなポイント・プログラムを発表します。新規会員は登録時に500ポイントを獲得し、初回購入時には無料ギフトがプレゼントされます。会員は、購入・定期購入・製品レビューなどでポイントを獲得しながら、「アイアン」から「レジェンド」までの11レベルを進みます。これらのポイントは、会員レベルに影響を及ぼさずに割引と交換でき、ACEBEAMコミュニティに明確で価値ある特典を提供します。

ACEBEAM K1の詳細はこちら：ACEBEAM K1。強化されたポイント・プログラムの詳細については公式ページをご覧ください：ACEBEAM リワードポイント。

ACEBEAMについて

ACEBEAMは2009年に設立され、ブランドは2014年に誕生しました。高性能な携帯照明に特化し、高出力懐中電灯とLEP懐中電灯技術の開発に一貫して取り組んでいます。ACEBEAMは16年にわたって携帯照明市場に深く関わり、世界中のユーザーへ高品質で信頼できる照明器具を提供してきました。製品ラインアップは懐中電灯、ヘッドランプ、長距離用懐中電灯、ダイビング・ライトなど多岐にわたり、10年間の保証サービスが付帯しています。

