福建省の第19回「Shuxiangbamin」読書月間がまもなく開催

AsiaNet 201097 （0219）

【南平（中国）2025年9月25日新華社＝共同通信JBN】9月28日、第19回Shuxiangbamin Reading Month（Shuxiangbamin読書月間）の開幕式およびFujian Public Reading Promotion Conference（福建省公共読書推進大会）が南平市建陽区で開催されます。中国共産党（CPC）福建省委員会宣伝部が主催し、CPC南平市委員会宣伝部、CPC建陽区委員会宣伝部（CPC Jianyang District Committee）などが共催するこの活動は、「本を楽しみ、未来を受け入れる」をテーマに、中国の伝統文化を尊重し、すべての人に読書を促し、福建省を文化大国にすることを目指しています。

イベント当日は、朗読、プレゼンテーション、新刊の出版、協定書の調印、本の寄贈などが行われるほか、「Strait Cup」Digital Publishing Skills Competition（「海峡杯」デジタル出版技能コンテスト）と「Zhuzi Cup」Chinese Poetry Competition（「朱子杯」中華詩詞コンテスト）の代表者に旗が授与され、第19回Shuxiangbamin Reading Monthの幕開けを飾ります。800平方メートルで展開される書籍市には40の出版社、3600冊を超す書籍、150点の文化・創造的製品が一堂に会して、読書環境を育む南平市と建陽区の努力の証しとなります。

「書物の都」と称えられた建陽区は、宋代から清代初期にかけて中国木版印刷の中心地の1つでした。朱熹（Zhu Xi）はこの地で講義を行い、12世紀には考亭学派を創始し、それはきわめて重要な哲学でした。近年、建陽区は市民の読書愛好を育成するために伝統文化を提唱し、2024年に中国共産党（CPC）中央宣伝部からExcellent Reading Project（優秀読書プロジェクト）に選ばれ、2025年にはExemplary Case of the China Young Student Reading Campaign（中国青年学生読書運動の模範事例）に選出されました。

建陽区は読書環境を醸成しようと努め、農村部と都市部に48の公共ブックバーを建設し、それぞれの施設で特色ある活動を企画しました。例えば、Kaoting Academy Book Barでは専門家が市民に宋代の書物「Reflections on Things at Hand：The Neo-Confucian Anthology（近思録―新儒家文選）」の理解を指導し、Huahai Book Barでは古代哲学の文化講座が開催され、Zhuzi Studyでは観光客がバーチャルの朱熹と交流することができます。さらに、ドキュメンタリークラブ、児童向け物語クラブ、中国伝統の啓蒙学校などが設けられ、その他にも多彩な活動が多数展開されています。

ソース：CPC Jianyang District Committee