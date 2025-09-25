SABON新作スクラブ洗顔「フェイスポリッシャー クラリファイング」をいち早く体感！豪華プレゼントも当たるポップアップイベント、渋谷で9月28日（日）まで開催中

ナチュラルコスメブランドSABON（サボン）は、漆黒の「死海の泥」*1を配合した新作スクラブ洗顔「フェイスポリッシャー クラリファイング」の発売を記念し、ポップアップイベント「SABON NOIR Discovery Lounge （サボン ノアール ディスカバリーラウンジ）」を2025年9月25日(木)より4日間限定で、ZeroBase SHIBUYAにて開催しています。本イベントでは、ラグジュアリーな“漆黒の世界”をイメージした特別な空間をお楽しみいただけるほか、来場者限定のコンテンツを多数ご用意しております。対象製品を体験するともらえるサンプルのギフトや、人気製品のミニサイズやサンプル、オリジナルグッズなどが当たるラッキースピン、SABON公式LINEお友だち追加でもらえるスペシャルインビテーションも。

※入場予約不要、入場無料

■新製品「フェイスポリッシャー クラリファイング」について

美肌に欠かせないミネラルを豊富に含む、漆黒の「死海の泥*1 や塩*2」、砂漠でたくましく生きるジェリコローズ*3、生物にとって過酷な環境である死海に生息するドナリエラ*4。これらの恵みを組み合わせることで、外的ストレス*5 にさらされた肌をいたわり、極上の肌へと導きます。

*1 海シルト（整肌、吸着） *2 海塩（整肌） *3 アンザンジュエキス（保湿） *4 デュナリエラサリナエキス（保湿） *5 乾燥など

■「SABON NOIR Discovery Lounge」開催概要

日時：2025年9月25日（木）～9月28日（日） 11：00～18：00

※営業時間は変更になる場合がございます。

会場： ZeroBase SHIBUYA 1階 ポップアップスペース（東京都渋谷区道玄坂2-5-8）

アクセス：渋谷駅 A1出口より徒歩すぐ

内容：

・【会場での製品体験】人気ボディスクラブのサンプルプレゼント

新製品「フェイスポリッシャー クラリファイング」を含む対象製品を体験いただいた方へ、人気製品「ブラック ボディスクラブ デッドシー」のサンプルをプレゼントいたします。

※サンプルは数量限定、なくなり次第終了となります。

・【インスタグラム連動企画】豪華賞品が当たるラッキースピン

SABON公式Instagramをフォローすると、人気製品のミニサイズやサンプル、オリジナルグッズが当たるラッキースピンに挑戦できます。

・【店舗へのご招待企画】話題の新製品「フェイスポリッシャー クラリファイング」のサンプルをプレゼント

本イベントにご参加のうえ、会場でお渡しするQRコードからLINEのショップインビテーションを取得後、お近くの店舗で製品をご体験いただくと、話題の新製品「フェイスポリッシャー クラリファイング」のサンプルをプレゼントいたします。

SABON「デッドシー コレクション」スペシャルサイト

https://www.sabon.co.jp/special_contents/DeadSea

SABON公式LINE

https://page.line.me/830exmbx?openQrModal=true

SABON公式Instagram

https://www.instagram.com/sabon_japan/