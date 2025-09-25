こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
10月１日（水）～11月30日（日）京急あきたフェア2025開催
食べて秋田を応援！米作りゲーム・えきめんやに「きりたんぽそば・うどん」が新登場！
京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区，取締役社長：川俣 幸宏，以下 京急電鉄）とＪＡ全農あきた（県本部長：椎川 浩）は，秋田県と株式会社むらせ（本社：神奈川県横須賀市，社長：村瀬 慶太郎）協力のもと，京急グループの商業施設などにおいて，秋田県産あきたこまち「あきたｅｃоらいす」をはじめとする秋田県産品の認知拡大・販売促進を応援するプロジェクト「京急あきたフェア2025（以下 本フェア）」を2025年10月１日（水）から11月30日（日）までの期間で開催いたします。
今年で17年目を迎える本フェアは，次世代育成や食育も目的のひとつとしており，子どもたちが食の大切さや楽しく学べる体験型プログラムなども展開します。
今回は，環境にやさしい，消費者にやさしいお米である秋田県産あきたこまち「あきたecoらいす」の新米を京急オリジナルパッケージで10月10日（金）に発売するとともに，秋田県産品を食べて応援する「eat AKITAプロジェクト」の一環として，米作りの工程を遊びながら体験できるゲームを新たに配信いたします。ゲーム内でゲットしたキーワードで秋田県産あきたこまち「あきたecoらいす」10㎏や，秋田牛ローストビーフが抽選で当たるキャンペーンに応募できます。また，今回は，本フェア初参加となる京急ロイヤルフーズ株式会社運営の「えきめんや」では，秋田名物のきりたんぽを豪快に乗せた「秋田を食べよう！きりたんぽそば・うどん」を販売いたします。さらに，秋田県立大曲農業高等学校の生徒考案のレシピを採用したお弁当を羽田空港で販売するなど，新たに京急沿線の小学校や幼稚園向けに食育講座をＪＡ全農あきたと共同開催いたします。
また，例年ご好評の京急オリジナルパッケージ日本酒「京秋（けいしゅう）の夢」の純米吟醸酒と純米大吟醸酒，米菓「淡雪ふわり」３種類の販売，京急百貨店での物産展や京急グループ各施設での秋田関連商品の販売，イベント実施など，京急沿線でおいしい“秋田”を感じ，楽しんでいただける企画をご用意しております。
「京急あきたフェア2025」開催について
期間：2025年10月１日（水）～11月30日（日）
主催：京急電鉄・京急グループ各社，ＪＡグループ秋田・ＪＡ全農あきた
協力：秋田県，株式会社むらせ
公式ＷＥＢサイト：ＵＲＬ https://www.keikyu.co.jp/cp/akita2025/
※実施期間や対象店舗などの詳細は，京急線各駅にて配架するリーフレットもしくは，公式ＷＥＢサイトをご覧ください。
※すべてのキャンペーン内容は変更または中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
１．秋田県産あきたこまち「あきたｅｃоらいす」新米の発売
【あきたｅｃоらいすとは】
秋田県が示している一般的な栽培方法より，使用農薬成分回数を半分以下に抑えた，環境にやさしい，消費者にやさしいお米です。ＪＡグループ秋田・ＪＡ全農あきたでは，秋田県の協力のもと生産組織等と一体となり，秋田米作りのスタンダード化を目指し，環境保全に配慮した「秋田米ブランド」を構築してまいります。
（1）発売日：2025年10月10日（金）
（2）販売商品：２kg，５kg，10kg
一般米：２kg，５kg，10kgの取り扱い
無洗米：２kg，５kgの取り扱い
（3）販売価格：販売各店舗にお問い合わせください。
（4）販売店舗：京急ストア，もとまちユニオン（フードホール・ウィング久里浜店を除く）
２．米作りゲームの配信・プレゼントキャンペーンの実施【初実施】
（1）ゲーム名称：米づくり体験シミュレーションゲーム
（2）ゲーム紹介：ゲームを通してお米の育て方を楽しく学べるＷＥＢゲームです。お米の生産者となり，米づくりに必要な６つのステップをクイズ形式で楽しく学べます。子どもから大人まで，誰でも楽しめます。
（3）ＵＲＬ：https://tug-c.com/keikyu/akitafair2025/
（4）プレゼントキャンペーン：ゲームをプレイしゲットしたキーワードで，抽選で秋田県産あきたこまち「あきたecoらいす」10㎏や秋田牛ローストビーフなどが当たる「秋田＆京急プレゼントキャンペーン」にご応募いただけます。
３．えきめんや（全11店舗）でのオリジナルメニュー販売【初実施】
（1）名称：秋田を食べよう！きりたんぽそば・うどん
（2）内容：秋田を代表する食べ物「きりたんぽ」をのせたボリューム満点のそば・うどん。つゆは比内地鶏の出汁をプラスし，きりたんぽ鍋のような一品に仕上げました。
（3）販売価格：730円（税込）（本体価格各664円）
（4）販売店舗：えきめんや 全11店舗
（5）販売期間：2025年11月１日（土）～30日（日）
４．食育への取り組み【一部初実施】
（1）京急キッズランド保育園
「おこめができるまで」を京急グループ社員が訪問して講義
（2）京急幼稚園【初実施】
食育講座（座学・コンテンツ）
（3）横須賀学院小学校【初実施】
むらせライス首都圏工場見学・ＪＡ全農あきたによる食育講座
（4）けいきゅうキッズチャレンジ！お米を食べよう！精米工場見学ツアーの開催
イ．ツアー内容：「むらせライス」の工場を見学してお米ができるまでの勉強会や，お米の品種の食べ比べをして工場からお店に並ぶ過程を学び, お米について詳しくなろう！
ロ．開催日時：2025年11月８日（土）８:30～16:00頃（工場内での体験は10:30～14:30）
ハ．募集人員：20組40名（※最少催行人員：15組30名）
※応募多数の場合，受付終了後抽選となり当選者の方のみご連絡いたします。
二．集合場所：横浜駅西口[kr3]（予定）
ホ．料金：親子１組3,500円（税込）
ヘ．対象者：小学生（１年生～６年生）と保護者
ト．行程
８:30 横浜駅西口（予定）集合
10:30 貸切バスにてむらせライス首都圏工場到着
10:40 施設の概要説明
10:50 お米の勉強会 ～お米ができるまで～
11:20 お米の品種食べ比べ（食味ランキング）
11:50 昼食
12:30 工場見学 ～お米がお店に並ぶまで～（玄米の入荷～精米～出荷）※白衣と帽子をご着用いただきます。
13:35 修了式・集合写真撮影
14:00 貸切バスにて首都圏工場出発
16:00 横浜駅西口にて解散
チ．注意点
・工場内は靴カバーを着用してご見学いただきます。靴の上からご着用いただくため，スニーカーなどの歩きやすい靴でご参加ください。
・必要な方は，ペンとノートをご持参ください。
リ. 募集期間：2025年10月３日（金）15:00～10月17日（金）17:00
ヌ．申し込み方法：以下リンク先のＷＥＢページよりお申し込みください。
けいきゅうキッズチャレンジ！ＷＥＢサイト
https://www.keikyu.co.jp/visit/kidschallenge.html
５．京急あきたフェア2025オリジナル商品の販売（数量限定）
（1）京急オリジナルパッケージ日本酒「京秋の夢」純米大吟醸酒，純米吟醸酒
イ．概 要：秋田県湯沢産の「秋田酒こまち」を100％使用した「香り爛漫」を京急オリジナルラベルで発売。10月１日（水）の日本酒の日に合わせ，数量限定で販売いたします。
ロ．発 売 日：2025年10月１日（水）
ハ．販売価格
純米大吟醸酒 本体価格1,780円（参考税込価格1,958円）
純米吟醸酒 本体価格1,480円（参考税込価格1,628円）
二．販売店舗
京急ストア，もとまちユニオン，セブン-イレブン京急ＳＴ店，秋田県アンテナショップ＆ダイニング あきた美彩館 など
※もとまちユニオン，セブン-イレブン京急ＳＴ店の一部店舗を除く
※本年は京急百貨店でのお取扱いはございません。
（2）京急オリジナルパッケージ米菓「淡雪ふわり」
イ．概 要「淡雪ふわり」を京急オリジナルパッケージにて発売。『炙り海老塩味』，『いぶりがっこチーズ味』，『こがししょっつる味』を販売いたします。
ロ．発 売 日：2025年10月１日（水）
ハ．販売価格：本体価格各298円（参考税込価格各322円）
二．販売店舗
京急ストア，もとまちユニオン，セブン-イレブン京急ＳＴ店，セブン-イレブン横浜シンフォステージ店，セブン-イレブンウィング久里浜店，天然温泉 平和島，秋田県アンテナショップ＆ダイニング あきた美彩館など
※もとまちユニオン，セブン-イレブン京急ＳＴ店の一部店舗を除く
※オリジナル商品は数量限定での販売のため，商品はなくなり次第終了となります。
また，取り扱い店舗に変更が生じる可能性がございますので，あらかじめご了承ください。
６．秋田県産あきたこまち「あきたｅｃоらいす」新米使用！オリジナルお弁当の販売
秋田県立大曲農業高等学校の生徒が考えたレシピを採用した「空弁」の販売や，京急ストアオリジナル弁当の販売など「あきたｅｃоらいす」の新米をお楽しみいただける，特別弁当を販売いたします。
（1）羽田空港
◇ 空の！あきた弁当2025
イ．内 容：鶏肉と昆布の味どうらく焼き，甘辛いぶちく，ピーマンとしめじの和スパイシー炒め
ロ．販売店舗：羽田空港内空弁販売店舗
ハ．販売期間：2025年10月10日（金）～11月30日（日）
※羽田空港＜空弁工房＞では、秋田県立大曲農業高等学校の生徒による販売会を2025年10月11日（土）に実施します。
（2）京急ストア・もとまちユニオン
◇ あきたを感じるおにぎり弁当
イ．内 容：しょっつるおにぎり，いぶりがっこタルタルの唐揚げなど
ロ．販売価格：本体価格498円（参考税込価格538円）
ハ．販売店舗：京急ストア（湘南池上店・芦名店除く），もとまちユニオン（そごう横浜店・伊勢佐木町店除く）
二．販売期間：2025年10月10日（金）～10月31日（金）
７．その他沿線でのイベント
京急グループ各施設では，秋田県物産展やパネル展の開催，秋田県の郷土料理や秋田県産あきたこまち「あきたｅｃоらいす」を使用したメニューの提供，イベントの開催などであきたフェアを盛り上げてまいります。
（1）京急百貨店
イ．地下１階食品催事場「食べてけれな～！秋田県」
期 間：10月9日（木）～10月15日（水）
ロ．なまはげの練り歩き
期 間：10月11日（土）・10月12日（日）
ハ．パネル展
期 間：10月9日（木）～10月22日（水）
（2）京急ストア
イ.「あきたｅｃｏらいす」２㎏以上お買上げで比内地鶏スープ（200ｇ）を合計1,000袋プレゼント
期 間：10月10日（金）～なくなり次第終了
※一部店舗を除く
ロ. 京急ストア公式アプリであきたを楽しむ！京急あきたフェアスタンプラリー＆クイズに挑戦！
期 間：10月１日（水）～11月30日（日）
８．お客さまのお問い合わせ先
京急ご案内センター 受付時間（9:00～17:00）年末年始は休業
TEL.03-5789-8686／045-225-9696
※営業時間は変更になる場合がございます。
