10月１日（水）～11月30日（日）京急あきたフェア2025開催























































３．えきめんや（全11店舗）でのオリジナルメニュー販売【初実施】（1）名称：秋田を食べよう！きりたんぽそば・うどん（2）内容：秋田を代表する食べ物「きりたんぽ」をのせたボリューム満点のそば・うどん。つゆは比内地鶏の出汁をプラスし，きりたんぽ鍋のような一品に仕上げました。（3）販売価格：730円（税込）（本体価格各664円）（4）販売店舗：えきめんや 全11店舗（5）販売期間：2025年11月１日（土）～30日（日）４．食育への取り組み【一部初実施】（1）京急キッズランド保育園「おこめができるまで」を京急グループ社員が訪問して講義（2）京急幼稚園【初実施】食育講座（座学・コンテンツ）（3）横須賀学院小学校【初実施】むらせライス首都圏工場見学・ＪＡ全農あきたによる食育講座（4）けいきゅうキッズチャレンジ！お米を食べよう！精米工場見学ツアーの開催イ．ツアー内容：「むらせライス」の工場を見学してお米ができるまでの勉強会や，お米の品種の食べ比べをして工場からお店に並ぶ過程を学び, お米について詳しくなろう！ロ．開催日時：2025年11月８日（土）８:30～16:00頃（工場内での体験は10:30～14:30）ハ．募集人員：20組40名（※最少催行人員：15組30名）※応募多数の場合，受付終了後抽選となり当選者の方のみご連絡いたします。二．集合場所：横浜駅西口[kr3]（予定）ホ．料金：親子１組3,500円（税込）ヘ．対象者：小学生（１年生～６年生）と保護者ト．行程８:30 横浜駅西口（予定）集合10:30 貸切バスにてむらせライス首都圏工場到着10:40 施設の概要説明10:50 お米の勉強会 ～お米ができるまで～11:20 お米の品種食べ比べ（食味ランキング）11:50 昼食12:30 工場見学 ～お米がお店に並ぶまで～（玄米の入荷～精米～出荷）※白衣と帽子をご着用いただきます。13:35 修了式・集合写真撮影14:00 貸切バスにて首都圏工場出発16:00 横浜駅西口にて解散チ．注意点・工場内は靴カバーを着用してご見学いただきます。靴の上からご着用いただくため，スニーカーなどの歩きやすい靴でご参加ください。・必要な方は，ペンとノートをご持参ください。リ. 募集期間：2025年10月３日（金）15:00～10月17日（金）17:00ヌ．申し込み方法：以下リンク先のＷＥＢページよりお申し込みください。けいきゅうキッズチャレンジ！ＷＥＢサイトhttps://www.keikyu.co.jp/visit/kidschallenge.html５．京急あきたフェア2025オリジナル商品の販売（数量限定）（1）京急オリジナルパッケージ日本酒「京秋の夢」純米大吟醸酒，純米吟醸酒イ．概 要：秋田県湯沢産の「秋田酒こまち」を100％使用した「香り爛漫」を京急オリジナルラベルで発売。10月１日（水）の日本酒の日に合わせ，数量限定で販売いたします。ロ．発 売 日：2025年10月１日（水）ハ．販売価格純米大吟醸酒 本体価格1,780円（参考税込価格1,958円）純米吟醸酒 本体価格1,480円（参考税込価格1,628円）二．販売店舗京急ストア，もとまちユニオン，セブン-イレブン京急ＳＴ店，秋田県アンテナショップ＆ダイニング あきた美彩館 など※もとまちユニオン，セブン-イレブン京急ＳＴ店の一部店舗を除く※本年は京急百貨店でのお取扱いはございません。（2）京急オリジナルパッケージ米菓「淡雪ふわり」イ．概 要「淡雪ふわり」を京急オリジナルパッケージにて発売。『炙り海老塩味』，『いぶりがっこチーズ味』，『こがししょっつる味』を販売いたします。ロ．発 売 日：2025年10月１日（水）ハ．販売価格：本体価格各298円（参考税込価格各322円）二．販売店舗京急ストア，もとまちユニオン，セブン-イレブン京急ＳＴ店，セブン-イレブン横浜シンフォステージ店，セブン-イレブンウィング久里浜店，天然温泉 平和島，秋田県アンテナショップ＆ダイニング あきた美彩館など※もとまちユニオン，セブン-イレブン京急ＳＴ店の一部店舗を除く※オリジナル商品は数量限定での販売のため，商品はなくなり次第終了となります。また，取り扱い店舗に変更が生じる可能性がございますので，あらかじめご了承ください。６．秋田県産あきたこまち「あきたｅｃоらいす」新米使用！オリジナルお弁当の販売秋田県立大曲農業高等学校の生徒が考えたレシピを採用した「空弁」の販売や，京急ストアオリジナル弁当の販売など「あきたｅｃоらいす」の新米をお楽しみいただける，特別弁当を販売いたします。（1）羽田空港◇ 空の！あきた弁当2025イ．内 容：鶏肉と昆布の味どうらく焼き，甘辛いぶちく，ピーマンとしめじの和スパイシー炒めロ．販売店舗：羽田空港内空弁販売店舗ハ．販売期間：2025年10月10日（金）～11月30日（日）※羽田空港＜空弁工房＞では、秋田県立大曲農業高等学校の生徒による販売会を2025年10月11日（土）に実施します。（2）京急ストア・もとまちユニオン◇ あきたを感じるおにぎり弁当イ．内 容：しょっつるおにぎり，いぶりがっこタルタルの唐揚げなどロ．販売価格：本体価格498円（参考税込価格538円）ハ．販売店舗：京急ストア（湘南池上店・芦名店除く），もとまちユニオン（そごう横浜店・伊勢佐木町店除く）二．販売期間：2025年10月10日（金）～10月31日（金）