2025世界製造業会議、高い参加率で閉幕 アクセシブルなイノベーションを強調

中国・合肥、2025年9月25日 /PRNewswire/ -- 2025年世界製造業会議が9月20日に開幕し、安徽省合肥市に幅広い国際的な参加者が集結しました。世界中から集まった多様な産業・背景を代表する参加者は、開かれた協業を通じて世界の製造業を推進するという共通の目標のもとに団結しました。

本イベントの重要な成果の一つは、業界の未来を支える二つの基盤――技術の絶え間ない進歩と国際協力の深化――に対する強い合意が得られたことです。グローバル中小企業連合の名誉会長であるChristian Wulff（クリスティアン・ヴルフ）氏はこのテーマを強調し、「安徽省の目覚ましい発展は、開放性、革新性、そしてより深い協力が、産業発展における不変の成功要因であることを力強く証明している」と述べました。

協業は容易になっているだけでなく、より不可欠なものともなっています。German Federal Association of SMEs（ドイツ中小企業連合会）のChristoph Ahlhaus（クリストフ・アールハウス）会長は顕著な例を挙げました。ドイツの地方に拠点を置く精密部品メーカーが、今や合肥の電気自動車メーカーと直接連携しています。ドイツのエンジニアは拡張現実（AR）を活用して、数千キロ離れた工場の「現地」で、リアルタイムで設備のデバッグを実施できるのです。「ドイツと安徽省、そして中国全土の企業はもはや単なる買い手と売り手ではなく、イノベーションのパートナーとなりました」とアールハウス氏は述べ、世界的なな産業・サプライチェーンの統合が深化していることを強調しました。

中国企業もこの変化を積極的に受け入れています。基調講演でChery Holding Group（奇瑞控股集団）の尹同躍会長は、グローバル展開に関する同社の経験を共有しました。蕪湖の地方企業からグローバル・プレイヤーへと進化した奇瑞の軌跡は、より大きな中国製造業の姿を反映しています。開放的な協力を通じて着実に国境を越え、世界の資源を統合する姿です。

会議では、この技術革命と産業変革の時代を乗り切るための明確なメッセージが示されました。成功は実践的な協力にかかっています。持続可能な成長の機会を捉えるためには、関係者が主要な製造分野での協力を強化し、技術・人材・データの流れに対する障壁を取り除き、産・学・研・応用のより深い統合を推進していく必要があります。

閉幕を迎えた今、握手と対話によって築かれた開放的な協力の精神は、今後も推進力として持続し、世界の製造業をより統合された、豊かな未来へと導くでしょう。





（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com