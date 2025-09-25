『オウンドメディアのキーワード選定方法』資料の無料ダウンロードを開始
SEO記事作成やオウンドメディア運営全般のサービスを中心としたWebコンテンツ制作サービスを提供している株式会社はちのす制作（本社：東京都、以下「はちのす制作」）は、無料でダウンロードできるお役立ち資料『オウンドメディアのキーワード選定方法（ https://hachinosu-seisaku.co.jp/dl/owned-media-keyword/ ）」を2025年9月25日に公開いたしました。
『オウンドメディアのキーワード選定方法』では、AI時代で活用できるオウンドメディア戦略として以下の内容が分かる資料となっております。
■ペルソナ設計とカスタマージャーニーマップ
顧客像と検索行動を具体化し、精度の高いキーワード抽出を可能にします。
■検索意図・貢献度・競合度に基づく優先順位付け
成果につながるキーワードを見極め、限られたリソースを最大化できます。
■トピッククラスターモデルとカニバリゼーション対策
サイト構造を最適化し、SEO評価を高めるための実務的な手法を紹介します。
本資料は、AI時代に成果を出すための最新キーワード戦略を体系的にまとめています。自社のオウンドメディアを成長させたい方は、ぜひダウンロードしてご活用ください。
『オウンドメディアのキーワード選定方法』は以下よりダウンロードが可能です。
URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/dl/owned-media-keyword/
【運営サービス】
・SEOブランディング記事作成サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/seo-branding/
・プレスリリース運用支援サービス：https://hachinosu-seisaku.co.jp/press-release/
・公式YouTubeチャンネル「はちのすマーケティングラボ」：https://www.youtube.com/@hachinosu-seisakuCH
【会社概要】
・会社名：株式会社はちのす制作
・URL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/
・本社所在地：〒140-0015
東京都品川区西大井１丁目１-２
Jタワー西大井イーストタワー ２階 品川区立 西大井創業支援センター
・電話番号：050-5050-3124
・事業内容：
- コンテンツ制作のためのアンケート調査/マーケティングリサーチ
- ブランディングを強化するSEO・AIO・LLMO対策のコンテンツ制作
- インスタグラムPRサービス #Chiba Booster / インスタ顧問
・設立：2023年8月
【お問い合わせ先】
株式会社はちのす制作 マーケティング課 大黒
電話番号：050-5050-3124
Mail：dgmark@hachinosu-seisaku.co.jp
配信元企業：株式会社はちのす制作
プレスリリース詳細へ