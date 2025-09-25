パラアミノフェノール世界市場2025年、グローバル市場規模（水素化還元法、鉄粉還元法）・分析レポートを発表
2025年9月25日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「パラアミノフェノール世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、パラアミノフェノールグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
市場概要
最新の調査によると、世界のパラアミノフェノール市場は2023年に数億ドル規模に達し、2030年までにさらに拡大する見込みです。年平均成長率も堅調に推移すると予測されています。パラアミノフェノールは医薬中間体やゴム用酸化防止剤の主要原料として広く用いられており、製造方法としては水素化還元法と鉄粉還元法が主流です。これらの方法によって生産効率や品質が異なるため、用途に応じた選択が行われています。
メーカー別分析
市場を代表する企業には、Anhui Bayi Chemical、Liaoning Shixing Pharmaceutical、Farmson、Taixing Yangzi、Anqiu Lu’an Pharmaceutical、Mallinckrodt Pharmaceuticals、Taizhou Nuercheng、Anhui Zhongxing Chemical、Meghmani Organics、Atabayなどがあります。これらの企業は製造能力、価格競争力、製品ポートフォリオにおいて特徴が異なり、それぞれが市場シェアを争っています。特に中国とインドのメーカーはコスト優位性を武器に存在感を高めています。欧米企業は高純度品や規制対応力を強みとし、付加価値の高い市場で競争力を発揮しています。
競争環境
パラアミノフェノール市場の競争環境は中程度から高水準にあり、上位数社が大きなシェアを占めています。新規参入企業は技術的障壁と投資コストの高さから制約を受けますが、独自技術や高品質製品で差別化を図る動きもあります。また、企業間では買収や提携、共同研究などの連携が進み、製品ライン拡充や市場開拓のための戦略的取り組みが増加しています。
地域別分析
北米市場は医薬品分野での需要が堅調で、特に米国が中心となっています。欧州市場は環境規制が厳しく、高品質かつ持続可能性に配慮した製品への需要が拡大しています。アジア太平洋地域は最大の市場であり、中国が強力な製造基盤と政策支援を背景に世界をリードしています。インドもまた医薬品および染料産業の成長を背景に需要が急増しています。南米や中東・アフリカは市場規模はまだ小さいものの、産業基盤整備や経済発展に伴い潜在的な成長性が期待されています。
タイプ別市場
製造方法別では、水素化還元法と鉄粉還元法が主なタイプとして区分されます。水素化還元法は高純度品の生産に適しており、医薬中間体向けで広く採用されています。一方、鉄粉還元法はコスト効率に優れており、大量生産や価格重視の分野で強みを発揮します。これにより、用途に応じた明確な市場分化が進んでいます。
用途別市場
パラアミノフェノールの主要用途は、医薬中間体、ゴム用酸化防止剤、染料、その他です。医薬中間体としては解熱鎮痛剤や抗炎症薬などの原料として需要が安定しています。ゴム用酸化防止剤としては、自動車産業や工業製品の耐久性向上に不可欠な役割を担っています。染料分野では繊維産業を中心に利用が広がり、新興国における需要拡大が市場を後押ししています。その他の用途としては、化学研究や特殊材料分野での利用が見込まれます。
