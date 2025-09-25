こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【青山学院大学】Aoyama Gakuin Global Week 2025
青山学院では、学院全体で「一人ひとりが国際的な理解を高め、愛と奉仕の精神をもってすべての人と社会のために、より公正、より平和、より持続可能な未来を目指すウィーク」として、2025年10月6日（月）～10日（金）の期間中、「Aoyama Gakuin Global Week 2025」を開催する。イベント期間中は、幼稚園から大学までの各設置学校の在校生、教職員、校友等がさまざまな行事や活動を行う。
今年で5回目の開催となる、Aoyama Gakuin Global Weekは、一人ひとりが国際的な理解を高め、愛と奉仕の精神をもってすべての人と社会のために、より公正、より平和、より持続可能な未来を目指すウィークである。また、国際社会とSDGs関係の活動と教育と研究を可視化する。
「Aoyama Gakuin Global Week」開催期間中は、同大に集う留学生など、多様なバックグラウンドを持つ在校生同士の交流を深めるイベントのほか、幼稚園から大学までの各設置学校の在校生、教職員、校友等がさまざまな行事や活動を行う。
▼Aoyama Gakuin Global Week 特設サイト
https://www.aoyamagakuin.jp/aggw/overview/
【イベントピックアップ】※一部、対象は青山学院大学学生
■特別礼拝
日時：10月6日（月）～10月10日（金）
場所：ガウチャー記念礼拝堂（青山キャンパス）、ウェスレー・チャペル（相模原キャンパス）
■『留学PRフォトコンテスト』入賞作品展示
日時：10月6日（月）～10月10日（金）
場所：インターナショナルコモンズ（青山キャンパス 7号館1階）、スチューデントセンター（相模原キャンパス B棟1階）
■学食特別メニュー
日時：10月6日（月）～10月10日（金）
場所：イチナナ食堂（青山キャンパス 17号館）、学生食堂（相模原キャンパス）
■『Think about Globe and Coexistence』掲示
日時：10月6日（月）～10月10日（金）
場所：インターナショナルコモンズ（青山キャンパス 7号館1階）、17号館1階エントランス（青山キャンパス 17号館1階）
■Join the Club Day!
日時：10月8日（水）12：30～14：30
場所：インターナショナルコモンズ（青山キャンパス 7号館1階）
■Global Village
日時：10月9日（木）12：30～18：00
場所：インターナショナルコモンズ（青山キャンパス 7号館1階）
日時：10月9日（木）10：00～16：00
場所：学生ラウンジ（相模原キャンパス F棟1階）
【取材に関する問い合わせ先】
青山学院大学 政策・企画部 大学広報課
TEL：03-3409-8159
取材・撮影申し込みフォーム： https://www.aoyama.ac.jp/companies/interview.html
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/