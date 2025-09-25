こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
佛教大学は日本学生支援機構「物価高に対する経済対策支援事業」を活用し 「学生応援ランチ」を提供します。
佛教大学（京都市北区）は、物価高の影響により経済的に困窮している学生を支援するため、日本学生支援機構の「物価高に対する経済対策支援事業」を活用した「学生応援ランチ」の提供を2025年10月より開始いたします。
本事業は、通学課程学友会および大学の支援のもと、物価高の影響を受ける学生を対象に、通常600円相当の昼食を学生証の提示により100円で提供する支援施策です。
◆学生応援ランチ 概要◆
実施期間：2025年10月1日（水）～ 11月21日（金）の平日11:30～14:00
実施場所：
・紫野キャンパス1号館食堂（株式会社不二家商事）10月6日（月）～10月23日（木）
・紫野キャンパス5号館食堂（株式会社不二家商事）11月10日（月）～11月21日（金）
・紫野キャンパス鹿渓館喫茶（株式会社大垣書店）10月6日（月）～10月31日（金）
・紫野キャンパス鷹陵館喫茶（株式会社神戸ヒラタ）10月6日（月）～10月31日（金）
・二条キャンパス食堂（中小企業家コンソーシアム京都 あむりた）10月1日（水）～10月31日（金）
対象：佛教大学 通学課程の学生
提供内容：通常600円の昼食を「学生応援ランチ」として100円で提供
提供食数：合計6,000食 ※利用状況に応じて各食堂の割当を調整し、予定数に到達次第終了
◆本事業のポイント◆
・物価高の影響を受ける学生への直接的な経済支援
・学友会と大学が一体となった取り組みで、学生主体の企画を支援
・食の安心・安定を確保することで、学業継続をサポート
▼本件に関する問い合わせ先
佛教大学 学長室 広報課
住所：〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96
TEL：075-493-9050
FAX：075-493-9040
メール：koho@bukkyo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/