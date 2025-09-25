こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東京大学と岩手県釜石市との間にふるさと納税を活用した相互協力に関する覚書を締結
東京大学と岩手県釜石市が締結したふるさと納税連携協定は、20年におよぶ「希望学」プロジェクトから育まれた深い絆が結実したものです。
東京大学は、岩手県釜石市との間に、「ふるさと納税を活用した相互協力に関する覚書」を締結しました。
ふるさと納税寄付は釜石市と本学の連携事業の推進、
（1）地域社会の発展
（2）地域の将来を担う人材育成
（3） 学術と文化の振興
のため役立てられます。
温かいご支援をお願い申し上げます。
○ふるさと納税寄付受付開始日：令和7年10月1日
○釜石市ふるさと納税特設サイト
https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2018121000036/
▼本件に関する問い合わせ先
東京大学デベロップメントオフィス
齋藤
住所：東京都文京区本郷７－３－１
TEL：03-5841-1217
FAX：03-5841-1219
メール：kikin.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/