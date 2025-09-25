東京大学と岩手県釜石市が締結したふるさと納税連携協定は、20年におよぶ「希望学」プロジェクトから育まれた深い絆が結実したものです。




東京大学は、岩手県釜石市との間に、「ふるさと納税を活用した相互協力に関する覚書」を締結しました。

ふるさと納税寄付は釜石市と本学の連携事業の推進、
（1）地域社会の発展
（2）地域の将来を担う人材育成
（3） 学術と文化の振興
のため役立てられます。

温かいご支援をお願い申し上げます。


○ふるさと納税寄付受付開始日：令和7年10月1日


○釜石市ふるさと納税特設サイト
https://www.city.kamaishi.iwate.jp/docs/2018121000036/

▼本件に関する問い合わせ先
東京大学デベロップメントオフィス
齋藤
住所：東京都文京区本郷７－３－１
TEL：03-5841-1217
FAX：03-5841-1219
メール：kikin.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp


