甲南女子大学 第62回大学祭「よつば祭 2025」開催 ― 地元企業とのコラボやスペシャルゲストイベントも
甲南女子大学（神戸市東灘区）は、2025年10月25日（土）・26日（日）の2日間、第62回大学祭「よつば祭 2025」を開催します。模擬店やクラブ団体の発表に加え、スペシャルゲストイベントや地元企業・自治体とのコラボ企画など、幅広い世代に楽しんでいただける多様なプログラムをご用意します。事前申込不要、入退場自由で、どなたでもご参加いただけます。また、10月25日（土）にはホームカミングデーも同日開催されます。
◆第62回大学祭 「よつば祭 2025」開催概要
【日時】10月25日（土）・10月26日（日）/ 両日共通 10時00分～16時00分
※25日（土）はホームカミングデー同日開催
【場所】甲南女子大学 〒658-0001 兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23
※スクールバス無料運行
※自家用車での来場、周辺への駐車不可
【詳細ページ】 https://www.konan-wu.ac.jp/event/detail.php?id=3609
■スペシャルゲストイベント（会場：芦原講堂）
【1日目】
・渡邊圭祐トークショー（11:00開場/12:00開演）
・よしもとお笑いライブ（15:30開場/16:00開演）
【2日目】
・5人組ボーイズグループ「WILD BLUE」スペシャルライブ（15:00開場/16:00開演）
※いずれも有料チケットの事前購入が必要です。
※最新・詳細情報は大学祭実行委員会のSNS（Instagram、X）にてご確認ください。
■模擬店 / 発表・展示
約30店舗の模擬店では、飲食の販売や在学生によるハンドメイド雑貨・甲南女子オリジナルグッズ等の販売に加え、お子さま向け企画や縁日など、多彩な催しをお楽しみいただけます（※各店舗、現金のみ）。また、約10のクラブ団体によるチアリーディングやダンス、演劇など、日頃の活動の成果を披露する発表・展示も行われます。スケジュールは大学祭実行委員会のSNSで随時公開します。
※出展・実施日（1日のみまたは両日）は団体により異なります。
■10月25日限定企画
学生と兵庫県の企業や自治体が協力する産官学連携企画（※各店舗、現金のみ）
・多文化コミュニケーション学科 × 老祥記による南京町名物の豚饅頭販売
・神戸トヨペット株式会社 × 社会連携課 学生スタッフ「'himawari'」による究極のエコカー「TOYOTA MIRAI」の展示
・就労継続支援B型事業所WORK SHOP宿花 × 理学療法学科による事業所で作ったスイーツ、野菜等の販売
・多可町 × 医療栄養学科による多可町の特産品が当たる抽選会・多可町PRブースの展示
医療系3学科による健康お役立ち企画
・看護学科による「妊婦体験 ～体験からはじまる気遣う一歩～」
・理学療法学科 × 医療栄養学科によるサルコペニア評価（身体機能テスト、握力測定など）
■入試個別相談会
大学祭両日（10:00～15:00）、学内9号館2階にて「入試個別相談会」を開催します。甲南女子大学の受験を検討する高校生や保護者の方を対象に、入試や学生生活について直接相談いただけます。※事前申込不要
▼プレスリリース・取材に関するお問い合せ
甲南女子大学 入試・広報部 入試・広報課（広報部門）
TEL：078-413-3130（平日9時～17時）
E-mail：koho@konan-wu.ac.jp
▼大学祭に関するお問い合せ
甲南女子大学 学生生活課
TEL：078-413-3137（平日9時～17時）
E-mail：gakusei@konan-wu.ac.jp
