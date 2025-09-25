こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
２０２６年 京王電鉄 卓上・壁掛けカレンダーを１０月１日（水）より発売します！
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：都村 智史）では、１０月１日（水）から「２０２６年京王電鉄卓上カレンダー」と「２０２６年京王電鉄壁掛けカレンダー」を数量限定で発売します。
卓上カレンダーは、１９８４年から４０年以上活躍を続ける７０００系車両の迫力ある走行シーンを、壁掛けカレンダーは、２０２５年に開業７０周年を迎えた競馬場線の記念ヘッドマーク付き車両をそれぞれ表紙としており、毎月のカレンダーには、様々なヘッドマークを掲出した車両に加えて、アジサイに包まれて走る井の頭線や冬の夜景の中を走る車両など季節感溢れる写真を使用していて、卓上カレンダーと壁掛けカレンダーで内容は異なるものになっています。使用している写真はすべて京王電鉄社員が撮影したものです。
卓上カレンダーは、京王線・井の頭線各駅の窓口（一部の駅を除く）、京王れーるランド アネックスミュージアムショップ、啓文堂書店各店、京王アートマン（一部の店舗を除く）などで発売します。壁掛けカレンダーは、京王れーるランドのみで限定発売します。
≪卓上カレンダー（イメージ）≫
１．卓上カレンダーについて
（１）名称 ２０２６年京王電鉄卓上カレンダー
（２）サイズ 縦 １００ｍｍ×横 ２０５ｍｍ（カレンダー本体）
（３）内容 表紙や毎月のカレンダーには、京王線・井の頭線の車両と風景の写真を使用しています。
（４）発売開始日 １０月１日（水）
（５）発売場所
①京王線・井の頭線各駅の窓口 ※各駅始発より発売。
（府中競馬正門前駅・多摩動物公園駅を除く）
②京王れーるランド アネックスミュージアムショップ
（９：３０～１７：１５、水曜定休）
③啓文堂書店 各店（旧啓文堂書店から紀伊國屋書店への屋号変更店舗も含む）
④京王アートマン（一部店舗を除く）
（６）発売額 １部 ６００円（税込み）
（７）発売部数 ４，３００部（なくなり次第終了）
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄 広報部 TEL.０４２－３３７－３１０６ Mail：koho.pub@keio.co.jp
≪壁掛けカレンダー（イメージ）≫
【本件のポイント】
①１０月１日（水）から２０２６年京王電鉄卓上カレンダー・壁掛けカレンダーを発売する。
②卓上カレンダーは、１９８４年から活躍を続ける７０００系車両の走行シーンを表紙とし、壁掛けカレンダーは２０２５年に開業７０周年を迎えた競馬場線の記念ヘッドマーク付き車両を表紙としている。
③使用している写真はすべて京王電鉄社員が撮影している。
２．壁掛けカレンダーについて
（１）名称 ２０２６年京王電鉄壁掛けカレンダー（京王れーるランドオリジナルカレンダー）
（２）サイズ 縦 ２９７ｍｍ×横 ４２０ｍｍ
（３）内容 表紙や毎月のカレンダーには、京王線・井の頭線の車両と風景の写真を使用しています。
（４）発売開始日 １０月１日（水）
（５）発売場所 京王れーるランド アネックスミュージアムショップ
※ネット販売での取り扱いはございません。
（６）発売額 １部 ７００円（税込み）
（７）発売部数 １，６００部（なくなり次第終了）
３．お客さまのお問い合わせ先
京王お客さまセンター ＴＥＬ：０３－３３２５－６６４４ （９：００～１８：００）
