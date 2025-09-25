２０２６年 京王電鉄 卓上・壁掛けカレンダーを１０月１日（水）より発売します！

≪壁掛けカレンダー（イメージ）≫



【本件のポイント】

①１０月１日（水）から２０２６年京王電鉄卓上カレンダー・壁掛けカレンダーを発売する。

②卓上カレンダーは、１９８４年から活躍を続ける７０００系車両の走行シーンを表紙とし、壁掛けカレンダーは２０２５年に開業７０周年を迎えた競馬場線の記念ヘッドマーク付き車両を表紙としている。

③使用している写真はすべて京王電鉄社員が撮影している。