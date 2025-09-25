こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
全国の障がい者を対象とした エディオン×パラリンアート アートコンテスト 受賞作品決定のお知らせ
一般社団法人 障がい者自立推進機構（所在地：東京都港区、代表理事：松永 昭弘）が運営する、「パラリンアート®」と共催で実施したアートコンテストの受賞作品が決定いたしましたので、お知らせします。
株式会社エディオンは、2021年よりパラリンアートのオフィシャルパートナーとして、障がいのある方の社会参加と経済的自立を支援する活動に協賛しております。その活動の一環として、障がいのある方が才能を発揮し、多くの人に感動を届ける機会を創出することを目的に、本コンテストを開催いたしました。
コンテストは、「エディオンがつなぐ未来の家電と豊かな暮らし」をテーマに作品を募集し、全国から個性あふれる素晴らしい作品をご応募いただきました。厳正なる審査の結果、以下のとおり受賞作品を決定いたしました。
■「エディオン×パラリンアート アートコンテスト」受賞作品
【金賞】作者名：くろかわ ようへい さん
作品名：「Beyond convenience, warm your heart every day」
【銀賞】作者名：RIKU さん
作品名：「行こう！」
【銅賞】作者名：RIE さん
作品名：「いつでもスタンバイ」
その他の受賞作品や詳細につきましては、パラリンアート公式ウェブサイトにてご覧いただけます。
https://paralymart.or.jp/archives/22405
※入賞作品は当社本社での展示やパラリンアート公式ウェブサイトでご紹介するほか、広告宣伝やプロモーションを目的として、当社のウェブサイトや印刷物などに活用させていただく予定です。
【一般社団法人障がい者自立推進機構「パラリンアート」について】
障がい者自立推進機構が行う、障がい者のアート作品を企業・個人に提供し、作者報酬をお支払いする活動です。社会参加できず、経済的にも苦しんでいる障がい者のサポートを主な目的とし、アートを通じて社会保障費に依存せず、障がい者の社会参加と経済的自立を推進しています。
当社は、2021年9月よりオフィシャルパートナーとして協賛しています。
「パラリンアート」ウェブサイト： https://paralymart.or.jp/association/
関連リンク
「エディオン×パラリンアート アートコンテスト」詳細
https://paralymart.or.jp/archives/22405
パラリンアート公式ウェブサイト
https://paralymart.or.jp/association/
株式会社エディオンは、2021年よりパラリンアートのオフィシャルパートナーとして、障がいのある方の社会参加と経済的自立を支援する活動に協賛しております。その活動の一環として、障がいのある方が才能を発揮し、多くの人に感動を届ける機会を創出することを目的に、本コンテストを開催いたしました。
コンテストは、「エディオンがつなぐ未来の家電と豊かな暮らし」をテーマに作品を募集し、全国から個性あふれる素晴らしい作品をご応募いただきました。厳正なる審査の結果、以下のとおり受賞作品を決定いたしました。
■「エディオン×パラリンアート アートコンテスト」受賞作品
【金賞】作者名：くろかわ ようへい さん
作品名：「Beyond convenience, warm your heart every day」
【銀賞】作者名：RIKU さん
作品名：「行こう！」
【銅賞】作者名：RIE さん
作品名：「いつでもスタンバイ」
その他の受賞作品や詳細につきましては、パラリンアート公式ウェブサイトにてご覧いただけます。
https://paralymart.or.jp/archives/22405
※入賞作品は当社本社での展示やパラリンアート公式ウェブサイトでご紹介するほか、広告宣伝やプロモーションを目的として、当社のウェブサイトや印刷物などに活用させていただく予定です。
【一般社団法人障がい者自立推進機構「パラリンアート」について】
障がい者自立推進機構が行う、障がい者のアート作品を企業・個人に提供し、作者報酬をお支払いする活動です。社会参加できず、経済的にも苦しんでいる障がい者のサポートを主な目的とし、アートを通じて社会保障費に依存せず、障がい者の社会参加と経済的自立を推進しています。
当社は、2021年9月よりオフィシャルパートナーとして協賛しています。
「パラリンアート」ウェブサイト： https://paralymart.or.jp/association/
関連リンク
「エディオン×パラリンアート アートコンテスト」詳細
https://paralymart.or.jp/archives/22405
パラリンアート公式ウェブサイト
https://paralymart.or.jp/association/