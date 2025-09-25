こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
NTTデータ経営研究所と2021.AIがAIリスク管理のグローバル推進に向けた協力を開始
この度、株式会社NTTデータ経営研究所（所在地：東京都千代田区 代表取締役社長：山口 重樹 以下、当社）と2021.AI（本社：デンマーク、CEO： Mikael Munck以下、2021.AI社）は、AIリスク管理およびAIガバナンスの推進に向けた協力枠組みを確立することを目的とした覚書（MoU）を2025年9月25日付けで締結しましたのでお知らせします。
【 締結の背景とその内容 】
当社は、社会や産業におけるAIの活用を進めるために、AIガバナンスに関するコンサルティングサービスを提供しています。
このたび、当社のAIガバナンス分野での知見や日本市場での実績と、2021.AI社が持つ先端的な集中型AIリスク管理ソリューションの技術、さらに欧州をはじめとする国際的なAIリスク管理の知見を組み合わせることで、国内外の企業や公的機関がAIを活用する際に直面する課題の解決に貢献していきます。
そして、人間中心のAI社会の実現を目指すため、両社は協力関係を築くことを目的として、MoU（覚書）を締結することとしました。
なお、このMoUに基づき、今後両社では以下の活動を行ってまいります。
■グローバル基準に基づくAIリスク管理およびAIガバナンスの意識向上を図り、市場に対するAIリスク管理の重要性を訴求
■日本を含む国際市場において、AIリスク管理コンサルティングおよびソリューションの共同事業開発を推進
また、協力の具体的な範囲は以下の通りです。
1．AIリスク管理の手法とソリューションの現地化と商業化
当社と2021.AI社のコンサルティング手法および技術ソリューション（2021.AI社のGRACEリスク管理（注）・軽減フレームワークなど）を、日本およびその他のターゲット市場向けに適用・現地化し、市場投入において協力する
2．AIリスク管理コンサルティングサービスの提供
クライアントのAIリスク管理能力を向上させるため、両社が連携してコンサルティングサービスを提供
3．規制および市場インテリジェンスの共有
国際的なAIガバナンス規制、新興する社会ニーズ、業界の課題について情報を共有し、これらの知見をサービス提供に活用
【今後について】
当社と2021.AI社は、このMoU締結により、今後AIリスク管理の分野での協力を通じて、安全で信頼性の高いAIの世界的な普及に貢献してまいります。
注）GRACEリスク管理：責任あるAIを実現するAIプラットフォームとして設計された、AIの開発・運用・ガバナンス・リスク管理を一元管理できる統合型AI管理ソリューション
本件に関するお問合わせ先
株式会社NTTデータ経営研究所
経営企画本部 コンサルティング・サポート部
ブランド推進担当 米倉
Tel：03-5213-4016
E-mail：webmaster@nttdata-strategy.com
関連リンク
2021.AI
https://2021.ai/
