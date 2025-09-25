ＷＴＴシリーズ最高峰の大会「2025 ＷＴＴスマッシュ中国」が開幕！ＪＡ全農が卓球日本代表選手の皆さんを「ニッポンの食」でサポート

ＪＡ全農は、９月２５日（木）から中国・北京で開幕する「2025 ＷＴＴスマッシュ中国」に出場する卓球日本代表選手の皆さんを「ニッポンの食」で応援します。

全農は、選手の皆さんが海外でも普段通りのパフォーマンスができるよう「ニッポンの食」を提供しています。今大会でもパックごはん、全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」に掲載されているフリーズドライのみそ汁や、全農の商品ブランド「ニッポンエール」のドライフルーツなどをお渡ししました。

全農は選手の皆さんが現地でリフレッシュしながらエネルギー補給をしていただけるよう、大会ごとにラインナップを更新しています。今大会では、たまご不使用のスクランブルエッグ「畑から生まれたたまご」を初めてお渡ししました。

今回のサポートを受けて松島輝空選手（木下グループ）からは「しっかり食べて、エネルギーを確保して、試合に臨みたいと思います」とコメントを寄せていただきました。

「ＷＴＴグランドスマッシュ」はＷＴＴシリーズの中でも最高峰の大会です。８月に開催された「2025ヨーロッパスマッシュ（スウェーデン）」では、張本美和選手（木下グループ）と大藤沙月選手（ミキハウス）が女子ダブルスで中国ペアを相手に大奮闘し準優勝を飾りました。今大会も「ニッポンの食」をパワーに変えて、世界の強豪選手に立ち向かいます。

「ニッポンの食」を手に笑顔の（左から） 松島輝空選手、張本美和選手、張本智和選手 （写真提供：公益財団法人日本卓球協会）

今回提供した「ニッポンの食」

【提供食材一覧】

【松島輝空選手（木下グループ）コメント 】

食品のサポートありがとうございます。遠征先でもお米をはじめ、日本食を食べるとパワーが出るので海外にいる時でも日本食をよく食べています。

味付き海苔はそれだけでも美味しいし、ごはんと一緒に食べるのも定番になっています。

しっかり食べて、エネルギーを確保して、試合に臨みたいと思います。

【長粼美柚選手（木下アビエル神奈川）コメント 】

海外遠征での食品サポートありがとうございます。

国際大会が続く時は、いつにも増して食べ慣れた日本のご飯が嬉しく感じて、朝食時におみそ汁を飲むとほっと心も体も温まります。

頂いた食品で心身のコンディションを整え頑張ります！

また、Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援（@zennoh_sports）」では、スポーツに関わる情報や、全農が「食」を通じてアスリートの皆さんをサポートする取り組みなどを発信しています。

【Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」】

https://x.com/zennoh_sports

全農は日本代表選手の皆さんが海外遠征する際、現地の慣れない食事や環境、衛生面で苦労している実情を受け、2019年度より、全農の海外ネットワークを活用し現地での食事サポートを本格的に開始。これまで卓球日本代表やカーリング日本代表選手の皆さんをサポートしてきました。

全農はこれからも「ニッポンの食」を通じて卓球競技を応援します。

【大会概要】

１．大会名称：2025 ＷＴＴスマッシュ中国

２．日 程：令和７年９月２５日（木）～１０月５日（日）

３．出場選手 ※５０音順

（１）男子：宇田幸矢（協和キリン）、篠塚大登（愛知工業大学）、戸上隼輔（井村屋グループ）、

茺田一輝（早稲田大学）、張本智和（トヨタ自動車）、松島輝空（木下グループ）

（２）女子：伊藤美誠（スターツ）、大藤沙月（ミキハウス）、長粼美柚（木下アビエル神奈川）、

橋本帆乃香（デンソーポラリス）、早田ひな（日本生命）、張本美和（木下グループ）、

平野美宇（木下グループ）

４．詳 細： 2025 WTTスマッシュ中国 - 公益財団法人日本卓球協会