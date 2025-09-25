『リミットゼロ ブレイカーズ』多様なキャラクターが登場！アニメ制作会社「MAPPA」による最新PVを公開！最大10,000円のえらべるPayが合計2,000名に当たるキャンペーンも開催！
NCSOFT Corporation(本社：大韓民国 板橋、共同代表:金 澤辰/朴 炳武、以下NC)は、現在開発中のPC/スマートフォン向けアニメーションアクションRPG『リミットゼロ ブレイカーズ（LIMIT ZERO BREAKERS）』 (開発：VIC GAME STUDIOS(以下VIC)、マーケティング：株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下KADOKAWA））において、アニメーション制作会社「MAPPA」による世界観PVの公開と、クローズドβテストの開催決定、公式SNSでのキャンペーンの実施をお知らせします。
■アニメーション制作会社「MAPPA」による『リミットゼロ ブレイカーズ』の世界観PVが公開！
【概要】
東京ゲームショウ2025『リミットゼロ ブレイカーズ』ブース（VIC GAME STUDIOSブース内）にて、『呪術廻戦』や『チェンソーマン』などのアニメーション制作会社である株式会社MAPPAによる『リミットゼロ ブレイカーズ』の世界観PVを初公開しました。『リミットゼロ ブレイカーズ』の世界観や、登場する多様なキャラクターなど作品の魅力が詰まったPVとなっております。
TGSでの公開にあたって、NCの安 璡昊事業室長よりコメントが到着しました。
▼NC SOFT 安 璡昊(アン ジンホ)事業室長
「最高のクオリティを実現するアニメーションスタジオMAPPAとともに、TGSを通じて、世界中のお客様へ最新の『リミットゼロ ブレイカーズ』の魅力をお届けできることを大変嬉しく思っております。今後も世界中のお客様との触れ合いの機会を広げ、さまざまな形でコミュニケーションを続けてまいります。」
PVの詳細は『リミットゼロ ブレイカーズ』公式YouTubeまたは公式Xにてご確認ください。
＜『リミットゼロブレイカーズ』PVはこちら＞
https://youtu.be/h7O9yk0xIDM
■2025年下半期にクローズドβテストの実施時期を発表予定！詳細は公式サイトなどで公開！
【概要】
2025年下半期に『リミットゼロ ブレイカーズ』のクローズドβテスト(以下CBT)の実施時期を発表することを決定しました。CBTの日程など、詳細な情報は『リミットゼロ ブレイカーズ』公式サイトまたは公式SNSにて、今後公開予定です。楽しみにお待ちください。
■「ブレイカーズ世界観PV」公開記念キャンペーン開催
【概要】
最大10,000円分のえらべるPayが合計2,000名様に当たるキャンペーンを実施します。
毎日投稿するキャンペーンポストをリポストすることで、リプライで結果を受け取ることができます。結果はリプライ内の動画で確認することができます。
■応募方法
１.「 @BREAKERS_japan 」をフォロー
２.毎日投稿されるキャンペーンポストをリポスト
３.リプライ内の動画で結果を確認！
■対象アカウント
@BREAKERS_japan（ https://x.com/breakers_japan ）
■キャンペーン期間
2025年9月25日(木) ～ 10月2日(木) 11時59分
■プレゼント賞品
えらべるPay
そのほか、詳細の情報は、『リミットゼロ ブレイカーズ』公式Xおよび、『リミットゼロ ブレイカーズ』公式サイトをご確認ください。
≪『リミットゼロ ブレイカーズ』公式サイトはこちら≫
https://breakers.plaync.com/
【タイトル情報】
タイトル名：リミットゼロ ブレイカーズ（LIMIT ZERO BREAKERS）
ジャンル：アニメーションアクションRPG
対応プラットフォーム：AppStore/Google Play/PC(Steam/PURPLE)
開発：VIC GAME STUDIOS
パブリッシング：NCSOFT
コピーライト：(C)2025 VIC Game Studios Co.,Ltd.NCSOFT Corporation.KADOKAWA CORPORATION.All Rights Reserved.
公式サイト： https://breakers.plaync.com/
公式X：https://x.com/breakers_japan
公式YouTube：https://www.youtube.com/@BREAKERS_official
Steam：https://store.steampowered.com/app/3764400/LIMIT_ZERO_BREAKERS/
※当プレスリリースの内容は2025年9月25日現在のものです。諸般の事情により予定を変更する場合がございます。