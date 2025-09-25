配電用変圧器市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月19に「配電用変圧器市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。配電用変圧器に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
配電用変圧器市場の概要
配電用変圧器市場に関する当社の調査レポートによると、配電用変圧器市場規模は 2035 年に約 397 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 配電用変圧器市場規模は約 262億米ドルとなっています。配電用変圧器に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 4.78% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、配電用変圧器市場シェア拡大は、世界的なエネルギー効率および環境基準の規制強化によるものです。電気機器におけるエネルギー効率と環境適合に関する厳格な規制は、配電用変圧器に大きな影響を与えています。
エネルギー損失、有害物質の使用、二酸化炭素排出量の削減を目的とした政府基準は、既存のインフラの見直しを促し、スマート変圧器などの新しい配電設備の導入を促しています。
配電用変圧器市場調査では、スマートシティへの投資が世界的に増加していることも成長要因として挙げられ、これには配電の改善に向けた電力構造の再構築が含まれており、スマート配電用変圧器の需要が高まっています。例えば、米国では、電力部門への投資は2024年には1,790億米ドルに達し、過去5年間で8.5%の増加を示しており、高度なインフラ開発を支えています。さらに、運輸部門の電化は、配電網開発の必要性を高める要因であり、市場における変圧器の需要を促進しています。
しかし、変圧器の種類、材料の使用、試験に関する複雑な認証プロセスは、今後数年間の市場成長を制限すると予想されます。
配電用変圧器市場セグメンテーションの傾向分析
配電用変圧器市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、配電用変圧器の市場調査は、製品タイプ別、定格電力別、最終用途産業別、絶縁タイプ別、相タイプ別と地域別に分割されています。
製品タイプ別に基づいて、配電用変圧器市場は、パッド設置型、ポール設置型、地下貯蔵庫の3つに分割されています。このうち、パッド設置型は、このセグメントで46.1%のシェアを占めると予想されています。パッド設置型は、都市部、郊外、産業環境において高い利便性を誇るため、このセグメントにおけるシェアも拡大しています。パッド設置型変圧器は、地下設置型や柱上設置型変圧器よりも修理が容易なため、人通りの多い場所で電力供給を維持するために、電力の供給に支障が生じた場合に迅速に対応できるという利点があります。
配電用変圧器の地域市場の見通し
