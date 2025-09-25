『城とドラゴン』×『京王電鉄』10月6日（月）より初のコラボイベントを開催！メタドラガールのコラボ激レアお着替えなどが新たに登場！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、『京王電鉄』との初のコラボイベントを2025年10月6日（月）より開催することをお知らせいたします。
◆『城とドラゴン』×『京王電鉄』コラボ特設サイト◆
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/collabo_keio
10月6日（月）より『城とドラゴン』にて、『京王電鉄』との初のコラボイベントを開催することが決定しました。コラボを記念し、アバたまに新しいコラボ激レアお着替えとしてメタドラガールの「京王ライナー」が登場！また、実際に京王電鉄の対象の駅を訪れることでゲーム内アイテムなどを獲得できるイベントも開催！ぜひこの機会をお見逃しなく！
【コラボ開催期間】2025年10月6日（月）10:00 ～ 10月31日（金）23:59
メタドラガールのコラボ限定の激レアお着替え「京王ライナー」などが登場！
10月6日（月）よりアバたまに『京王電鉄』にまつわる城ドラキャラの新しい激レアお着替えとして、メタドラガールの「京王ライナー」が登場！さらに限定の剣士お着替えも登場いたします。
そのほか、コラボ限定の新たなイベントの開催など内容盛りだくさんで実施いたしますので是非ご参加ください。
※コラボ限定の城ドラキャラお着替えは10月6日（月）10:00より「京王電鉄のアバたま」に追加予定です
※アバたまのアイコンは「城Lv3以上」にのみ表示されます
※その他の「京王電鉄のアバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されますので必ずご確認ください
実際に京王電鉄の対象の駅を訪れ『城ドラ』をプレイすると、嬉しい特典が！
実際に京王電鉄の対象の駅を訪れ、「城ドラ世界地図」で旗を立てると、ゲーム内のショップに「〇〇駅ショップ」（「〇〇」には各駅名が入ります）が出現！コラボ限定の「祝福」や、アイテムなどを獲得できます。さらに、「祝福」発動で参加できる新たなバトルイベントも開催！
※旗を立てるにはGPS機能をONにする必要があります
※「○○の祝福」の効果は最初に発動してから一定時間継続するため、駅構内での滞留はご遠慮いただきますようお願いいたします
【コラボ開催期間】2025年10月6日（月）10:00 ～ 10月31日（金）23:59
■『京王電鉄』公式サイト
https://www.keio.co.jp/news/update/news_release/news_release2025/pdf/nr20250925_shirodora.pdf
Copyright（C） Keio Corporation All rights reserved.
＜基本情報＞
■タイトル：城とドラゴン
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/chengtodoragon/id953790507?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism_castleanddragon
■ジャンル：リアルタイム対戦ストラテジー
■価 格：基本無料（アイテム課金制）
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
■公式X：https://x.com/shirotodoragon
■公式Discord：https://discord.gg/zJkjpPUFFN
■iOS配信日：2015年2月5日（木）
■Android配信日：2015年4月16日（木）
■コピーライト表記：
（C）2015 Asobism Co., Ltd. All Rights Reserved.
（C）2015 PICTOY Co., Ltd. All Rights Reserved.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
