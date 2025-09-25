TVアニメ『公女殿下の家庭教師』、 最終話となる第12話の先行カット＆あらすじ、WEB予告を解禁！最終回は第11話と続けて特別に2話連続放送！さらにABEMAでの全12話一挙無料放送も決定！

写真拡大 (全8枚)

グリーエンターテインメント株式会社


シリーズ全世界累計発行部数85万部突破の魔法革命ファンタジー、『公女殿下の家庭教師』のTVアニメにて、第12話「少女達の戦い」の先行カットとあらすじ、WEB予告が解禁されたことをお知らせします。


さらに、最終話となる第12話は第11話と合わせて特別に1時間放送されること、およびABEMAでの『公女殿下の家庭教師』全12話一挙放送も決定しました。



『公女殿下の家庭教師』は、類まれな魔法技術を持つ青年・アレンが、魔法がまったく使えない公女殿下・ティナを家庭教師として導くファンタジー作品です。


現在、原作小説1～20巻に加えて、無糖党先生が手がけるコミカライズ『公女殿下の家庭教師』（原作／七野りく、漫画／無糖党、キャラクター原案／cura）も少年エースplusにて配信中、コミックス1～5巻が角川コミックス・エースより刊行されております。



第12話「少女達の戦い」あらすじ



ステラ・アレン vs ティナ・エリー・カレンの決戦当日。


訓練場に集まった面々は互いに手加減無しの全力勝負をすると誓い合う。


アンナの掛け声と同時に動き出す両陣営。ティナ・エリー・カレンの連携技に対し、ステラ・アレンも作戦を実行していく。


戦いは激しさを増していき、ついにティナの極致魔法『氷雪狼』がステラ・アレンに迫る――！









▼第12話WEB予告も公開！


https://youtu.be/zYk32v69Wg8



最終回となる第12話は、2025年9月27日（土）25:00より第11話と続けて特別に2話連続放送！





最終話となる第12話は、2025年9月27日（土）25:00より、第11話の再放送と続けて特別に2話連続でお届けします。


ぜひ少女たちの物語を最後まで見届けてください。



▼第11話＆第12話 放送情報


2025年9月27日(土) 25:00～　TOKYO MX／BS11



ABEMAにて『公女殿下の家庭教師』全12話の一挙無料放送が決定！





▼第1話～第12話一挙放送スケジュール


9/27(土)17:30~23:30（アニメSPECIAL2チャンネル）


https://abema.tv/channels/anime-special-2/slots/CNuwU8tyALK4sZ


9/28(日)9:30~15:30（アニメSPECIAL2チャンネル）


https://abema.tv/channels/anime-special-2/slots/AMfni4ZjoKkXCs


9/28(日)21:30~27:30（アニメSPECIAL2チャンネル）


https://abema.tv/channels/anime-special-2/slots/CSAwD7LUioMjUT


※第1話～第11話は、放送後も1週間無料でお楽しみいただけます



第12話放送・配信情報



■第12話放送情報


▼放送局／放送日時


TOKYO MX／BS11にて2025年9月27日（土）25:30～


AT-Xにて2025年9月30日（火）23:00～


北海道テレビにて2025年9月30日（火）26:35～



■第12話配信情報


▼先行配信（配信中）


ABEMA／dアニメストア


▼一般配信（2025年9月27日（土）25:30～）


U-NEXT／Hulu／アニメタイムズ（Prime Video channel)／ Lemino(AVOD含む)／バンダイチャンネル／FOD／Amazon Prime Video／DMM TV／Rakuten TV／Rチャンネル／アニメフェスタ／ニコニコ動画／ビデオマーケット／ふらっと動画／J:COM STREAM／TELASA／HAPPY!動画／YouTube（有料配信）／milplus




イントロダクション



--王宮魔法士の試験に落ちてしまった。世の中は厳しい。


実家に帰ろうにも、先立つものがない。



仕事を探すアレンに舞い込んだのは、公爵家御息女、すなわち公女殿下の家庭教師の仕事。


どうも胡散臭いが、あの『腐れ縁』ほど大変な生徒じゃないだろう。



そう高を括っていた矢先、彼を待っていたのは魔法を一切使うことができない少女だった？！


彼女の魔法を妨げているものとは一体…？



アレンの常識を覆す授業が、少女の未来をやさしく照らすー。



作品情報



▼スタッフ


原作：七野りく（KADOKAWA/ファンタジア文庫刊）


キャラクター原案：cura


監督：長山延好


助監督：石栗和弥


シリーズ構成：清水恵


キャラクターデザイン：豊田暁子


サブキャラクターデザイン：竹本早耶香


プロップデザイン：大出翔平


衣装デザイン：山田菜都美


美術設定：長澤順子


美術監督：海野よしみ


色彩設計：山弥夕夏


撮影監督：豊岡茂紀


３Dディレクター：高倉健志


編集：岡祐司


音響監督：立石弥生


音響制作：ビットグルーヴプロモーション


音楽：羽岡佳


音楽制作：キングレコード


アニメーション制作：スタジオブラン



▼キャスト


アレン：上村祐翔


ティナ・ハワード：澤田姫


エリー・ウォーカー：守屋亨香


リディヤ・リンスター：長谷川育美


リィネ・リンスター：岡咲美保


ステラ・ハワード：水瀬いのり


カレン：前島亜美


フェリシア・フォス：花澤香菜



▼主題歌


オープニングテーマ：前島亜美「Wish for you」


エンディングテーマ：岡咲美保「少女のすゝめ」



▼WEB


公式サイト：https://koujodenka-anime.com/


公式X：@koujo_anime(https://x.com/koujo_anime)（推奨ハッシュタグ：#公女殿下）



▼権利表記


(C)2025 七野りく・cura/KADOKAWA/「公女殿下の家庭教師」製作委員会



原作小説・コミカライズ・画集情報



▼原作小説1～20・0巻が好評発売中！


『公女殿下の家庭教師』


（ファンタジア文庫／KADOKAWA刊）


著者／七野りく　 イラスト／cura


https://fantasiabunko.jp/special/201812koujodenka/



▼コミカライズ1～5巻が好評発売中！


『公女殿下の家庭教師』


（KADOKAWA／角川コミックス・エース）


原作／七野りく　漫画／無糖党　キャラクター原案／cura


https://web-ace.jp/shonenaceplus/contents/3000039/



▼『公女殿下の家庭教師』シリーズ初の画集が好評発売中！


『公女殿下の家庭教師　cura画集』


著者／cura　著者／七野りく


https://fantasiabunko.jp/product/322503000858.html




■本件に関するお問い合わせ先


グリーエンターテインメント株式会社 広報担当


東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー


E-mail：info-ent-anime@gree.net


URL：https://gree-entertainment.com/