NSGグループサンクスデー「つながる応援、つながるプレゼント！」～アルビレックス新潟・アルビレックス新潟レディースの2試合観戦で“つながるグッズ”をプレゼント～

株式会社NSGホールディングス

教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、スポーツなど幅広い事業を展開するＮＳＧグループ（本部：新潟県新潟市、代表：池田 祥護）は、プロサッカチーム「アルビレックス新潟」、「アルビレックス新潟レディース」を応援しています。

2025年10月4日（土）開催の【アルビレックス新潟 vs ファジアーノ岡山 】および、2025年10月13日（月・祝）開催の【アルビレックス新潟レディース vs ちふれASエルフェン埼玉 】は、「NSGグループサンクスデー」として開催され、両試合において来場者プレゼント企画を実施いたします。

本企画は、男子・女子両クラブの試合を通じて、クラブの垣根を越えた応援の輪を広げることで、地域のスポーツ文化の発展と、地域全体のつながりを深めることを目指すものです。この機会にスタジアムへ足をお運びいただき、両チームの熱い戦いにご声援をお送りください。

■ 来場者プレゼント「2試合で完成する“つながるグッズ”」

両試合にご来場いただいた方には、2試合を通じて“つながる”デザインの来場者プレゼントを進呈いたします。（※先着順・数量限定）

つながるプレゼント

１.オレンジシート（男子戦）+ クリアファイル（女子戦）

２.ポストカードA（男子戦）+ ポストカードB（女子戦）

2試合分のグッズを組み合わせることで、男女選手全員の集合写真が完成するデザインとなります。

■ 相互チケット連携企画

2試合をより気軽に楽しんでいただけるよう、以下の優待企画も実施いたします。

・ 10月4日（土）アルビレックス新潟戦のチケットをお持ちの方

→ 10月13日（月・祝）アルビレックス新潟レディース戦・S席内招待エリアへ【無料招待】

・ 10月13日（月・祝）アルビレックス新潟レディース戦のチケットをお持ちの方

→ 10月4日（土）アルビレックス新潟戦の一部自由席を【半額優待】で観戦可能

※対象：シーズンパス、招待券、QRチケットなど、すべての入場券が対象です。

■NSGグループサンクスデー対象試合

【2025明治安田Ｊ1リーグ第33節】

対戦：アルビレックス新潟 vs ファジアーノ岡山

日時：2025年10月4日(土)、キックオフ14:00

詳細URL：https://www.albirex.co.jp/news/68247/

【2025/6 SOMPO WEリーグ 第10節】

対戦：アルビレックス新潟レディースvsちふれASエルフェン埼玉

日時：10月13日（月・祝）、キックオフ13：00

詳細URL：https://albirex-niigata-ladies.com/news/2025-10-13-nsg/

※両試合とも、会場はデンカビッグスワンスタジアム

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人からなる企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

ＮＳＧグループ

本部所在地：新潟県新潟市中央区古町通二番町495番地

＜NSGグループホームページ＞ https://www.nsg.gr.jp/