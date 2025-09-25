ゴルフアパレルブランドMARK & LONA(マーク & ロナ) ポップアップストアが新宿高島屋にオープン！

株式会社キューブ

株式会社キューブが展開するゴルフアパレルブランド「MARK & LONA(マーク & ロナ)」は、2025年10月8日（水）～10月14日（火）の期間、新宿高島屋２階「メインスクエア」にて、期間限定ポップアップストアを開催いたします。

本ポップアップでは、GENERAL Collectionをはじめ、CODE Collection、FER Collectionから厳選されたウェアやゴルフグッズを幅広く展開。さらに、10月10日(金)発売のFER Collection新作、10月15日(水)発売のGeneral Collection新作を先行販売いたします。新作をいち早く手に入れられる貴重な機会をぜひお見逃しなく。

さらに、10月12日(日)には矢野東プロによる特別レッスンイベントを開催。先着4名様限定となりますので、あらかじめご了承ください。参加条件はページ下部をご確認ください。

その他にも、期間中はさまざまな特典をご用意しております。

本格的なゴルフシーズンを前に、新宿高島屋ポップアップストアにて最新コレクションと特別な体験をぜひお楽しみください。

詳細を見る :https://brand.markandlona.com/25w_shinjyuku_takashimaya/

＜矢野東プロによるワンポイントレッスン＞

※定員に達し次第、受付を終了させていただきますのであらかじめご了承ください。

10月12日（日）、特別ゲストとして 矢野東プロ をお招きし、ワンポイントレッスンを開催いたします。

本レッスンは、税込12万円以上お買い上げいただいたお客様を対象とした、先着4名様限定の特別な機会です。プロによる的確なアドバイスを間近で受けられる貴重なチャンスとなっておりますので、ぜひお早めにご来店ください。

＜プロフィール＞

1977年7月6日生まれ、群馬県出身。10歳からゴルフの英才教育を受け、学生時代には数々のタイトルを獲得。

98年に朝日杯全日本学生選手権優勝。99年に文部大臣杯全日本学生王座決定戦優勝。2000年にプロ転向後、2002年に初シードをつかみ、初優勝は05年の『アサヒ緑健よみうりメモリアル』。08年には10試合連続トップ10入りを果たした。

端正な顔立ちとファッションセンスで異彩を放つ一方、チャリティやジュニア育成の事業を立ち上げるなど、社会貢献にも意欲的に取り組んでいる。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24046/table/169_1_b8b11e69cb0705fe573f58b03e23182b.jpg?v=202509250227 ]

＜NOVELTY CAMPAIGN＞

税込55,000円以上お買い上げのお客様に、MARK & LONAの世界観を凝縮したオリジナル「巾着バッグ」をプレゼントいたします。※ノベルティはなくなり次第終了となります。予めご了承ください。税込220,000円以上お買い上げのお客様に、コンパクトに折りたためて持ち運びにも便利なオリジナル「レンジケース」をプレゼントいたします。※ノベルティはなくなり次第終了となります。予めご了承ください。

＜W POINT CAMPAIGN＞

10月8日(水)～10月14日(火)の期間中、Wポイントキャンペーンを開催。

お得にポイントが貯まるこの機会をお見逃しなく。

＜展開アイテムのご紹介＞

GENERAL COLLECTION

2025年秋冬コレクションのテーマは、”EVOLUTION/エボリューション”。

秋冬らしいクラシカルを基調に、トレンド感のある特殊プリントやストーン、ラメ糸による華やかなアクセントを加え、機能性とデザイン性を両立させたコレクションです。スポーツウェアとしての側面では、シームレス構造や軽量化技術を採用し、プレー中の快適性と耐久性を大幅に向上させました。さらに、盛夏に対応したハイサマーコレクションや、ライフスタイルシーンにも馴染むGENERALコレクション初のライフスタイルアパレルを新たに加え、ゴルフコースから日常まで、幅広いシーンで活躍するアイテムを展開しています。

CODE COLLECTION

ミニマムかつモードなラインナップを展開する「CODE」コレクションから新作が登場。 今作では、秋冬の環境下に適した高機能素材を国内外から厳選し、自社開発の機能糸や異素材ミックスによる立体的なシルエット設計を採用。防寒性・通気性・可動性を兼ね備えた、快適かつ洗練されたスタイルを提案します。モノトーンを基調に、シンプルながらも高いパフォーマンス性を感じさせるラインナップに仕上げました。 「CDE」シリーズからは、立体ジャカード、大胆な切り替え、緻密なペイズリー柄など、機能素材を駆使した都会的かつエッジの効いたモード感漂うデザインが登場。身頃や肩にゆとりを持たせつつ、襟・袖・裾をシャープに仕上げたパターン設計により、アクティブな動きに対応しながら洗練された印象を演出します。

MARK & LONA FER COLLECTION

2025年秋冬シーズンでは、ブランドを象徴する「アイアンスカル」をヴィンテージ風にアレンジした“Johnsonコレクション”を展開。架空のワールドツアーをテーマに、バンドTシャツを彷彿とさせるデザインや、ロックカルチャーから着想を得たグラフィック、素材使いが特徴です。ヴィンテージとモダンが融合したアイテムの数々が、着る人の個性を引き立てる存在感あるスタイルを提案します。ヘビーメタルやロカビリー、70年代のヴィンテージロックなど、さまざまな音楽カルチャーにインスパイアされたグラフィックやディテールを採用。音楽とファッションを融合させ、秋冬のワードローブに新たな刺激を与えるマストアイテムが揃います。ロックとスポーツ、ヴィンテージとモダンを融合させた今季のFERコレクション。ゴルフやアウトドア、タウンユースなど、さまざまなシーンで活躍するアイテムをぜひお楽しみください。

＜店舗詳細＞

店舗名：MARK & LONA POPUP STORE 新宿高島屋店

オープン期間：2025年10月8日(水)～10月14日(火)

住所：〒151-8580 東京都渋谷区千駄ケ谷5丁目24-2

エリア：2階 メインスクエア

営業時間：10:30～19:30

電話番号：070-5548-3230

新宿高島屋公式サイト(https://www.takashimaya.co.jp/shinjuku/)