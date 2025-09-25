宮野真守さん出演の新CM公開！MARO17から“大人の男の魅力”を引き出す待望のスキンケア誕生 ～ハリのある潤い肌へ導き、気になるシミ＊・シワを徹底ケア～

株式会社ネイチャーラボ

株式会社ネイチャーラボ（本社：東京都渋谷区）が展開するメンズケアブランド『MARO17(マーロセブンティーン)』は、2025年10月1日(水)より新たに「MARO17 スキンローション」と「MARO17 薬用スキンセラム」を全国で発売いたします。

『MARO17』は「まだ、あきらめてないだろ？」をメッセージとするメンズケアブランドです。

独自処方のペプチド(保湿)を配合したシャンプーやコンディショナーなどを幅広く展開しており、その独自性や高い実力が評価され、『MONOQLO』『MonoMax』など多数メディアでアワードを受賞しています。

この度『MARO17』から、待望のスキンケアラインが誕生します。

「常に変化を恐れず挑戦し、新しい価値を創出する」という理念のもと、オープンイノベーションを基軸に開発を行うネイチャーラボが、30～40代の男性が抱える代表的な5つの肌悩み（乾燥、肌荒れ、シミ・シワ、脂性肌、毛穴）に着目し、開発を進めました。

新商品は、べたつかずにハリと潤いを与える高保湿化粧水「スキンローション」 と、有効成分ナイアシンアミド配合でシワを改善しシミ＊を予防する薬用高機能美容液「スキンセラム」の2アイテムです。

新しく誕生する『MARO17』のスキンケアラインに、どうぞご期待ください。

CM STORY

「大人の男」が持つ魅力を最大限に引き出すことをコンセプトに制作。

ブランドアンバサダーである宮野真守さんの洗練された動きや、ふとした瞬間に見せる表情、唯一無二である魅惑のボイスが、商品の持つ上質でスタイリッシュなイメージを際立たせます。

16mmフィルムスタイルにスモーキーな音源を持ちいたファション性の高さにも注目です。

CM概要

タイトル：MARO17「まだあきらめてないだろ？」スキンケア篇

原案・企画・CM企画：hiro kimura

放送エリア：関東圏

MARO17「まだあきらめてないだろ？」スキンケア篇 15秒

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Sy9X7o5FJVg ]

MARO17「まだあきらめてないだろ？」スキンケア篇 30秒

CAST PROFILE

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=j-CLr-P00I8 ]

宮野真守（ミヤノマモル）

2001年に海外ドラマ『私はケイトリン』の吹き替えで声優デビュー。

近年では、『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（23年）のマリオ役、『キン肉マン 完璧超人始祖編』（24~25年）のキン肉マン役など話題作で主演を務める。

俳優としても2018年の劇団☆新感線『髑髏城の七人』Season月《下弦の月》の主演・捨之介役、映画『パリピ孔明 THE MOVIE』（25年）のMCマモ役など話題作に出演。

2008年、アルバム『Discovery』で歌手デビューを果たす。

【宮野真守さんよりコメント】

「MARO17」ヘアケア商品のCMではアニメキャラクターの声を担当させていただいていますが、今回は「宮野真守」自身が出演するということで、どのようなCMになるか楽しみにしていました。

撮影中は終始和やかな雰囲気で笑いの絶えない現場でしたが、完成したCMを見て驚きました。

商品イメージに合った上質で大人なトーンの映像で、プロモーションビデオのようなカッコいい仕上がりです。CMを通して一人でも多くの方に商品の魅力が伝わるとうれしいです。

MARO17 スキンローション ＜化粧水＞

販売名：マーロ17 Pブーストローション

180mL / 1,980円（税込）

しっかりうるおうのに、べたつかない高保湿化粧水

レチノール＊4やナイアシンアミド＊4、コラーゲン＊4を配合し、みずみずしいテクスチャーで角質層まで浸透。MARO17独自の保湿成分であるハルクコラーゲンが＊1肌にハリ・弾力を与え、乾燥しがちな男性の肌に確かなうるおいを届けます。

MARO17 薬用スキンセラム ＜美容液＞【医薬部外品】

販売名：薬用リンクルエマルジョンAW

80g / 2,618円（税込）

気になるシミ＊・シワを徹底ケアする高機能メンズ美容液

クリームのような濃厚さと乳液のみずみずしさを両立したテクスチャーで 、肌に自然なツヤを与えながら水分蒸散を防いでうるおいをキープします。ナイアシンアミド（有効成分）・メマツヨイグサ抽出液＊4 ・ビルベリー葉エキス＊4 ・セイヨウハッカエキス＊4 の成分を配合し、「シワを改善する」効果と、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」効果を両立します。

＊メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ

＊1 ココイル加水分解コラーゲンK、サクシノイルアテロコラーゲン、加水分解ダイズタンパク（すべて保湿）

＊2 乾燥による ＊3 保湿による ＊4 すべて整肌成分

MARO17 LINEUP

■シャンプー・コンディショナー・ボディソープ

■デオドラントスプレー・ヘアエッセンス・ドライシャンプー



■スキンローション・スキンセラム

MARO17とは

MARO17は、あきらめない男のための、頭皮と髪、ボディのために新たな発想を加えて研究・開発されたメンズケアブランドです。MARO17独自処方のペプチド(保湿)を配合したシャンプー・コンディショナー・ボディソープ・デオドラントスプレー・デオドラントボディミスト・オールインワンシャンプー・頭皮用エッセンス・ドライシャンプー、スキンケアなどをラインナップに取り揃えています。

MARO17 ブランドHP：https://www.maro17.jp