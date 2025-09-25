福建省福州市で催された第12回シルクロード国際映画祭の

開会式

【福州（中国）2025年9月25日新華社＝共同通信JBN】中央広播電視総台（China Media Group）、福建省人民政府、陝西省人民政府が共催する第12回シルクロード国際映画祭（Silk Road International Film Festival）の開会式が9月22日の夕刻、福建省福州市で催されました。

式典は、Maritime Silk Road（海のシルクロード）の雰囲気や、中台間の交流、福州の文化を強調しました。ステージのデザインは、中国ジャンク船の要素を取り入れ、世界をつなぐための出航を象徴し、観客に視覚的および聴覚的な喜びをもたらしました。

今年、同映画祭は「Silk Road Connects the World, Film Festival Illuminates Fuzhou（シルクロードが世界をつなぎ、映画祭が福州を彩る）」をテーマに、国際交流、産業協力、公共文化、両岸統合という4つの側面に焦点を当てます。このハイレベルイベントは、開会式、ゴールデンシルクロード賞（Golden Silk Road Awards）、主賓国の映画活動、野外上映会を含む12種類の活動でコミュニティーの期待に応えることを目的としています。

ゴールデンシルクロード賞には、「一帯一路」ファミリーの1850作品を含む125カ国・地域から2800点以上の応募があり、前回より著しく増加しています。7カ国から訪れる業界で高く評価される巨匠（監督、プロデューサー、俳優など）13人で構成される審査員団が、最優秀作品賞や最優秀監督賞など10賞の受賞者を決定します。

今年は世界映画の誕生から130周年、中国映画の誕生から120周年を迎えます。映画は、その独自の芸術的な言語によって国境を越え、文明をつなぎ、効果的に人と人との絆を促します。シルクロード国際映画祭は2014年の創設以来、11回にわたり成功裏に開催されてきました。これは「一帯一路」構想の枠組みにおいて、国際的、包括的、革新的、開放的な映画文化交流の重要なプラットフォームです。映画祭は、開催都市の歴史的および文化的資源を披露し、中国の生き生きとした物語を伝え、シルクロード諸国間の撮影協力と産業統合を促進し、映画の才能ある若者の成長に強固な支援を提供します。

ソース：Office of the Organizing Committee of the Silk Road International Film Festival （Fuzhou）