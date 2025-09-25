¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò£±£°·î£¶Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¤Î¡Ö¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¡Ö¾ë¥É¥é¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤â±¿¹Ô¡ª
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡¢°Ê²¼¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥½¥Ó¥º¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç¼ê ÃÒÇ·¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥½¥Ó¥º¥à¡×¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡ßµþ²¦ÅÅÅ´¡Ê°Ê²¼¡¢Åö´ë²è¡Ë¡×¤ò£±£°·î£¶Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é£±£°·î£³£±Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ï¡¢¾ë¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò°é¤Æ¡¢Â¾¤Î¾ë¼ç¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤ê¡¢¼«¿È¤Î¾ë¤ò¼é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£Åö´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×Æâ¥³¥é¥Ü¤È¤·¤Æ¡¢µþ²¦Àþ¿·½É±Ø¤ä°æ¤ÎÆ¬Àþ½ÂÃ«±Ø¤Ê¤É·×£¶±Ø¤Î¡Ö±Ø¼ç¡Ê¤¨¤¤Ì¤·¡Ë¡×¤ò·è¤á¤ë¥Ð¥È¥ë¤ò³«ºÅ¤·¡¢³Æ±Ø¤Î¡Ö±Ø¼ç¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¥æー¥¶ー¤Ë¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë±ØÌ¾Æþ¤ê¥³¥é¥ÜÀìÍÑ¥Õ¥ìー¥à¤Î¤Û¤«³Æ¼ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¼ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëµþ²¦¥é¥¤¥Êー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿·ã¥ì¥¢¤ªÃåÂØ¤¨¤ä¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤Î±Ø·¸°÷À©Éþ¤òÌÏ¤·¤¿¤ªÃåÂØ¤¨¤Ê¤É¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¸½Ìò¼Ö¾¸¤Ë¤è¤ë¼ÖÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òÌÏ¤·¤¿ÆÃÊÌ£Â£Ç£Í¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Þー¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ÖÆâ¹¹ð¤ò¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×°ì¿§¤ËÀ÷¤á¤¿¡Ö¾ë¥É¥é¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Èµþ²¦ÅÅÅ´¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×¤ò´Þ¤à±èÀþ»ÜÀß¤Ø¤ÎÍ¶µÒ¤Ê¤é¤Ó¤Ë±èÀþ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´ ¹ÊóÉô TEL.£°£´£²－£³£³£·－£³£±£°£¶¡¡Mail¡§koho.pub@keio.co.jp
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼ ÃÒ»Ë¡¢°Ê²¼¡Öµþ²¦ÅÅÅ´¡×¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥½¥Ó¥º¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âç¼ê ÃÒÇ·¡¢°Ê²¼¡Ö¥¢¥½¥Ó¥º¥à¡×¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡ßµþ²¦ÅÅÅ´¡Ê°Ê²¼¡¢Åö´ë²è¡Ë¡×¤ò£±£°·î£¶Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é£±£°·î£³£±Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ï¡¢¾ë¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò°é¤Æ¡¢Â¾¤Î¾ë¼ç¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤ê¡¢¼«¿È¤Î¾ë¤ò¼é¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£Åö´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×Æâ¥³¥é¥Ü¤È¤·¤Æ¡¢µþ²¦Àþ¿·½É±Ø¤ä°æ¤ÎÆ¬Àþ½ÂÃ«±Ø¤Ê¤É·×£¶±Ø¤Î¡Ö±Ø¼ç¡Ê¤¨¤¤Ì¤·¡Ë¡×¤ò·è¤á¤ë¥Ð¥È¥ë¤ò³«ºÅ¤·¡¢³Æ±Ø¤Î¡Ö±Ø¼ç¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¥æー¥¶ー¤Ë¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¾þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë±ØÌ¾Æþ¤ê¥³¥é¥ÜÀìÍÑ¥Õ¥ìー¥à¤Î¤Û¤«³Æ¼ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¼ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëµþ²¦¥é¥¤¥Êー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿·ã¥ì¥¢¤ªÃåÂØ¤¨¤ä¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤Î±Ø·¸°÷À©Éþ¤òÌÏ¤·¤¿¤ªÃåÂØ¤¨¤Ê¤É¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¸½Ìò¼Ö¾¸¤Ë¤è¤ë¼ÖÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òÌÏ¤·¤¿ÆÃÊÌ£Â£Ç£Í¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Þー¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ÖÆâ¹¹ð¤ò¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×°ì¿§¤ËÀ÷¤á¤¿¡Ö¾ë¥É¥é¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Èµþ²¦ÅÅÅ´¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×¤ò´Þ¤à±èÀþ»ÜÀß¤Ø¤ÎÍ¶µÒ¤Ê¤é¤Ó¤Ë±èÀþ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ã¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡ßµþ²¦ÅÅÅ´¢ä
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
①¿Íµ¤¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò£±£°·î£¶Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é£±£°·î£³£±Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¡£
②¥²ー¥àÆâ¤Ç¡¢µþ²¦Àþ¿·½É±Ø¡¢°æ¤ÎÆ¬Àþ½ÂÃ«±Ø¤ò´Þ¤à·×£¶±Ø¤Î¡Ö±Ø¼ç¡×¤ò·è¤á¤ë¥Ð¥È¥ë¤ò³«ºÅ¤·¡¢³Æ±Ø¤Î¡Ö±Ø¼ç¡×¤Ë¤Ï¡¢±ØÌ¾Æþ¤ê¥³¥é¥ÜÀìÍÑ¥Õ¥ìー¥à¤Î¤Û¤«µþ²¦¥é¥¤¥Êー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿·ã¥ì¥¢¤ªÃåÂØ¤¨¤ä¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤Î±Ø·¸°÷¤Î»Ñ¤òÌÏ¤·¤¿¤ªÃåÂØ¤¨¤Ê¤É¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¸½Ìò¼Ö¾¸¤Ë¤è¤ë¼ÖÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òÌÏ¤·¤¿ÆÃÊÌ£Â£Ç£Í¤Ê¤É¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
③°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Þー¥¯¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢¼ÖÆâ¹¹ð¤ò¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤¿¡Ö¾ë¥É¥é¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤ò±¿¹Ô¡£
¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡ßµþ²¦ÅÅÅ´¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±¡¥¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¥²ー¥àÆâ¤Ç¤Îµþ²¦ÅÅÅ´¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö±Ø¼ç¥Ð¥È¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³µÍ×
µþ²¦Àþ¿·½É±Ø¡¦ÉÜÃæ±Ø¡¦¹âÈ¨ÉÔÆ°±Ø¡¦¹âÈø±Ø¡¢°æ¤ÎÆ¬Àþ½ÂÃ«±Ø¡¦µÈ¾Í»û±Ø¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö±Ø¼ç¡×¤ò·è¤á¤ë¥Ð¥È¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢³Æ±Ø¤Î¥é¥êー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï£³¥·ー¥º¥ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¡Ö±Ø¼ç¡×¤ò·èÄê¤·¡¢¡Ö±Ø¼ç¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¥æー¥¶ー¤Ë¤Ï¡¢±ØÌ¾Æþ¤ê¥³¥é¥ÜÀìÍÑ¥Õ¥ìー¥à¤Î¤Û¤«³Æ¼ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
³Æ¼ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëµþ²¦¥é¥¤¥Êー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿·ã¥ì¥¢¤ªÃåÂØ¤¨¤ä¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤Î±Ø·¸°÷À©Éþ¤òÌÏ¤·¤¿¤ªÃåÂØ¤¨¤Ê¤É¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤Î¸½Ìò¼Ö¾¸¤¬ÆÃÊÌ¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¼ÖÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òÌÏ¤·¤¿ÆÃÊÌ£Â£Ç£Í¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
①¿Íµ¤¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò£±£°·î£¶Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é£±£°·î£³£±Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¡£
②¥²ー¥àÆâ¤Ç¡¢µþ²¦Àþ¿·½É±Ø¡¢°æ¤ÎÆ¬Àþ½ÂÃ«±Ø¤ò´Þ¤à·×£¶±Ø¤Î¡Ö±Ø¼ç¡×¤ò·è¤á¤ë¥Ð¥È¥ë¤ò³«ºÅ¤·¡¢³Æ±Ø¤Î¡Ö±Ø¼ç¡×¤Ë¤Ï¡¢±ØÌ¾Æþ¤ê¥³¥é¥ÜÀìÍÑ¥Õ¥ìー¥à¤Î¤Û¤«µþ²¦¥é¥¤¥Êー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿·ã¥ì¥¢¤ªÃåÂØ¤¨¤ä¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤Î±Ø·¸°÷¤Î»Ñ¤òÌÏ¤·¤¿¤ªÃåÂØ¤¨¤Ê¤É¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¸½Ìò¼Ö¾¸¤Ë¤è¤ë¼ÖÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òÌÏ¤·¤¿ÆÃÊÌ£Â£Ç£Í¤Ê¤É¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
③°æ¤ÎÆ¬Àþ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Þー¥¯¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢¼ÖÆâ¹¹ð¤ò¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤¿¡Ö¾ë¥É¥é¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤ò±¿¹Ô¡£
¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡ßµþ²¦ÅÅÅ´¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±¡¥¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¥²ー¥àÆâ¤Ç¤Îµþ²¦ÅÅÅ´¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö±Ø¼ç¥Ð¥È¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³µÍ×
µþ²¦Àþ¿·½É±Ø¡¦ÉÜÃæ±Ø¡¦¹âÈ¨ÉÔÆ°±Ø¡¦¹âÈø±Ø¡¢°æ¤ÎÆ¬Àþ½ÂÃ«±Ø¡¦µÈ¾Í»û±Ø¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö±Ø¼ç¡×¤ò·è¤á¤ë¥Ð¥È¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥È¥ë¤Ë¤Ï¡¢³Æ±Ø¤Î¥é¥êー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òË¬¤ì¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï£³¥·ー¥º¥ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¡Ö±Ø¼ç¡×¤ò·èÄê¤·¡¢¡Ö±Ø¼ç¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¥æー¥¶ー¤Ë¤Ï¡¢±ØÌ¾Æþ¤ê¥³¥é¥ÜÀìÍÑ¥Õ¥ìー¥à¤Î¤Û¤«³Æ¼ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
³Æ¼ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ëµþ²¦¥é¥¤¥Êー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿·ã¥ì¥¢¤ªÃåÂØ¤¨¤ä¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤Î±Ø·¸°÷À©Éþ¤òÌÏ¤·¤¿¤ªÃåÂØ¤¨¤Ê¤É¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¤Î¸½Ìò¼Ö¾¸¤¬ÆÃÊÌ¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¼ÖÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òÌÏ¤·¤¿ÆÃÊÌ£Â£Ç£Í¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ ¡¡
¢ã¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë¢ä
¢ã¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë¢ä
¡Ê£²¡Ë³«ºÅ´ü´Ö
£±£°·î£¶Æü¡Ê·î¡Ë£±£°:£°£°～£±£°·î£³£±Æü¡Ê¶â¡Ë£²£³:£µ£¹
¡Ê£³¡Ë¥é¥êー¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÊÁ´£¶¥ö½ê¡Ë
£±£°·î£¶Æü¡Ê·î¡Ë£±£°:£°£°～£±£°·î£³£±Æü¡Ê¶â¡Ë£²£³:£µ£¹
¡Ê£³¡Ë¥é¥êー¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÊÁ´£¶¥ö½ê¡Ë
¢¨¥é¥êー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¾ì½ê¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://www.keio.co.jp/assets/pdf/20251006_map.pdf
¡Ê£´¡Ë»²²ÃÊýË¡
①³Æ¥é¥êー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î±Ø¤ËÅþÃå¸å¡¢¥²ー¥à¤òµ¯Æ°¤·¡Ö¾ë¥É¥éÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¡×µ¡Ç½Æâ¤Ç¡È´ú¤òÎ©¤Æ¤ë¡É¤³¤È¤Ç¡¢±Ø¼ç¥Ð¥È¥ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¸¢Íø¤ò¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é³ÍÆÀ¡£
②¥é¥êー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤´¤È¤Ë»²²Ã¤·¤¿±Ø¼ç¥Ð¥È¥ë¤Ï¡¢À©¸Â»þ´ÖÆâ¡Ê£²»þ´Ö¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥é¥êー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â»²²Ã¤¬²ÄÇ½¡£
¡Ê£´¡Ë»²²ÃÊýË¡
①³Æ¥é¥êー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î±Ø¤ËÅþÃå¸å¡¢¥²ー¥à¤òµ¯Æ°¤·¡Ö¾ë¥É¥éÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¡×µ¡Ç½Æâ¤Ç¡È´ú¤òÎ©¤Æ¤ë¡É¤³¤È¤Ç¡¢±Ø¼ç¥Ð¥È¥ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¸¢Íø¤ò¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é³ÍÆÀ¡£
②¥é¥êー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤´¤È¤Ë»²²Ã¤·¤¿±Ø¼ç¥Ð¥È¥ë¤Ï¡¢À©¸Â»þ´ÖÆâ¡Ê£²»þ´Ö¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥é¥êー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â»²²Ã¤¬²ÄÇ½¡£
¢ã¥é¥êー¥¹¥Ý¥Ã¥È¥¤¥áー¥¸¢ä
¡Ê£µ¡Ë¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¾ë¥É¥éÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¡×µ¡Ç½Æâ¤Ç´ú¤òÎ©¤Æ¤¿¸å¤Ë¡¢³Æ¥é¥êー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£¶¡Ë¤½¤ÎÂ¾
¡¦°ÌÃÖ¾ðÊóµ¡Ç½ÅëºÜ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£°ÌÃÖ¾ðÊóÀßÄê¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦±Ø¼ç¥Ð¥È¥ë¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡¢À©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥é¥êー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢±Ø¹½Æâ¤Ø¤ÎÂÚÎ±¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã»þ¤ÎÄÌ¿®Èñ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ÞÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥²ー¥àÆâ¤ÎÁàºîÊýË¡Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÉÔÌÀÅÀ¤Ï¡¢¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
¡¦¤½¤ÎÂ¾¥²ー¥àÆâ¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¡§
¡Ö¾ë¥É¥éÀ¤³¦ÃÏ¿Þ¡×µ¡Ç½Æâ¤Ç´ú¤òÎ©¤Æ¤¿¸å¤Ë¡¢³Æ¥é¥êー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Æó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê£¶¡Ë¤½¤ÎÂ¾
¡¦°ÌÃÖ¾ðÊóµ¡Ç½ÅëºÜ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£°ÌÃÖ¾ðÊóÀßÄê¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦±Ø¼ç¥Ð¥È¥ë¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡¢À©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥é¥êー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢±Ø¹½Æâ¤Ø¤ÎÂÚÎ±¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã»þ¤ÎÄÌ¿®Èñ¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ÞÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥²ー¥àÆâ¤ÎÁàºîÊýË¡Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÉÔÌÀÅÀ¤Ï¡¢¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
¡¦¤½¤ÎÂ¾¥²ー¥àÆâ¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/collabo_keio/
¡¡¡¡¡¡
£²¡¥¡Ö¾ë¥É¥é¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Î±¿¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë¼Â»ÜÆâÍÆ
¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Þー¥¯¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¼ÖÆâ¤ÎÃæ¤Å¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¡¢¤Þ¤É¾å¥Ý¥¹¥¿ー¡¢¥É¥¢²£¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤¿¼ÖÎ¾¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë±¿¹Ô´ü´Ö
£±£°·î£±£¶Æü¡ÊÌÚ¡Ë～£±£°·î£³£°Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ê£³¡Ë±¿¹Ô¶è´Ö
°æ¤ÎÆ¬ÀþÁ´Àþ¡¡¢¨¼ÖÎ¾¸¡ºº¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê±¿¹Ô¤·¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£´¡Ë»ÈÍÑ¼ÖÎ¾
£±£°£°£°·Ï£±ÊÔÀ®
£³¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡Ê£±¡ËÅö´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþ²¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿ー
£Ô£Å£Ì.£°£³－£³£³£²£µ－£¶£¶£´£´¡Ê£¹¡§£°£°～£±£¸¡§£°£°¡Ë
¡Ê£²¡Ë¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
¡Ú»²¹Í£±¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥½¥Ó¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë¼ÒÌ¾¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥½¥Ó¥º¥à
¡Ê£²¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Âç¼ê¡¡ÃÒÇ·
¡Ê£³¡ËËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ£³－£³－£±
¡Ê£´¡ËÀßÎ©¡¡£²£°£°£µÇ¯
¡Ê£µ¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¥²ー¥à¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦·ÈÂÓ¥µ¥¤¥È¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¤Ê¤É
¡Ê£¶¡Ë£Õ£Ò£Ì¡¡https://www.asobism.co.jp/
¡Ú»²¹Í£²¡Û¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³µÍ×
£²£°£±£µÇ¯¤«¤é¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢£²£°£°£°Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÂÐÀï¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¥²ー¥à¡£
¡Ê£²¡Ë¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÊýË¡
¡¦iPhone ¤ò¤ª»È¤¤¤ÎÊý¡ÄApp Store ¤Ç¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¤ò¸¡º÷
¡¦Android OS ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤ª»È¤¤¤ÎÊý¡ÄGoogle Play ¥¹¥È¥¢¤Ç¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¤ò¸¡º÷¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡ÊiPhone Android ¶¦ÄÌ¡Ë
£²¡¥¡Ö¾ë¥É¥é¥È¥ì¥¤¥ó¡×¤Î±¿¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë¼Â»ÜÆâÍÆ
¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Þー¥¯¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¼ÖÆâ¤ÎÃæ¤Å¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¡¢¤Þ¤É¾å¥Ý¥¹¥¿ー¡¢¥É¥¢²£¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤¿¼ÖÎ¾¤ò±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê£²¡Ë±¿¹Ô´ü´Ö
£±£°·î£±£¶Æü¡ÊÌÚ¡Ë～£±£°·î£³£°Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡Ê£³¡Ë±¿¹Ô¶è´Ö
°æ¤ÎÆ¬ÀþÁ´Àþ¡¡¢¨¼ÖÎ¾¸¡ºº¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê±¿¹Ô¤·¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê£´¡Ë»ÈÍÑ¼ÖÎ¾
£±£°£°£°·Ï£±ÊÔÀ®
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢ã¾ë¥É¥é¥È¥ì¥¤¥ó¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë¢ä¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢ã¥Ø¥Ã¥É¥Þー¥¯¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë¢ä
£³¡¥¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡Ê£±¡ËÅö´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
µþ²¦¤ªµÒ¤µ¤Þ¥»¥ó¥¿ー
£Ô£Å£Ì.£°£³－£³£³£²£µ－£¶£¶£´£´¡Ê£¹¡§£°£°～£±£¸¡§£°£°¡Ë
¡Ê£²¡Ë¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
¡Ú»²¹Í£±¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥½¥Ó¥º¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë¼ÒÌ¾¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥½¥Ó¥º¥à
¡Ê£²¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Âç¼ê¡¡ÃÒÇ·
¡Ê£³¡ËËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ£³－£³－£±
¡Ê£´¡ËÀßÎ©¡¡£²£°£°£µÇ¯
¡Ê£µ¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¥²ー¥à¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¦·ÈÂÓ¥µ¥¤¥È¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä¤Ê¤É
¡Ê£¶¡Ë£Õ£Ò£Ì¡¡https://www.asobism.co.jp/
¡Ú»²¹Í£²¡Û¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ê£±¡Ë³µÍ×
£²£°£±£µÇ¯¤«¤é¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢£²£°£°£°Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÂÐÀï¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¥²ー¥à¡£
¡Ê£²¡Ë¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÊýË¡
¡¦iPhone ¤ò¤ª»È¤¤¤ÎÊý¡ÄApp Store ¤Ç¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¤ò¸¡º÷
¡¦Android OS ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤ª»È¤¤¤ÎÊý¡ÄGoogle Play ¥¹¥È¥¢¤Ç¡Ö¾ë¤È¥É¥é¥´¥ó¡×¤ò¸¡º÷¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆó¼¡¸µ¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡ÊiPhone Android ¶¦ÄÌ¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
µþ²¦ÅÅÅ´ ¹ÊóÉô TEL.£°£´£²－£³£³£·－£³£±£°£¶¡¡Mail¡§koho.pub@keio.co.jp