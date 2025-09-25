表参道・青山に位置するイル・ルピーノ・プライムで、USDAプライムビーフと華やかなイタリアンスイーツが彩る、『ハロウィンアフタヌーンティー』を10月16日(木)より期間限定で提供スタート

株式会社THパートナーズ

株式会社 IL LUPINO JAPAN（代表取締役：橋本忠則、本社：東京都港区）は、世界的に有名なステーキハウスオーナーであるウルフギャング・ズウィナー氏が手掛けるハワイ発の本格イタリアンステーキハウス「IL LUPINO PRIME」（イル・ルピーノ・プライム）の「ハロウィンアフタヌーンティー」を2025年10月16日（木）から10月31日（金）の期間限定で提供いたします。

本アフタヌーンティーでは、定番のUSDAプライムビーフを使用したミニバーガーを、竹炭バンズで仕上げたハロウィン限定スタイルにアレンジ。さらに、雲丹とキャビアを添えたブリオッシュサンドにかぼちゃを取り入れるなど、見た目の華やかさとともに、味わいからも季節を感じていただけるセイボリーをご用意しております。

スイーツは、かぼちゃのカタラーナやティラミスをはじめ、ハロウィンをイメージしたオーナメントと共に楽しむイタリアンデザートを多彩にラインアップ。

また、今回は従来のカフェフリーに加え、シャンパーニュ、カクテル、ノンアルコールドリンクから選べる1ドリンク付きでのご提供となります。柿や洋梨を使った季節のカクテルは、旬の果実を贅沢に取り入れ、アフタヌーンティーのひとときをより華やかに彩ります。

ハロウィンカラーに染まったティースタンドで、IL LUPINO PRIMEならではのラグジュアリーな時間をお楽しみください。

※USDAプライムビーフとは：米国農務省（USDA）が認めた、米国内で流通している肉の2%以下に相当する最上級品質の希少なプライムグレードの牛肉です。

ハロウィン アフタヌーンティー（全11種）

料金：お一人様 平日7,800円 / 土日祝8,800円（税サ込）*ワンドリンク付（シャンパン、モクテル可）

時間：14:00～16:00（最終入店） 120分制（お飲み物は90分 L.O.）

※1日10名限定

スイーツ

（上段：中央→最上部から時計回り）

・アマレット香るティラミス

・りんごのパンナコッタ

・かぼちゃのカタラーナ

・バスクチーズケーキ

・カシスのマカロン

セイボリー

（下段：中央→最上部から時計回り）

・イタリア直送モッツァレラを使ったカプレーゼ

・USDA PRIME BEEFのミニハンバーガー～ハロウィンVer.～

・サーモンとホタテのパイ仕立て

・ USDA PRIME BEEFとウニ、キャビアのオープンサンド

・ビーツのアランチーニ(ライスコロッケ)

スコーン

・スコーン （自家製ブルーベリージャムとクロテッドクリーム添え）

※90分間のフリーフロー

ロンネフェルトの紅茶各種、アイスコーヒー、カプチーノ等（シャンパン、カクテル、モクテルは別料金となります）

※テラス席ではペットご同伴での利用が可能です

ご予約

1名様より、お電話（03-6804-5661）もしくは以下TableCheckよりご予約いただけます。前日17時までに要予約。

https://www.tablecheck.com/shops/il-lupino-prime/reserve

メニュー詳細（一部抜粋）

カシスのマカロン

鮮やかな紫色が目を引くカシスマカロン。中にはとろけるように濃厚なカシスのガナッシュと、フルーティーなカシスジャムがたっぷり。ひと口食べると甘酸っぱさとまろやかさが一度に広がります。

りんごのパンナコッタ

長野県産のリンゴジュースの爽やかな香りと自然な甘酸っぱさを閉じ込めたジュレ。その下には、バニラビーンズの芳醇な香りが広がるなめらかなパンナコッタ。りんごの瑞々しい酸味とバニラのやさしい甘みが溶け合います。

かぼちゃのカタラーナ

表面は香ばしくキャラメリゼされ、パリッとした食感とほろ苦さがアクセントに。自家製のかぼちゃペーストを使用し、かぼちゃ本来のほっくりとした優しい甘さと、クリーミーなカスタードのなめらかさが口いっぱいに広がります。

USDA PRIME BEEFミニチーズバーガー～ハロウィンVer.～

当店自慢のイルルピーノチーズバーガーをハロウィン限定で竹炭使ったミニ黒バンサイズで提供。

圧巻のジューシーさをお楽しみ下さい。

雲丹とローストビーフのカボチャブリオッシュオープンサンド～キャビアのせ～

軽い食感のカボチャパンに当店自慢のUSDAプライムビーフとウニ仕上げにキャビアを乗せ贅沢に仕上げました。

アランチーノ

サクッと軽やかな衣、ビーツのほのかな甘みと旨みがしっかり染み込んだライスコロッケ。中心には、とろりととろけるチーズが隠れていて、濃厚でコク深い味わいが後を引きます。パセリの清涼感と酸味のあるハーブソースと合わせて…イタリアの名物惣菜のコロッケに仕上げました。

※ドリンクすべて税込・サ別

（左から順に）

・コール・ペアマティーニ（カクテル）

2,400円

・パンプキンスパイスドミルク（カクテル）

2,200円

・柿ボタニカルトニック（カクテル）

2,400円

・ペアスカッシュ（モクテル）

1,800円

シャンパン

・ルイ・ブーヴィエ ブリュット 1,900円

ノンアルコールスパークリングワイン

・ディアムールミュスカ 1,540円

イル・ルピーノ・プライム

「イル・ルピーノ・プライム」は、ウルフギャング・ズウィナー氏が、息子のピーター・ズウィナー氏と手がける本格イタリアントラットリア&バーです。ウルフギャングブランドの持つ信頼性や品質を受け継ぎ、ブランドの厳格な基準をクリアし、ウルフギャング氏が実際に認めた食材のみを使用。全ての肉はアメリカより冷凍せずチルドで空輸し、米国農務省（USDA）が認めた、米国内で流通している肉の2%以下に相当する最上級品質の希少なプライムグレードの牛肉のTボーンステーキ等を提供いたします。

ハンドメイドのピザやパスタ、シェフ厳選のフレッシュな食材を使用した本格イタリアンを始め、フレッシュベルーガキャビア、トリュフ等の高級食材もお楽しみいただけます。バーテンダーによるオリジナルカクテルや豊富なレンジのワインもご用意しています。

ペット同伴可のテラス席は四季折々の自然あふれる緑地を眺めながら、優雅な時間をお楽しみいただけます。ランチからディナーまで終日営業をしており、様々なシーンでご利用いただけます。

店舗概要

店舗名：IL LUPINO PRIME／イル・ルピーノ・プライム

住所：〒107-0061 東京都港区北青山3-4-3 ののあおやま2F

電話番号：03-6804-5661

営業時間：11:30～23:30（22:30 L.O.）

*終日営業を行っており、グランドメニューをご注文いただけます。

ランチタイムはランチメニューもあり。

アクセス：東京メトロ千代田線・銀座線・半蔵門線「表参道」駅 A3出口より徒歩5分

開業日：2022年7月1日（金）

席数：142席（店内82席（個室8～20名）／バーカウンター10席／テラス50席）

定休日：なし

HP： https://illupinojapan.jp/

Instagram： https://www.instagram.com/illupinoprime_tokyo/