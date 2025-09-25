新宿625の7年振りの本公演『流れ星』上演決定！　まもなく10月1日（水）よりチケット発売開始

写真拡大 (全2枚)

ロングランプランニング株式会社



『流れ星』が2025年11月12日 (水) ～ 2025年11月16日 (日)に中野ザ・ポケット（東京都 中野区 中野 3-22-8）にて上演されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2025年10月1日（水）10：00～発売です。




チケットはこちら :
http://confetti-web.com/@/nagareboshi625

※10月1日（水）10：00～発売



公式X
https://x.com/shinjuku625



2011年、マウスプロモーション所属のイイ大人5人が上質な芝居を創るために結成した“新宿625”の7年振りの本公演は、宅間孝行氏の人間味溢れる『流れ星』をメンバーの沢海陽子の演出で上演いたします。
パワーと愛嬌を備え持つ河村岳司、少年から女性までを声で演じ分ける白石涼子、


知的な正統派で魅せる尾崎京香、ハスキーボイスの腕利きな存在の梶原航、


コミカルで憎めない魔力を持つ松本忍、朗らかな動く愛されキャラクター宮本崇弘、


独特で圧倒的なオーラを放つ後藤田文蔵、声優・映画監督の二刀流の瑚海みどり・・・


熱い時代の芝居に相応しい個性豊かなゲストを迎え、久しぶりの新宿625は活気ある不器用な人たちの物語をお届けいたします。　　



＜あらすじ＞
「あたし、あの人に大事なことを伝えていない…」


ある日、夫を突然亡くした夏子。


その彼女の前に、謎の少女が現れた。


自らを魔法使いと名乗る少女は「願いごとを4つ叶えてあげる」と言う。


夏子は人生をやり直すべく、昭和45年へのタイムスリップをお願いする。


さあ、日本中が力強く生きていたあの時代へ！


そして、そこで見た真実とは？



【コメント】


■てらそままさき（出演）


流れ星…


「あっ！　えっと～○○と、○○と～。あゝ消えちゃった！」子供の頃から何度もお願いをしましたね。願いは叶いましたか？


流れ星ってロマンチックで夢がありますよね。そんなお芝居です。客席がぬくもりに包まれますようにと願いをかけて舞台に立ちます。



■沢海陽子（演出）


私の大好物は、ガチャガチャしていて、情にあつい芝居。


「流れ星」は、昭和の不器用な男と不器用な女の、それぞれの純愛が存分に描かれた作品です。


笑いと涙と共に、たっぷりとお届けいたします。



公演概要

『流れ星』


公演期間：2025年11月12日 (水) ～ 2025年11月16日 (日)


会場：中野ザ・ポケット（東京都 中野区 中野 3-22-8）



■出演者


てらそままさき


楠見尚己


ふくまつ進紗


古川玲


森本73子


　＊


河村岳司


白石涼子


尾崎京香


梶原航


松本忍


宮本崇弘


後藤田文蔵


瑚海みどり



■スタッフ


作：宅間孝行


演出：沢海陽子


舞台監督：木川達也


美術デザイン・装置：株式会社タフゴング


照明：武井由美子


音響：渡辺禎史


宣伝美術：新宿625


イラスト：北澤秀也


制作：SUI


企画・製作：新宿625


協力：株式会社青二プロダクション


　　　株式会社懸樋プロダクション


　　　劇団AUN


　　　昭和精吾事務所


　　　株式会社プロダクション・エース


　　　Lumiere Theater舞台制作研究社／劇団光


特別協力：株式会社マウスプロモーション



■公演スケジュール


11月12日(水)19:00


11月13日(木)14:00☆・19:00


11月14日(金)19:00


11月15日(土)13:00☆・18:00


11月16日(日)13:00


☆終演後、トークショーあり


　※登壇者は決まり次第、Xにてお知らせいたします。



開場は開演の30分前。受付開始は開演の45分前。


※上演時間：約2時間(予定)



■チケット料金


前売：5,000円


学割：4,500円


（全席指定・税込）



チケットサイト「カンフェティ」
チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典
https://service.confetti-web.com