超音波画像診断装置産業分析2025：市場規模、成長率、トレンド分析
超音波画像診断装置とは
超音波画像診断装置は、非侵襲的に人体内部のリアルタイム映像を取得できる医療機器であり、医療診断の現場で広く活用されている。装置は超音波を発信するプローブ、信号処理を行うモジュール、映像表示部など複数のコンポーネントから構成されている。近年はモジュール化が進展し、メンテナンス性やアップグレードの柔軟性が高まっている点が特徴である。材料技術においても高感度の圧電素子や軽量で耐久性に優れたハウジング素材が採用され、安全性と環境調和性に配慮した設計が求められている。主な用途は心臓・腹部・産婦人科・血管など多岐にわたり、即時診断のニーズが拡大している社会背景が注目される。
産業連関と市場規模の現状
超音波画像診断装置は、医療機器産業の中核製品として、電子部品、精密材料、ソフトウェア開発など複数の産業領域と密接に連携している。医療制度の変化や高齢化社会の進展に伴い、慢性疾患の増加や在宅医療の拡大が装置需要を強く後押ししている。これにより、川下での医療サービス市場の成長が川上の素材・部品産業に波及効果をもたらし、製品の高機能化や低コスト化を推進している。
LP Information調査チームの最新レポート「グローバル超音波画像診断装置市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/482451/ultrasound-imaging-system）によると、2025年から2031年の予測期間中の年間平均成長率（CAGR）は7.6％と高水準で推移し、2031年までにグローバル市場規模は175.3億米ドルに達すると予測されている。この成長率は、医療技術の進化と医療ニーズの拡大が持続的に市場を牽引していることを示している。特に、地域医療の充実や早期診断の重要性の高まりが、装置の導入を後押しする大きな背景となっている。さらに、技術革新に伴う装置の多機能化と高精度化は、新たな用途の創出や診断領域の拡大につながり、市場全体の成長可能性を一層高めている。
図. 超音波画像診断装置世界総市場規模
図. 世界の超音波画像診断装置市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、超音波画像診断装置の世界的な主要製造業者には、GE Healthcare、Philips、Siemens、Mindray、Fujifilm、Canon Medical、Samsung Healthcare、Esaote、SonoScape、Boston Scientificなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約64.0%の市場シェアを持っていた。
競争環境と技術革新の潮流
超音波画像診断装置の競争優位性は、装置性能の高度化とコスト競争力のバランスにかかっている。具体的には、超音波の高解像度化、ノイズ低減技術、リアルタイム処理能力の向上が製品差別化の中核要素である。さらに、AIを活用した画像解析や自動診断支援機能の導入が進み、診断精度と操作性の双方で市場ニーズに応えている。これらの技術革新には高度な研究開発投資と専門知識が必要であり、参入障壁の高さが競争構造の安定性を支えている。
また、部品調達の安定性やグローバルなサプライチェーンの最適化も重要課題である。特に、圧電素子や電子回路などの高品質部品の安定確保は、製品の信頼性に直結するため、業界全体で調達体制の強化が図られている。市場は成熟度の異なる複数地域で構成されており、それぞれの規制環境や医療制度の違いに対応した製品展開やサービス提供が求められる。
