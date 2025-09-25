【ダヴィネス】クリスマスコフレが2種登場
DAVINES HOLIDAY COLLECTION 2025
すべての命は美しく、かけがえのないもの。
2025年のダヴィネスのコフレは、砂漠、海、山々、サバンナなど、さまざまな自然環境に生きる動植物の姿をモチーフに、多様性を表現しています。
異なる種が調和して生きる自然のあり方は、人の個性や生き方にも通じるもの。
自然は、その美しい共存のかたちを、私たちに語りかけてくれます。
多様性の美しさをたたえる、今年のダヴィネスのコフレが、
この冬、あなたのもとに届きますように。
【発売日】
2025年11月1日(土)
【予約開始日】
2025年10月11日(土)
【取扱い店舗】
公式オンラインショップ
ダヴィネス直営店
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。
DAVINES DIVERSITY BOX OI
ダヴィネス ダイバーシティ ボックス＜オイ＞
9,900円(税込)
ブランド内人気No.1シリーズ「オイ」のクリスマス限定コフレ。
髪の内部までしっかりと補修し、つるんとまとまる髪へと導くヘアバター、たっぷりの潤いを与えるヘアミルク、シャンプーの3アイテムが、感動的なツヤ、まとまり、指通りを実現します。
「オイ」の甘くスパイシーな香りが、リラックスできる癒しのバスタイムへと誘います。
＜内容＞
・オイ ヘアバター (現品・250mL)
・オイ ミルク (現品・135mL)
・オイ シャンプー (ミニ・90mL)
・ダヴィネス トリートメントコーム (W100×H45mm)
・ボックス (W235×H235×D97mm)
DAVINES DIVERSITY BOX LOVE
ダヴィネス ダイバーシティ ボックス＜ラブ＞
9,460円(税込)
くせ、うねり、広がりなど、湿気による髪の悩みにアプローチする「ラブ」のクリスマス限定コフレ。
30秒で驚くほどしっとりまとまるヘアマスク、高保湿のヘアミルク、シャンプーの3アイテムが、まとまりのあるコントロールしやすい髪へと導きます。
ピンクグレープフルーツ、ローズ、ホワイトムスクが重なり合う、爽やかな香りが、心にまで潤いを届けてくれます。
＜内容＞
・ダヴィネスエッセンシャル ラブ インスタント ヘアマスク (現品・250mL)
・ダヴィネスエッセンシャル ラブ スムージング ミルク (現品・150mL)
・ダヴィネスエッセンシャル ラブ シャンプー (ミニ・75mL)
・ダヴィネス トリートメントコーム (W100×H45mm)
・ボックス (W235×H235×D97mm)
クリスマスコフレ限定アイテムダヴィネス トリートメントコーム
ダヴィネスのヘアマスクの効果を最大限に引き出すトリートメントコーム。
コームを使って髪一本一本に優しく均一に行き渡らせることで、ムラなく塗布。
トリートメントの効果を余すことなく引き出し、まるでサロン帰りのような仕上がりを叶えます。
ドライヤー前の髪にアウトバストリートメントを塗布し、コームで丁寧になじませる使い方もおすすめ。
日々のヘアケアにコームをプラスすることで、髪にワンランク上の輝きをもたらします。
また、コームには木材パルプやコットンを原料とする、自然由来のセルロースアセテートを使用した、サステナブルな素材を採用しています。
詳細を見る :
https://davines.co.jp/shop/pages/2025_davines_christmascoffret.aspx
Coming Soon
ギフトにおすすめのセットや、オンラインショップ限定の特別なセットが、11月21日(金)より登場。
気になる中身は、11月14日(金)に情報解禁。
どうぞお楽しみに！
2025年11月21日(金)
ギフトにおすすめ
オンラインショップ限定
ダヴィネスについて
北イタリアの小都市パルマは、伝統とホスピタリティに溢れ、豊かな食文化に彩られた美しい街として知られています。ダヴィネスの前身は、このパルマに点在するガラスの香水瓶を製造するアトリエのひとつでした。
やがてヘアケアやスキンケアの開発に着手し、1983年、商品コンセプトから研究開発、製造からラベリングに至るまで、一貫した製品作りを行うダヴィネスグループを設立。
1993年にはヘアケアブランド「Davines」を立ち上げ、ユニークな製品は国内外に広がり、今では世界90カ国以上に販売網を持つイタリアでも指折りのヘアケアブランドとして成長を遂げています。
