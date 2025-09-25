【LP・アプリ制作の狙いと壁】不動産業界の現場で明らかになった「集客重視」と「体制不足」の現実

株式会社オールトゥデイ

株式会社オールトゥデイ（本社所在地：埼玉県さいたま市）は、不動産業界の店舗・サービスを運営する企業の１.経営者２.マーケティング担当者かつLP／アプリの制作・リニューアルを検討したことがある方を対象に、「不動産業界の店舗ビジネスにおけるLP・アプリ制作の課題と成果」に関する実態調査を実施しましたので、その結果を公表します。

調査概要

【調査期間】2025年9月12日（金）～2025年9月16日（火）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】107人

【調査対象】調査回答時に不動産業界の店舗・サービスを運営する企業の１.経営者２.マーケティング担当者かつLP／アプリの制作・リニューアルを検討したことがあると回答したモニター

【調査元】株式会社オールトゥデイ（https://www.alltoday.jp/）

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

※本アンケート結果を引用する場合は「株式会社オールトゥデイ」のURL（https://www.alltoday.jp/）を使用してください。

調査結果サマリー

「LPやアプリの制作・リニューアルを検討したきっかけ」について尋ねたところ、『集客・マーケティング強化（SEO・広告連動など）（55.1％）』が最も多く、『新規事業・新サービス開始（43.9％）』『既存サイト／アプリの古さや不具合（25.2％）』『リピーター・会員獲得施策の強化（25.2％）』となりました。

『集客・マーケティング強化（SEO・広告連動など）』が第一の理由となり、不動産業界において顧客獲得競争が激化している現状を反映しています。

「新規事業やサービス展開」を目的とする回答も多く、オンライン接点が新規収益モデルの基盤とみなされていると考えられます。

また、「既存サイトの古さや不具合」が理由に挙げられたことは、顧客が物件情報に触れる最初の接点として、使いやすさや信頼感が重視されている証左といえるでしょう。

集客・信頼・利便性を同時に追求することが、制作の主眼に置かれているようです。

次に、実際の制作過程において課題となった点についてうかがいました。

「制作やリニューアルを行う際、最もハードルに感じたこと」について尋ねたところ、『社内に専門知識がない（31.8％）』が最も多く、『コンテンツ・素材準備の手間（29.0％）』『SEOや広告との連動ノウハウ不足（14.9％）』となりました。

「専門知識の不足」が最大の課題となったことは、不動産業界の特性を反映しています。

物件情報の管理や更新には専門的な知識やデータ処理能力が必要であり、社内で十分に対応できない現実があらわれたといえるでしょう。

また、コンテンツや素材準備が負担となる点は、物件写真や説明文などの精度が成果に直結するため、他業界以上に重要な課題となっていると考えられます。

SEOや広告連動に関するノウハウ不足も見られ、集客を狙う一方で運用知識が追いついていないという構造的な課題が浮き彫りになりました。

【まとめ】

今回の調査で、不動産業界におけるLP・アプリ制作は「集客・マーケティング強化」が最多の目的であり、新規事業やサービス展開を狙う動きも多いことが明らかになりました。

顧客が物件探しを行う際、最初に触れる接点がオンラインであることを踏まえ、制作は単なるデザイン刷新ではなく、事業戦略の一部として位置づけられていると考えられます。

また、「既存サイトの古さや不具合」「会員獲得施策の強化」といった回答も上位になり、信頼性や利便性の確保が重視されていることもうかがえます。

一方で、制作段階では「社内に専門知識がない」「コンテンツや素材準備の手間」といったハードルが上位になりました。

物件情報の管理や写真・説明文の整備は不動産業界特有の負担であり、リソース不足が大きな課題となっています。

また、「SEOや広告との連動ノウハウ不足」も一定数挙がり、成果を出すための運用知識が社内で十分に確立されていない現状が浮き彫りになりました。

この結果から、不動産業界におけるLP・アプリ制作は戦略的な意図を持ちながらも、体制不足が実行を阻む要因となっていることが示されました。

外部パートナーの協力に頼るだけでなく、社内での知識習得や素材準備の効率化を進めることが、今後の成果を左右する重要なポイントになると考えられます。

