知られざる日本の優良企業の秘密に迫る新シリーズ「知られざるガリバー～エクセレントカンパニーファイル～」を、10月11日(土)22時よりディスカバリーチャンネルにて放送

世界中の人々の情熱や好奇心を満たす上質な体験を提供する『ディスカバリーチャンネル』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、知られざる日本の優良企業の秘密に迫る新シリーズ「知られざるガリバー～エクセレントカンパニーファイル～」を、10月11日(土)22時より放送開始いたします。

知られざる日本の優良企業の秘密に迫る新シリーズ！

日本には、一般的に知名度が必ずしも高いとはいえなくも、各業種のなかで大きな存在感を示す企業が数多くある。

この番組では、毎回そうした企業にスポットを当て、どこがどのように優れているのかを解き明かす。

＜取材企業＞

フクビ化学

東京精密

PILLAR

石垣

東亜ディーケーケー

ニッタ

ヤマトオートワークス

高圧ガス工業

大和工業

住友大阪セメント

＜エピソード＞

フクビ化学

放送日時：10月11日(土) 22：00

化学工業メーカー フクビ化学工業。樹脂を使って様々な形の断面を持つ建築資材を生産している。主力事業を支えるのは異形押出技術。熱で溶かした樹脂に圧力をかけて金型に通すことで、複雑な断面形状のものを連続で長手方向に生産できる。この技術で木材と樹脂を合わせた床材も製造。異形押出技術で作る製品は金型が非常に重要で、顧客のニーズに合わせ3,000種近くあり、金型の数だけ製品があるという。独自技術の秘密に迫ります。

東京精密

放送日時：10月11日(土) 22：30

精密測定機器を開発・製造する東京精密。自動車や航空機などの部品は、その設計の精度を保つ事で、最新の性能を発揮する事が可能に。測定機器の技術を応用して開発された半導体製造装置。位置決めでは最大で数万ある半導体チップを素早く正確に検査できるように搬送と位置決めを実現している。「全てのものづくりは測定が欠かせない」と吉田均会長は語る。測定技術と半導体製造装置で社会を支える、その技術の神髄に迫ります。

PILLAR

放送日時：10月18日(土) 22：00

液体を漏らさず流れをコントロールする技術で社会を支えるPILLAR。製油所では原油が様々な工程を経て石油製品に。油を移送させるポンプの回転する軸とボディのすき間からの油漏れを防ぐ重要な部品がメカニカルシール。2つの筒状の部品を、ひとつは回転する軸に着け、もうひとつは本体に固定。2つを密着させることで漏れを防いでいる。その他、世界シェア90％を誇る半導体洗浄装置向けの製品など。独自技術の秘密とは？

石垣

放送日時：10月18日(土) 22：30

下水処理場で活用されている、「固液分離」技術を用いた脱水機のリーディングカンパニー石垣。下水処理の過程で生じる「汚泥」という汚れと水が混ざった液体をスクリュープレス脱水機で脱水して、汚れのみを抽出する。水分が抜けた汚れは「脱水汚泥」と呼ばれるペースト状の物体に。その製品は脱水する対象の水質に合わせて、すべてオーダーメード。水インフラで欠かせない、私たちの生活を陰で支える驚きの技術力に迫ります。

東亜ディーケーケー

放送日時：10月25日(土) 22：00

計測機器メーカー 東亜ディーケーケー。水道水の水質や大気汚染などを監視する分析計専門のメーカー。安全で良質な水道水を供給するため、水の濁りを調べる濁度、消毒のための塩素濃度、pH、導電率、温度などの検査を同時に1台の計測器で行う。また大気計測器は“ろ紙”紙のフィルターを使い2.5マイクロメートル以下の粒子をろ紙に捕集させて、濃度を測っている。さらに医療分野でも活躍。知られざる計測技術の秘密とは？

ニッタ

放送日時：10月25日(土) 22：30

ベルトコンベヤなどに使われる、物を運ぶベルトを製造するニッタ。物流倉庫だけでなく、ATMの紙幣搬送や販売機、改札機の切符の搬送もベルトが担っている。近年、簡易包装で小さな荷物が増えたことで、搬送中にコンベヤから落ちてしまう事象があり、ローラーに後付けできるベルトを開発。ネット通販の普及に伴って、需要が急増しているという。さらにテニスラケットにも使われるカーボンナノチューブを利用した新素材とは？

＜放送情報＞

■放送局：ディスカバリーチャンネル

■番組名：知られざるガリバー～エクセレントカンパニーファイル～

■放送日時：10月11日(土)22:00スタート

レギュラー：毎週土曜22:00/22:30

再放送：水曜19:00/19:30ほか

（30分・全10話・新シリーズ）※毎週2話連続放送

