大阪文具事務用品協同組合 『オフィスフェアぶんぐ博２０２５』 １０月１７日（金）開催。 当組合は１９５５年(昭和３０年)から顧客や一般消費者への最新文具・事務用品のＰＲとニーズの汲み上げを狙い、毎年このフェアを開いており今回が第６８回目。文具・事務用品の小売業者はこのところ通信販売の普及・大型店の進出などによる環境変化の流れの中にありますが、このような催しを通じて人と人とのつながりを大切にする従来からの経営姿勢を強化し、現状の苦境を打開したいと願っております。フェアでは、ワンフロア約2,870平方メートルの広い会場に筆記具・ファイル類をはじめ、テープや糊、卓上小物、机や椅子のオフィス家具など約5,000種類を超える多彩な商品を展示します。今回も『大阪最大の文具・オフィス用品の博覧会』をキャッチフレーズに、最近特に若い女性に人気がある筆記具の新製品を多く取り揃えたのが特徴となっております。

開催時間 午前１０：３０～午後７時００分（最終入場は午後６時３０分）入場無料

名 称 ： 第６８回オフィスフェア ぶんぐ博２０２５

会 期 ： ２０２５年１０月１７日(金)

１０：３０～１９：００（最終入場１８：３０）

会 場 ： 天満橋ＯＭＭ２階展示ホール （大阪市中央区大手前１－７－３１）

＊大阪メトロ谷町線『天満橋駅』１番出口より

＊京阪電車『天満橋駅』１６番出口より規 模 文具・事務用品メーカーなど各社７０社が

５，０００種類以上の最新文具を展示

入 場 無料