ゆりかもめ開業30周年 × ラブライブ！

虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 スペシャルコラボ開催決定！

株式会社ゆりかもめ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：安部 文洋）は、2025年10月24日（金）より、ゆりかもめ開業30周年と映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』の公開を記念した特別コラボを実施いたします。

ゆりかもめ各駅及び沿線の13施設を巡る、「ゆりかもめ30th記念 ニジガクデジタルスタンプラリー」をはじめとしたさまざまなコラボ施策を展開予定です。描き下ろしビジュアルを使用した限定グッズ販売のほか、ゆりかもめ車両基地公開イベントではニジガクキャスト2名による一日駅長就任ステージの開催も決定！

映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』上映と合わせて、ぜひお立ち寄りください。

（※「ニジガク」＝スクールアイドル「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」の略称）

コラボ開催期間：2025年10月24日（金）～2025年12月25日（木）

１．開業30周年記念キービジュアル





『ゆりかもめ30周年をニジガクメンバーがお祝い！』をコンセプトに、ゆりかもめ駅員の制服を身にまとった描き下ろしキービジュアルが登場します。

２．スタンプラリー開催

・名称：ゆりかもめ30th記念 ニジガクデジタルスタンプラリー

・期間：2025年10月24日（金)～2025年12月25日（木)

・概要：ゆりかもめ新橋駅、有明駅、豊洲駅およびゆりかもめ沿線13施設に設置された

スタンプラリースポットを巡り、「二次元バーコード」を読み込むと

デジタルスタンプを獲得できます。

デジタルスタンプ1つ獲得ごとにコラボ限定のARフォトフレームを獲得できメンバーと

写真撮影ができます。また、獲得数に応じてさまざまな景品が当たる抽選に応募できます。

無料でどなたでもご参加いただけます。

※参加にはスタンプラリーWEBサイトへの会員登録(無料)が必要です。

・参加施設：ゆりかもめ新橋駅、有明駅、豊洲駅およびゆりかもめ沿線13施設

参加施設一覧など、詳細は9月26日（金)にオープンする

コラボ特設サイト( https://yurikamome30th-lovelive.com/ )をご確認ください。





３．ゆりかもめ各駅フォトブース

新橋駅・有明駅・豊洲駅には、メンバーたちがゆりかもめの各駅を訪れる様子を描いた新規描き下ろしビジュアルパネルを設置。

新橋駅・有明駅・豊洲駅を除くゆりかもめ各駅（13駅）とスタンプラリー参加施設には、ゆりかもめ制服を身にまとったニジガクメンバーのスタンディーが登場。

４．コラボ記念グッズ販売

コラボ開催を記念して、描き下ろしビジュアルを使用した限定グッズを販売予定です。詳細は後日公開予定ですのでぜひお楽しみに！

５．一日駅長イベント

10月25日（土）に開催されるゆりかもめ車両基地公開イベントに合わせたサブ会場にて 、

ニジガクキャスト2名による一日駅長就任ステージの開催が決定しました！

一日駅長の任命式とトークステージをお届けします。

・日時 ：2025年10月25日（土）14:30～15:10（予定)

・出演者 ：久保田未夢（朝香果林役）、村上奈津実（宮下 愛役）

・会場 ：ゆりかもめ車両基地公開イベント サブ会場

※サブ会場はどなたでもお立ち寄りいただけます。

・観覧方法：事前申込不要 観覧無料



久保田未夢（朝香果林役）



村上奈津実（宮下 愛役）



車両基地公開イベント公式ページ ： https://www.event-yurikamome-30th.jp/

６．一日駅長イベント 限定キッチンカー出店

一日駅長イベントに、ラブライブ！虹ヶ咲学園キッチンカーの出店が決定しました。

ドリンク1杯購入ごとに、描き下ろしビジュアルを使用したコースターを1枚（ランダム15種)プレゼントいたします。





■『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』とは

東京・お台場にある、自由な校風と専攻の多様さで人気の高校「虹ヶ咲学園」。

各分野で活躍する人材が全国から集まることで有名なこの学校に、

それぞれの夢や想いを抱いて集まってきた生徒たち。

「スクールアイドル同好会」に所属するメンバーも、1人1人が自分の夢を追いかけながらNo.1スクールアイドルを目指し、時にライバルとして、時に仲間として日々活動している。

2025年11月7日、京都・大阪・神戸を舞台とした、

映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』が全国の劇場で公開予定。

◆コピーライト：©2024 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

◆公式サイト：https://www.lovelive-anime.jp/nijigasaki/