＜IIJmio＞Galaxy AI機能を備えたSamsung Galaxyスマートフォン

IIJmioサプライサービスで10月2日(木)販売開始

最新折りたたみスマートフォンを含む全7機種のスマートフォンをフルラインアップで取り扱い開始

～ 対象端末をお得な価格でご購入いただける乗り換えキャンペーンも適用可能 ～

サムスン電子ジャパン株式会社は、最新折りたたみスマートフォン「Samsung Galaxy Z Fold7｜Z Flip7」を含むSamsung Galaxyスマートフォン全7機種を株式会社インターネットイニシアティブのIIJmio（アイアイジェイミオ）サプライサービスでの取り扱いが決定し、2025年10月2日(木)より販売開始することをお知らせいたします。





また、IIJmioでは、対象機種を乗り換え（MNP転入）にてスマートフォンをお申し込みいただくと、端末をお得な価格でご購入いただけるハッピーオータムキャンペーン「スマホ大特価セール」を2025年11月20日(木) まで実施中です。

さらに、既にIIJmioをご利用中の方は、事前応募いただくことで対象機種を単体購入時にご利用いただく場合に最大14,690円割引される「応募者限定Galaxy割引キャンペーン」をご利用いただけます。

※詳細は本プレスリリース後半および、キャンペーン概要・キャンペーンサイトをご確認ください。

＜Samsung Galaxyスマートフォン取り扱い製品一覧＞





■ハッピーオータムキャンペーン「スマホ大特価セール」概要

IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」を乗り換え（MNP転入）にて、かつ対象端末を同時にお申し込みいただいた場合、「1契約者様（mioID）あたり1台まで」対象端末を期間限定乗り換え価格で購入いただけます。

※キャンペーンの詳細は、下記サイトをご確認ください。

※キャンペーンに関するお問い合わせはIIJmioサプライサービス公式ホームページにてご確認ください。

＜キャンペーン期間＞

実施中 ～ 2025年11月20日(木)

＜キャンペーンサイト＞

https://www.iijmio.jp/campaign/mio.html?cptype=devicecp&utm_source=samsung&utm_medium=press&utm_campaign=Galaxy250925new

■応募者限定Galaxy割引キャンペーン概要

IIJmioをご利用中の方が専用サイトよりご応募いただくと、対象端末の単体購入時にご利用いただける割引券が進呈されます。

※キャンペーンの詳細は、下記サイトをご確認ください。

※キャンペーンに関するお問い合わせはIIJmioサプライサービス公式ホームページにてご確認ください。

＜キャンペーン期間＞

・事前応募期間：2025年9月25日（木） ～ 2025年9月28日（日）

・割引券利用期間：2025年10月2日（木） ～ 2025年10月31日（金）

＜キャンペーンサイト＞

https://www.iijmio.jp/campaign/galaxy202510/?utm_source=samsung&utm_medium=press&utm_campaign=Galaxy250925existing

●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltdの商標または登録商標です。

●Google 、 Android 、 Gemini 、 かこって検索 は、 Google LLC の商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。