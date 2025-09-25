「明治ブルガリアヨーグルト 果実Special 洋梨ミックス／フルーツバリエ」 9月30日／10月7日新発売（全国）

ひとさじの満足感 こだわり果実のご褒美感を楽しむ！ 「明治ブルガリアヨーグルト 果実Special 洋梨ミックス／フルーツバリエ」 9月30日／10月7日 新発売（全国）

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、果肉粒数を従来品の2倍配合※1し、季節のフルーツを贅沢に組み合わせた「明治ブルガリアヨーグルト 果実Special 洋梨ミックス」を2025年9月30日から、果肉感や具材感にこだわった「同 フルーツバリエ」を10月7日から全国にて発売します。

季節感、高級感にこだわった「洋梨ミックス」

果肉感や具材感にこだわった「フルーツバリエ」







左から「明治ブルガリアヨーグルト 果実Special 洋梨ミックス」「同 フルーツバリエ」（各180g）

希望小売価格：各227円（税込）

明治ブルガリアヨーグルト 果実Special 洋梨ミックス」「同 フルーツバリエ」は、本場ブルガリア由来の乳酸菌で作った、さわやかな味わいで、フルーツの風味が引き立つ脂肪０タイプ※２のヨーグルトです。「明治ブルガリアヨーグルト 果実Special 洋梨ミックス」は、甘みと酸味のバランスが良い、さわやかな芳香となめらかな食感が特長の洋梨果肉「バートレット種」をメインとし、白桃果肉と梨ピューレを組み合わせました。「同 フルーツバリエ」は、食感が引き立つ白桃、メロン、マンゴーの果肉にりんご果汁を組み合わせ、濃厚感のある味わいに仕立てています。

本商品の発売を通じヨーグルトのおいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な食生活に貢献するとともに、フルーツヨーグルト市場の活性化を図ってまいります。

※1：「明治ブルガリアヨーグルト脂肪0」従来商品と比べて、果肉粒数を2倍の量、配合しています。

※2：「脂肪0」とは、脂質0.5g未満／100gのものです（食品表示基準）