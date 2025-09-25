～大さわぎサイコー！～ 『イオンモールのハロウィン』 開催

イオンモール株式会社（以下、「当社」）は、９月２６日(金)～１０月３１日(金)までの約１カ月にわたり、『イオンモールのハロウィン』を開催します。

全国のイオンモールでは、これまでのハロウィンでは味わえなかった驚きやワクワク感を提供するため、非日常をテーマにした企画を多数ご用意。今年初めての試みとなる「ピニャータクラッシュパーティー」は、日本ピニャータ協会が手作りした特製品のピニャータをで、全国のイオンモールで約１,５００個がクラッシュされる予定です。その他にもフォトスポットやハロウィンワークショップを展開します。

ぜひこの機会に、子どもたちと一緒に非日常のハロウィン体験をお楽しみください。

■『イオンモールのハロウィン』開催概要

・期 間：２０２５年９月２６日（金）～１０月３１日（金） ※終了日はモール毎に異なります

・場 所：全国の約１４０のイオンモール

〈 特設サイト〉 https://lp.aeonmall.com/lp/halloween/?utm_source=release&utm_medium=banner

＜全国のイオンモール開催イベント（一例）＞

◇ 「ピニャータクラッシュパーティー」

みんなで叩いて盛り上がる！「ピニャータクラッシュパーティー」を開催。約１,５００個のピニャータ※がイオンモールでクラッシュされます。

＜各モール開催イベント（一例）＞

◇ ビッグピニャータ クラッシュパーティー／イオンモール広島府中（広島県）

・全国で１つの通常のサイズをはるかに超える直径９０センチの特大サイズです。中には、見たこともないようなサプライズアイテムがぎっしり詰まっています。何が飛び出すかは、割ってみてのお楽しみです。

◇ ピニャータづくり ワークショップ

・自宅でもクラッシュ体験が楽しめるピニャータ工作キットをご用意。楽しく塗り絵やお絵描きをしてオリジナルのピニャータを作成いただけます。加えて館内に展示・クラッシュするピニャータのデコレーション体験も同時に実施いたします。

◇ 「あげハロ’２５ ＨＡＬＬＯＷＥＥＮ ＰＡＲＴＹ」／イオンモール上尾（埼玉県）

思わず絶叫してしまうほどの恐怖が渦巻くホラーイベント。モール内をゾンビが徘徊し、お化け屋敷も登場

するなど、様々な恐怖体験をお楽しみいただけます。

◇ 「 自由にコスプレしておばけのちびっ子運動会+練り歩き」／イオンモール木更津（千葉県）

不思議でかわいい「おばけのちびっ子運動会＋館内練り歩き」です。おばけになりきって、ラジオ体操や綱引きを楽しんだ後、館内でパレードを行います。

◇ 「新都市ハロウィンパーティー」／イオンモール今治新都市（愛媛県）

「ゾンビになろう♪」、「魔法使いになろう♪」のイベントを開催。地元専門学校、高校とのコラボイベントも開催します。

※詳細は、各モールＨＰをご覧ください。

以上