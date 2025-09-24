韓国発・煌めくヘアフレグランスミスト「TERS（テルス）」日本初上陸！― 香りで髪を飾る、新しい習慣 ―

アジアンブリッジ株式会社

企業の国境を越えた流通の最大化を支援する アジアンブリッジ株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役：阪根嘉苗）は、これまで数多くのコスメ商材を取り扱ってきた実績を活かし、韓国で注目を集める新ブランド 「TERS（テルス）」 を日本市場で展開いたします。

韓国最大級ファッションプラットフォーム「MUSINSA」にてビューティーカテゴリー1位を獲得した「TERS」が、当社初のヘアフレグランスラインとして日本初上陸。

「TERS トリートパフューム」を2025年9月24日よりオンライン（Amazon、楽天、Qoo10）にて先行発売いたします。今後は全国のバラエティショップやドラッグストアなどオフライン展開も予定しています。

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMQ6NRLL

楽天：https://item.rakuten.co.jp/asianbridge-glb-beauty/tres0001/

Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/ab_glb

＜ブランドストーリー＞

「TERS（テルス）」は、“香りで髪を飾る、ヘアケアの新しい習慣” を提案するヘアケアブランド。

美しい髪を持つベレニケ2世の星座神話に着想を得て誕生し、香水のように髪から香りを楽しむことで、ファッションの一部としてライフスタイルを豊かに彩ります。

健康で美しい髪を望むすべての人のために、最適化された原料・成分・技術・感性を製品へと込めることを使命とし、毛髪ケアの正しい方向性を示すブランド ― 「TERS」 は新たな生活の一部となって日常をサポートいたします。

＜商品特徴＞

■香水仕立ての上質なヘアケア

人気の香水調の香りを閉じ込めた、ノンウォッシュタイプのトリートメントオイルミスト。

オイルin処方で髪にツヤとうるおいを与えながら、日中の乾燥や摩擦ダメージをケアします。

さらに、香り・質感・使い心地で五感を満たす、新しいヘアケア体験を提案します。

■持ち運びやすいコンパクトサイズ

30mLボトル（約6.5×10cm）は、バッグやポケットにも収まるサイズ感。

外出先でも気軽に香りとケアを楽しむことができます。

■本格的な香りと持続力

5種類のプレミアムフレグランスを採用。

高級感のある香りがやわらかく広がり、最大6時間持続（自社テスト結果）。

ふとした瞬間にも香りがよみがえり、日常を特別なひとときへと変えてくれます。

■軽やかに仕上げる植物オイルブレンド

独自構造のオイル成分に加え、アルガンオイル・オリーブオイル・ホホバオイルの3種の植物オイルを配合。

べたつかず、指通りなめらかな仕上がりを叶えます。

香りをまとうだけでなく、髪をやさしくケアする“香るトリートメント”という新習慣を実現。

〈使用方法〉

容器を軽く振ってから、頭皮や髪から15～20cmほど離して、髪の内側・外側・頭全体に適量をスプレーしてください。

＜商品概要＞

■5つの本格的な香りラインアップ

上質な香調を基盤をベースに、日本人の感性に寄り添うアレンジ。気分やシーンで選べる全5SKU。

■スペック

内容量：30ml

価格：3,190円（税込）

TERSトリートパフューム OBAD（クリア）

On the bed all day

柔らかいリネンのような、パウダリーフラワーの香り

※写真はイメージですTOP：ALDEHYDES, LILY OF THE VALLEY, PEAR BASE：MUSK,WOODY, PATCHOULI

TERSトリートパフューム LOCF（イエロー）

Lying on a cozy flower

オレンジフラワーに、ほろ苦いプチグレインと甘みを帯びた柑橘が重なる香り

※写真はイメージですTOP：ALDEHYDES, ROSE, PINK PEPPER BASE：MUSK. SANDALWOOD

TERSトリートパフューム JYAM（ピンク）

Just you and me

上質なモスを効かせたムスクと、温かみのあるアンバーの香り

※写真はイメージですTOP：PEAR, APPLE, BERGAMOT BASE：MUSK, AMBER, MOSS

TERSトリートパフューム OCOW（ブルー）

On the crest of the wave

透明感あふれるウォータリーフラワーと、やわらかなソープの香り

※写真はイメージですTOP：ALDEHYDES, ROSE, PINK PEPPER BASE：MUSK,WOODY,SANDALWOOD

TERSトリートパフューム OTF（グリーン）

Over the forest

青々としたグリーンノートに、弾むようなシトラスを合わせた爽やかな香り

※写真はイメージですTOP：YUZU, LEMON, GRAPEFRUIT, ORANGE, BASIL, EUCALYPTUS, MINT BASE：CEDARWOOD, SANDALWOOD, AMBER, VETIVER

<発売概要>

発売日：2025年9月24日 日本初上陸

オンライン先行：Amazon、楽天、Qoo10

オフライン展開：Coming Soon（順次ローンチ予定）

公式instagram ：ters.jp.official

（https://www.instagram.com/ters.jp.official/）

＜会社概要＞

会社名：アジアンブリッジ株式会社

所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11F

代表者：阪根 嘉苗

設立：2010年4月

事業内容：海外マーケティング支援、海外オフライン販売支援、リブランディング事業、FDA申請、貿易、フルフィルメントなどを一貫して行う越境ECワンストップサービスを台湾・タイの現地法人と連携し、提供。

URL：https://www.asian-bridge.com/

■代表取締役 阪根嘉苗

略歴

代表取締役社長 阪根嘉苗

2004 年 リクルートグループに入社。

営業部、人事部を経て2010 年にアジアンブリッジ株式会社を設立。

日本企業の台湾進出のコンサルティング事業をスタートさせ、

日本のベンチャーの4社の台湾ローンチを支援。

2016年より現在の一気通貫支援を開始し、のべ100億以上の海外流通を実現する。

早稲田大学大学院卒 アジア太平洋研究科卒

■本件に関する問い合わせ先

アジアンブリッジ株式会社TERS担当

Email:info_glb@asian-bridge.com

電話：03-5829-6958

