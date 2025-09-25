こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アメリカンシーフードレストラン「ババ・ガンプ・シュリンプ」秋のスペシャルメニューが登場
「かぼちゃとソーセージとししとうのネットキャッチ」
「アジアンサーフ&ターフ」
「パンプキンブレッドプディング」
販売期間 ： 2025年10月1日（水）～11月30日（日）
アカデミー賞受賞映画「フォレスト・ガンプ」をテーマにしたアメリカンシーフードレストラン「ババ・ガンプ・シュリンプ」国内3店舗では、季節感とボリュームともに大満足な秋の期間限定スペシャルメニュー（フード3品、ドリンク2品）を、10月1日（火）から11月30日（土）まで販売します。エンターテインメントたっぷりの心躍る雰囲気とフレンドリーなサービスの中、ボリュームもさることながら、スペシャル感あふれるお食事で楽しい時間を満喫ください。
「ババ・ガンプ・シュリンプ」で提供される料理コンセプトといえば、映画「フォレスト・ガンプ」をテーマに、世界共通のオリジナルレシピの下、味・ボリューム共にアレンジすることなく提供されるシュリンプを中心とした各種のアメリカ南部メニュー。この度、日本国内3店舗では、これらに加え、これから迎える美食の季節・秋をテーマに、季節感をたっぷり盛り込んだ逸品を揃えました。
このたび登場する期間限定メニューは、当店の看板メニューである海老のビール蒸し“シュリンパーズネットキャッチ”にかぼちゃなどを合わせた「かぼちゃとソーセージとししとうのネットキャッチ」、アジアンをテーマにアレンジした海の幸（エビのフリッタースパイシーマヨネーズあえ）と山の幸（ポークリブのスパイシーフライ）を一皿で楽しめる「アジアンサーフ&ターフ」、人気デザート“ブレッドプディング”を秋バージョンに仕立てた「パンプキンブレッドプディング」といったフード3品に、マスカットフレーバーのマルガリータにコロナビールを合わせた「マスカットコロナリータ」（アルコール）、持ち帰り頂ける光るグラスで提供する「ピーチパイナップルレモネード」（ノンアルコール）のドリンク2品が登場します。
「ババ・ガンプ・シュリンプ」 秋のスペシャルメニュー 販売概要
◇ 販売期間：
2025年10月1日（水）～11月30日（日）
◇ 提供メニュー：
・「かぼちゃとソーセージとししとうのネットキャッチ」 レギュラー 2,680円／ラージ 4,920円
・「アジアンサーフ&ターフ」 3,980円
・「パンプキンブレッドプディング」 1,380円
・「マスカットコロナリータ」 2,280円
・「ピーチパイナップルレモネード」 1,780円 ※グラスはお持ち帰りいただけます。
◇ 提供店舗：
「ババ・ガンプ・シュリンプ」 東京店 / ららぽーと豊洲店 / 大阪店
「ババ・ガンプ・シュリンプ」 秋のスペシャルメニュー
※価格はいずれも税込
「かぼちゃとソーセージとししとうのネットキャッチ」レギュラー 2,680円／ラージ 4,920円
ババ・ガンプ・シュリンプ看板メニューの海老のビール蒸し”シュリンパーズネットキャッチ“にかぼちゃとソーセージ、ししとうを合わせました。
パンチのきいたフレーバーが絡まったプリップリの海老は、フォークが止まらない、病みつきになる美味しさ！
フレーバーはガーリック、ケイジャンからお選びいただけます。
「アジアンサーフ&ターフ」 3,980円
海の幸と山の幸をいっぺんに楽しめるサーフ&ターフを“アジアン”をテーマにアレンジしました。
クリスピーに揚げたポークリブと、スパイシーマヨネーズであえたエビのフリッターのコンビネーションプレート。
フライドライス付き。
「パンプキンブレッドプディング」 1,380円
人気デザート「ブレッドプディング」をベースに、カボチャを使用して秋バージョンにアレンジにしました。
パンプキンバターソース、バニラアイスクリーム、ホイップクリームと一緒に口に頬張れば、夢見心地の甘味タイム！
「マスカットコロナリータ」 2,280円 ※アルコール
ババ・ガンプ・シュリンプの大人気カクテルシリーズ“マルガリータ”に、コロナを豪快に瓶ごと突き刺したスペシャルカクテル“コロナリータ”。
秋をイメージし、マスカットフレーバーで仕上げました。
「ピーチパイナップルレモネード」1,780円 ※ノンアルコール
レモネードをベースに、ピーチとパイナップルのシロップを加えたソーダ。
20ozの光るプロジェクターグラスはお土産としてお持ち帰りいただけます。
「ババ・ガンプ・シュリンプ」のコンセプト
「ババ・ガンプ・シュリンプ」は、アカデミー賞受賞映画「フォレスト・ガンプ」をテーマにしたアメリカ・シーフード・レストランです。映画はトム・ハンクス扮する主人公フォレスト・ガンプが友人ババの遺志を継ぎ、エビ漁を始め、大成功するところで終わりますが、もしその後レストランをオープンすればこうなったであろう、という想定がコンセプトとなっており、劇中のシーンをインテリア・モチーフに取り入れたカジュアルな雰囲気の中、ボリュームがあり、気軽に食べられるシュリンプを中心としたシーフード、ハンバーガー、サンドイッチ、前菜、サラダ、デザートなど、各種のアメリカ南部料理をご用意しております。また、店内は波型の鉄トタン壁や粗削りの木材などを使い、エビ漁の漁師小屋の雰囲気で作られ、映画の中の時代を象徴するものや、フォレスト・ガンプの顔、劇中の映像写真、衣装など、映画のシーンを彷彿とさせるものであふれていて、映画を観た方にはたまらない演出が盛りだくさん。もちろん観ていない方にも楽しめる店づくりになっています。
【国内「ババ・ガンプ・シュリンプ」店舗】
・東京店
東京都文京区春日1-1-1 LaQua（ラクーア）1階
TEL. 03-3868-7041
・ららぽーと豊洲店
東京都江東区豊洲2-4-9 ららぽーと豊洲3階
TEL. 03-6910-1442
・大阪店
大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク™大阪5F
TEL. 06-4804-3880
【ホームページ】
https://www.bubbagump.jp/
【Facebook】
https://www.facebook.com/bubbagump.jp/
【Instagram】
https://www.instagram.com/bubbagump_japan/ ＠bubbagump_japan
本件に関するお問合わせ先
株式会社WDI JAPAN マーケティング部 TEL. 03-3470-5307
担当：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
