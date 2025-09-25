万博イノベーションアワード受賞！「temi」がこどもたちの願いを叶える―「どこでも万博」で遠隔体験の新たな可能性
iPresence提供のテレロボット「temi」を活用。外出が困難なこどもたちが、「temi」を通じて万博を遠隔体験。日本・イタリア間の国境を越えた文化交流も実現し、革新的な取り組みとして評価されました。
次世代コミュニケーションをデザインするiPresence株式会社（本社：兵庫県神戸市東灘区、代表取締役社長：クリストファーズ クリスフランシス、以下「iPresence」）が参画する「スペシャルキッズ未来構想チャレンジコンソーシアム」の取り組み「どこでも万博」が、初開催された「第1回 EXPO INNOVATION AWARD（万博イノベーションアワード）」において、「Expo Innovation Award in Social Innovation（ソーシャル・イノベーション部門）」を受賞しました。
この賞は、2005年愛知万博20周年を記念して、博覧会国際事務局（BIE）と（一財）地球産業文化研究所（GISPRI）が共同で開催したものです。万博公式参加国のパビリオンを対象とするBIE褒賞制度とは異なり、万博における優れた革新的なアイデアを表彰する目的で新設されました。
病気や障害などにより外出が難しいこどもたちがテレプレゼンスアバターロボット（以下「テレロボット」）「temi」を活用し、大阪・関西万博を遠隔で体験した本プロジェクトは、多様な人々が万博に参加する機会を提供した点が評価され、今回の受賞につながりました。この取り組みでは、日本国内だけでなく、イタリアの医療機関とも万博会場を繋ぎ、国境を越えた文化交流を実現しました。
「どこでも万博」とは
iPresenceが参画する「どこでも万博」は、病気や障害などにより外出が難しいこどもたち（スペシャルキッズ）が、テレロボットを活用して2025年大阪・関西万博を遠隔で体験するプロジェクトです。
2025年4月から8月にかけて全42回にわたり開催された本プロジェクトは、一人の小児脳神経内科医の思いに賛同した企業が集まり、「スペシャルキッズ未来構想チャレンジコンソーシアム」によって企画・運営されました。約4,000名のこどもたちが参加し、テクノロジーの力で様々な世界や可能性に触れるきっかけをつくることで、「冒険する権利」を提供することを主な目的としています。
万博のイタリア館、石黒浩・シグネチャーパビリオン「いのちの未来」に設置されたテレロボット「temi」を遠隔操作することで、こどもたちはtemiのカメラ映像（temiビュー）を通じて、まるで実際にパビリオン内を歩いているかのように展示を見学しました。
「どこでも万博」の紹介動画はこちらからご覧いただけます。
https://youtu.be/ABP8fzYq5kw
temiの遠隔操作に加え、ローカル5Gを活用した安定したライブ通信や360度動画（いのちの遊び場 クラゲ館・大屋根リング）といった先端技術を駆使。臨場感あふれる体験を提供しました。また、盛り上げ役のファシリテーターやイタリア人スタッフとのイタリア語での挨拶、さらには現地の一般参加者とのライブ交流といった多様なインタラクションを通じ、遠隔からでもこどもたちの記憶に残る特別な体験を実現しました。
この取り組みは、単なる遠隔での見学に留まらず、こどもたちが「挑戦すればできることがある」という経験を積み、未来への希望を育むことを目指しています。
テレロボット「temi」の活躍と評価
テレロボット「temi」の活躍と評価