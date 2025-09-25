機能性ライフスタイルブランド「Yoki」2025年秋冬新作ニット小物4型が9月25日(木)より販売開始

クロスプラス株式会社

クロスプラス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：山本 大寛）が展開するデザイン性を兼ね備えた機能性ライフスタイルブランド「Yoki（ヨキ）」から、マルチウェイ仕様のニット小物４型を2025年9月25日(木)より全国のバラエティショップ・総合スーパー(※)、公式サイトにて販売を開始します。

※店舗によって取扱商品、発売時期が異なる場合がございます。

自社ECサイト： https://www.crossplus.jp/shop/crossmarche/

２WAY/3WAYの楽しみ方で、秋から春先まで活躍するニット小物

一日の中で寒暖差がある秋や春先、冷え込みが厳しくなる冬は、気温に合わせたコーディネートが欠かせません。Yokiの新作は、マルチウェイ仕様のニット小物。首・手元・足元の温める範囲を調整でき、季節をまたいでさまざまな着こなしを楽しめます。生地に保湿成分を配合し、やさしい肌あたりに。さらに、汗による不快感に配慮した透湿防水機能で、心地よい着用感を目指しました。

商品ラインナップ3Wayレイヤードマルチグローブ

・3Wayレイヤードマルチグローブ

1つで「3つの使い方」ができ、気温や気分にあわせてその日のファッションを楽しめるアイテム。

手袋とアームカバーを重ねて使うもよし、それぞれ使うもよし。その日の気分で組み合わせを変えられます。

手指の乾燥が気になる季節にぴったりの「保湿成分入り」。

配色のデザインポイントがコーディネートのアクセントになってくれます。

「3Wayレイヤードマルチグローブ」商品ページ(https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=432426&bid=crossmarche&cat=APPGOO)

金額：\1,989(税込)

カラー：2色(グレー・茶)

サイズ：1サイズ（全長約50cm）

2Wayアーム＆レッグウォーマー

・2Wayアーム＆レッグウォーマー

手元が寒いときには「アームウォーマー」として、足元が寒いときには「レッグウォーマー」としても使える2Wayアイテム。

もちろんファッションアイテムとしても。

保湿成分を配合しているので、乾燥が気になる寒い季節にも嬉しい「機能性ファッション小物」です。

「2Wayアーム＆レッグウォーマー」商品ページ(https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=432425&bid=crossmarche&cat=APPGOO)

金額：\1,989(税込)

カラー：2色(グレー・茶)

サイズ：1サイズ（全長約28cm）

ニットフードバラクラバ

・ニットフードバラクラバ

フードのようなデザインで普段のファッションにも取り入れやすいアイテムの１つ。

フードを被れば頭まで、被らなくても首元はしっかり温かく、ファッションとしても寒さ対策としても使えるのでおすすめです。

「ニットフードバラクラバ」商品ページ(https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=432427&bid=crossmarche&cat=APPGOO)

金額：\1,989(税込)

カラー：2色(グレー・茶)

サイズ：1サイズ（全長約50cm）

ニットハイネックウォーマー

・ニットハイネックウォーマー

いつものトップスに合わせることでタートルネックのような着こなしを楽しむことができるネックウォーマーです。

ファッションアイテムとしてはもちろん、首元の防寒対策としても活躍するアイテムです。

「ニットハイネックウォーマー」商品ページ(https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=432428&bid=crossmarche&cat=APPGOO)

金額：\1,989(税込)

カラー：2色(グレー・茶)

サイズ：1サイズ（全長約40cm）

■機能性ライフスタイルブランド「Yoki」

「快適さも、自分らしさも、ゆずれない。」

「Yoki」は、生活の中で求める快適さや、

ファッションを楽しむための自分らしさ。

そんな自分の理想にフィットするよう

わがまま女子が考えるこだわりの強いアイテムを

「良き！」と共感できるものを提案します。

□販売先

・自社ECサイト「クロスマルシェ」

「3Wayレイヤードマルチグローブ」(https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=432426&bid=crossmarche&cat=APPGOO)

「2Wayアーム＆レッグウォーマー」(https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=432425&bid=crossmarche&cat=APPGOO)

「ニットフードバラクラバ」(https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=432427&bid=crossmarche&cat=APPGOO)

「ニットハイネックウォーマー」(https://www.crossplus.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=432428&bid=crossmarche&cat=APPGOO)

・全国のバラエティショップ、総合スーパー

※取り扱いのない店舗もございます。

■クロスプラス 会社概要

会社名：クロスプラス株式会社

代表者：山本大寛

所在地：〒451-8560 愛知県名古屋市西区花の木3-9-13

URL ： https://www.crossplus.co.jp

■クロスプラスについて

クロスプラスは、「ファッションの力で、ライフスタイルの新たな可能性を開く」をビジョンに掲げる創業74年の『ライフスタイル創造カンパニー』です。業界トップシェアを誇る婦人服を中心として、衣料品・生活用品/雑貨の企画/製造/販売を手掛けています。近年は、サステナブル企業として「環境に配慮するものづくり」、「暮らしと社会の架け橋」、「一人一人が輝くワークライフ」を企業マテリアリティに設定し、ウェルビーイング社会の実現に取り組んでいます。「Be Colorful,Be Happy！」を合言葉に、ファッションを通じてすべての人に彩りとよろこびを届けてまいります。