ギリアド・サイエンシズが、Veeva Vault CRM 導入を決定

Veeva Systems(https://www.veeva.com/)【NYSE:VEEV】（本社：米国カリフォルニア州プレザントン、日本法人 本社：東京都渋谷区、日本法人代表取締役：クリス・ダイアモンド、以下 Veeva ）は、ギリアド・サイエンシズが Veeva Vault CRM の導入を決定したことを発表しました。（本リリースは、Veeva 本社が発表した報道資料の抄訳です。原文はこちら(https://www.veeva.com/resources/gilead-sciences-commits-to-veeva-vault-crm/)からお読みいただけます。）

Veeva CEO の Peter Gassner は次のように述べています。「ギリアド社は、人々の生活を一変させる医薬品のリーダーであり、ウイルス性疾患、炎症性疾患、オンコロジーの領域において、大きな科学的進歩の先駆者となってきました。私たちはギリアド社の戦略的パートナーとなり、その関係を Vault CRM にも広げられることを光栄に思います。」



ギリアド・サイエンシズのグローバル CIO である Anna Asberg 氏は次のように述べています。「Vault CRM への移行により Veevaとの長年にわたるパートナーシップを拡大できることを大変嬉しく思います。私たちは医学の進歩に深くコミットしており、Veeva AI の可能性を追求し、コマーシャル活動を次のレベルへと引き上げることに期待しています。」

Vault CRM は、コマーシャル活動の基盤を提供するアプリケーション群「 Vault CRM Suite 」の一部です。Veeva AI for Vault CRM は、コール前のプランニング、コンプライアンスに準拠したフリーテキスト、音声コントロールなど、複数の AI エージェントを提供し、コマーシャル活動の効率と効果を高めます。

【 Veeva Systems 社について】

Veeva は、ソフトウェア、データ、ビジネスコンサルティングを通じて、ライフサイエンス業界に特化したクラウドサービスを提供しています。イノベーション、優れた製品、顧客の成功に尽力し、世界最大のバイオ医薬品企業から新興バイオテクノロジー企業まで、1,500 社以上にサービスを提供しています。また、パブリック・ベネフィット・コーポレーション企業として、お客様や従業員、株主、サービスを提供する業界を含む、すべてのステークホルダーの利益バランスを保つことに取り組んでいます。詳しくは、www.veeva.com/jp/(http://www.veeva.com/jp/) をご覧ください。



【ギリアド・サイエンシズについて】

ギリアド・サイエンシズは、すべての人々にとってのより健康な世界の実現を目指し、 35 年以上にわたり医療の革新を追求し、飛躍的な進歩を遂げてきたバイオ医薬品企業です。当社は、 HIV 、ウイルス性肝炎、 COVID-19 、がん、炎症性疾患などの生命を脅かす疾患の予防と治療のため、革新的な医薬品の開発に取り組んでいます。カリフォルニア州フォスターシティに本社を置き、世界 35 カ国以上で事業を行っています。

