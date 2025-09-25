



株式会社 LIVE BOARD（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 髙木智広 以下、LIVE BOARD）は「OOHを次のステージへ LIVE BOARDのリーチ最適化ロジック開発への挑戦」のホワイトペーパーを公開しました。

LIVE BOARDではこれまで、NTTドコモの位置情報データ等を活用した広告視認ベース（VAC）※1のインプレッション計測を強みに、精度の高いターゲティング配信を実現してきました。このたび、ALGORITHMIC NITROUS株式会社およびINSIGHT LAB株式会社との共同開発により、OOH領域における「広告のリーチ最大化」を目的とした新たなプランニングロジックを開発しました。これにより、従来のターゲット含有率の最適化プランに加え、より多くのユニークユーザーに広告を届けるという観点からも、精度の高いプランニングが将来的に可能になります。

本ホワイトペーパーでは、この取り組みの背景や技術的チャレンジ、そして新たに導き出されたインサイトについて、株式会社 LIVE BOARD インサイト部 大澤 奈未、ALGORITHMIC NITROUS株式会社 代表取締役 石原 響太氏、INSIGHT LAB株式会社 データプレパレーション部 鈴木 宏基氏に伺った内容をまとめています。

LIVE BOARDでは、今後もDOOH市場の発展のため、これからも調査内容や関連情報を提供していきます。

※1 LIVE BOARDは、OOHグローバルメジャメントガイドラインにて推奨されている、視認調査に基づく視認率を加味したインプレッション（VAC＝Visibility Adjusted Contact / のべ広告視認者数）を採用しています。媒体の視認エリアの中にいる人数（OTS＝Opportunity to See）のうち、OOH広告に接触する可能性のあるのべ人数（OTC＝Opportunity to Contact / 視認エリア内での移動方向や障害物の有無を考慮）を定義。この数に媒体に応じた視認率を加味することで、実際に広告を見るであろうのべ人数（VAC）を推計しています。

■ホワイトペーパー構成

1. 業界の限界に挑む、LIVE BOARDのアプローチ

2. OOHにおける「リーチ最大化」ロジック開発の舞台裏

3. OOHを次のステージへ。新たに広がるOOHの可能性

■このような方におすすめ

・OOHプランニングの今後の進化について知りたい方

・OOHにおけるデータ活用の最前線について知りたい方

・広告出稿においてテレビやデジタルだけではないメディアを模索・検討させている方

・これからの広告出稿について思案されている方

データドリブンにターゲティングや効果検証を実現する

デジタルOOHアドネットワークオペレーター

OOH領域において国内で初めてインプレッション（VAC）に基づく配信を実現。コロナ禍のような人流変化が起こりやすい状況下でも、"そのとき、その場所で、その広告を"見ると仮定される人数をもとに、限りなく実態に即した広告配信および課金体系を展開。加えて、屋外・屋内、電車内、駅構内など日本全国の多様なデジタルOOHを束ねた独自ネットワークに国内最大級キャリアのビッグデータを掛け合わせることで、性・年代別によるターゲティングなど、従来のOOHでは難しかった"ヒト"基点による配信を可能にしました。